വെള്ള ഗൗണില് മനോഹരിയായി ജ്യോതിക, വികാരഭരിതനായി സൂര്യ; 20 വര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യം! വീണ്ടും വിവാഹിതരായി താരങ്ങള്
മക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും പരമ്പരാഗത ക്രിസ്ത്യൻ രീതിയിലുള്ള വിവാഹം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 10:00 AM IST
തമിഴ് സിനിമയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട താരദമ്പതികളായ സൂര്യയും ജ്യോതികയും വീണ്ടും വിവാഹിതരായി. 20 വര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും ക്രിസ്ത്യന് ആചാര പ്രകാരം വീണ്ടും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹ വാര്ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല്മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും പരമ്പരാഗത ക്രിസ്ത്യൻ രീതിയിലുള്ള വിവാഹം. വെള്ള വിവാഹഗൗണിൽ ജ്യോതികയും വെള്ള ടക്സീഡോയിലുമാണ് സൂര്യയും എത്തിയത്. ചടങ്ങിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും താരദമ്പതികള് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ദി സീക്വൽ’ എന്നായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക ആഘോഷത്തിന് ദമ്പതികൾ നൽകിയ പേര്.
വീഡിയോയിൽ പള്ളിയിൽ ജ്യോതികയെ കാത്തുനിൽക്കുന്ന സൂര്യയെയും പിന്നീട് വെള്ള ഗൗണിൽ ജ്യോതിക ഇടനാഴിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതും കാണാം. ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോൾ സൂര്യ വികാരാധീനനാകുന്നതും വീഡിയോയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നിമിഷമാണ്. തുടർന്ന് മക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മുന്നിൽ ഇരുവരും പ്രതിജ്ഞകൾ പുതുക്കി.
ചടങ്ങിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ദമ്പതികൾക്ക് നേരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. മക്കളും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നുള്ള ഈ നിമിഷങ്ങൾ അവരുടെ 20 വർഷത്തെ യാത്രയുടെ ആത്മബന്ധം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി വീഡിയോയിൽ കാണാം.
വീണ്ടും വിവാഹിതരായോ എന്ന ചോദ്യവുമായി നിരവധി ആരാധകർ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും, ഇരുവരും പുതുതായി വിവാഹിതരായതല്ല; 20 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ദാമ്പത്യബന്ധത്തിലെ പ്രതിജ്ഞകൾ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിപ്പിൽ വിവാഹജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സൂര്യയും ജ്യോതികയും പങ്കുവെച്ചത്. ഇത് പൂർണമായൊരു ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ആഘോഷമല്ലെന്നും, മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് കടന്നുപോയ അപൂർണതകൾ, വിട്ടുവീഴ്ചകൾ, പരസ്പര മനസ്സിലാക്കൽ, ത്യാഗങ്ങൾ, നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം എന്നിവയുടെ ആഘോഷമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പരസ്പരം മാറ്റിമറിച്ച വ്യക്തികളായിത്തീർന്നതിന്റെ ആഘോഷം കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങെന്ന് അവർ കുറിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം പൂർണമാകണമെന്നില്ലെന്നും, ബന്ധത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത് പരസ്പര മനസ്സിലാക്കലും ക്രമീകരണങ്ങളും സ്നേഹവും ആണെന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് കുറിപ്പിലൂടെ ഇരുവരും നൽകിയത്.
ചടങ്ങിനിടെ ജ്യോതിക സൂര്യയ്ക്കായി നടത്തിയ പ്രതിജ്ഞകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി. ജീവിതത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ കാണാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തെ ആഘോഷിക്കാനും തനിക്കു ലഭിച്ച കുടുംബത്തിനും ബന്ധങ്ങൾക്കും നന്ദിയുള്ളവളായിരിക്കാനും അവർ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഉണരുന്നതിലും, ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകിയ മക്കളായ ദിയയിലും ദേവിലും താൻ കണ്ടെത്തുന്ന സന്തോഷത്തിലും അവർ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യത്തിനും കുടുംബത്തിനും ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സമീപനമാണ് ജ്യോതികയുടെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നത്.
ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചു. മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രണയകഥ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരമ്മയായിരിക്കണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും ജ്യോതിക പറഞ്ഞു.
സൂര്യയെ വെറും ഭർത്താവായി മാത്രമല്ല, തനിക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള പങ്കാളി, വിശ്വസ്തൻ, ഗോസിപ്പ് പങ്കാളി, ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, മക്കളുടെ പിതാവ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ജ്യോതിക വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
20 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പത്തെ പ്രണയകഥ
സൂര്യയും ജ്യോതികയും ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് 1999-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പൂവെല്ലാം കേട്ടുപ്പാർ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ആരംഭിച്ച സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്ക് വളർന്നു. തുടർന്ന് ഇരുവരും നിരവധി സിനിമകളിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു.
വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രണയത്തിന് ശേഷം 2006 സെപ്റ്റംബർ 11-ന് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. പിന്നീട് ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് മക്കൾ പിറന്നു. 2007-ൽ മകൾ ദിയയും 2010-ൽ മകൻ ദേവും ജനിച്ചു.
തങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ പൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് പരമാവധി അകറ്റിനിർത്താൻ സൂര്യയും ജ്യോതികയും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ വിശേഷങ്ങളും അപൂർവമായാണ് ഇരുവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത്.
സിനിമാരംഗത്തും സജീവം
വിവാഹജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും സിനിമാരംഗത്ത് ഇരുവരുടെയും യാത്ര തുടരുകയാണ്. സൂര്യയുടേതായി ‘വിശ്വനാഥ് ആന്റ് സൺസ്’ (2026) ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം. സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനൊപ്പമുള്ള പുതിയ ചിത്രമായ ‘സീൻ’ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി പ്രോജക്ടുകൾ അണിയറയിലുണ്ട്. ഹോംബാലെ ഫിലിംസിന്റെ പിന്തുണയുള്ള മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ സംവിധായകൻ ടി.ജെ. ജ്ഞാനവേലിനൊപ്പവും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ജ്യോതികയുടേതായി രാജ്കുമാർ റാവുവിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച ‘ശ്രീകാന്ത്’ (2024) ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹിന്ദി ചിത്രം. അഭിനയത്തിന് പുറമെ സൂര്യയും ജ്യോതികയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന 2D എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്ന നിർമ്മാണ സ്ഥാപനത്തിലൂടെയും ഇരുവരും സിനിമാരംഗത്ത് സജീവമാണ്.