ദൃശ്യം 3യും വാഴ 2ഉം നേർക്കുനേർ; 2026 മലയാള സിനിമയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ വർഷമെന്ന് സുരേഷ് ഷേണോയ്

അക്കി വിനായക്
15 വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി ഒരു മലയാള സിനിമ പോലും റിലീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച! കേൾക്കുമ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാമെങ്കിലും 2026 ഫെബ്രുവരി 20-ന് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അത്തരമൊരു അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിനായിരുന്നു. റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കവും വലിയ റിലീസുകളുടെ അഭാവവും സിനിമാ മേഖലയിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മലയാള സിനിമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ റിലീസുകളെക്കുറിച്ചും എറണാകുളം ഷെനോയ്സ്, പത്മ തിയേറ്ററുകളുടെ ഉടമയും തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറുമായ സുരേഷ് ഷേണോയ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു മലയാള സിനിമ പോലും റിലീസ് ചെയ്യാത്ത ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു കടന്നുപോയത് എന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഇതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവമുണ്ട്?
കൊവിഡ് അടക്കമുള്ള ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ വാസ്തവം ഉണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞദിവസം സിനിമ റിലീസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ആകമാനം ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻ്ററുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും സിനിമകൾ ഇന്ന് റിലീസിന് എത്തി. റമദാൻ കാലയളവിൽ വലിയ റിലീസുകൾ ഒന്നും തന്നെ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. പക്ഷേ റിലീസുകൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കെജിഎഫ് എന്ന സിനിമ റമദാൻ മാസത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ്. ഗംഭീര കളക്ഷനാണ് ആ ചിത്രം നേടിയത്. അതുപോലെതന്നെ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്. റമദാൻ കാലത്തിറങ്ങി ഹിറ്റായ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം എന്തുകൊണ്ട് റിലീസുകൾ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഇവിടെ സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിർമാതാക്കൾക്ക് ഒരു വിമുഖത പോലെ.
പല മാധ്യമങ്ങളും റിലീസുകൾ ഇല്ലാത്തത് തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ?
മേജർ റിലീസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത റമദാൻ കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇനി മാർച്ച് 19ന് മാത്രമാണ് മലയാളത്തിൽ ഒരു മേജർ റിലീസ് ഉള്ളത്. ആട് മൂന്നാം ഭാഗവും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിവിൻ പോളി ചിത്രം പ്രതിച്ഛായയും. അന്യഭാഷയിൽ നിന്ന് ദുരന്തർ രണ്ടാം ഭാഗം, അതുപോലെതന്നെ യാഷ് ചിത്രം ടോക്സിക്. ഇതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ റിലീസുകൾ. ഇനിയൊരു 25 ദിവസത്തോളം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷകരെത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇതിനിടയിൽ ചെറിയ സിനിമകളുടെ റിലീസിങ് ഉണ്ടാകും. നല്ല കോണ്ടൻ്റ് ഉള്ള സിനിമയാണെങ്കിൽ റമദാൻ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയാലും ചിത്രം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത പ്രകമ്പനം. വമ്പൻ താരനിര ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ചിത്രമാണിത്. പക്ഷേ സിനിമ മികച്ച കളക്ഷൻ നേടി. സിനിമകളിൽ കോണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കില് സിനിമ ഓടും.കേരള സ്റ്റോറി രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്ററിൽ കളിക്കില്ല, കളിക്കും എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ?
തിയേറ്റർ ഉടമസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രം ഇതുവരെയും ഒരു ചർച്ചാവിഷയം ആയിട്ടില്ല. ആരാണ് സിനിമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നും നിലവിൽ അറിവില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഏതൊരു സിനിമയും ഞങ്ങൾ കളിക്കും. നിലവിൽ ഒരു ഡ്രൈ സീസൺ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ സെൻസർ ചെയ്തു സർട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടി എത്തുന്ന ഒരു സിനിമയെ നിരാകരിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ല.കാണാൻ ആളുള്ള സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കും എന്നാണോ?
സിനിമ കാണാൻ ആളു വരുമോ വരില്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്.2026 മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്താണ്?
വളരെ നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ്. ആട് 3, ദൃശ്യം 3, വാഴ 2 തുടങ്ങിയ സീക്വലുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ പുതിയ മലയാള ചിത്രം, പാട്രിയറ്റ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. അന്യഭാഷയിൽ നിന്ന് ദുരന്തർ 2, ടോക്സിക് എന്നിവയും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നവയാണ്. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2024 നേക്കാൾ മികച്ചതായിരുന്നു 2025. 2026 ഈ രണ്ടു വർഷങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചത് ആകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഹൊറർ സിനിമകൾ കാണാനെത്തുന്നവർ തിയേറ്ററിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കി മറ്റു പ്രേക്ഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്നൊരു പരാതിയുണ്ടല്ലോ? തിയേറ്റർ അസോസിയേഷൻ ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമോ?
ഇതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. എങ്കിലും മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ ഉത്തരം പറയാം. ഞാനൊരു ഹൊറർ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു. എനിക്കറിയില്ല പ്രേതത്തിൻ്റെ എൻട്രി എപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവരുന്ന ഹൊറർ സീനുകൾ ഏത് പോയിൻ്റിലാണ് എന്നുള്ളത്. ഒരു സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ വീണ്ടും തിയേറ്ററിൽ വന്നു കാണും. ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത് വരുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലരാണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തിയേറ്റർ ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ കയറി സിനിമ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ചില സീനുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബഹളം കേൾക്കാറും കാണാറുമുണ്ട്. അതൊരു ഗുരുതര പ്രശ്നമായി എനിക്ക് ഇതുവരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹളത്തിൻ്റെ അർഥം റിപ്പീറ്റായി സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി അരോചകം തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ബഹളം അതിരു കടക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കത്തക്ക വണ്ണം ഈയൊരു കാര്യത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കില്ല.മറ്റൊരുതരം മാനസികാവസ്ഥയുള്ള പ്രേക്ഷകരും ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തെ പൂർണമായും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അപൂർവമായാണ് അത്തരം സംഭവവികാസങ്ങൾ നടക്കുക.കേരള സ്റ്റോറി പോലൊരു സിനിമ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ളതു പോലെ തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?
ഒരിക്കലുമില്ല. വെർച്വൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധവും ഒച്ചയും യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഉദാഹരണസഹിതം വിശദീകരിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ 20 ലക്ഷം- 30 ലക്ഷം പേർ കണ്ടു എന്നിങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ പത്തുപേർ തികച്ചുണ്ടാകില്ല തിയേറ്ററിൽ. ഒരു സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയം പ്രേക്ഷകനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഒരു സിനിമയുടെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല.ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൂപ്പർ താരങ്ങളാണോ മലയാള സിനിമയുടെ നട്ടെല്ല്?
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ല. ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ കോണ്ടൻ്റാണ് യഥാർഥ ഹീറോ. കൊവിഡ് കാലത്തിനുശേഷം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് താരമൂല്യമുള്ള ഒരു നടൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ ഹിറ്റായ വലിയ ശതമാനവും ചെറിയ സിനിമകളാണ്. അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ചെറിയ താരങ്ങളും. മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെയും ചുരുക്കം ചില സിനിമകൾ മാത്രമേ അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളൂ. അൺ നോൺ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. മാത്യു തോമസ്, ടോവിനോ, നസ്ലിൻ തുടങ്ങിയ അഭിനേതാക്കളുടെ സിനിമകൾ ഇവിടെ വലിയ വിജയം നേടി. അവരൊക്കെ വലിയ താരങ്ങൾ ആകുന്നത് ഈ കാലയളവിലാണ്.
മലയാള സിനിമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രീ-ബിസിനസ് അവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്?
സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ബിസിനസ് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്ക് പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് സിനിമകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. മോഹൻലാൽ-സത്യൻ അന്തിക്കാട് കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ 'ഹൃദയപൂർവ്വം', കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ചിത്രം 'ലോക'. ഞങ്ങളെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലോക എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുക്കിങ് സംഭവിച്ചത്. സൂപ്പർതാര ചിത്രത്തിന് മേൽക്കോയ്മ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയ സ്ഥാനത്താണിത് സംഭവിച്ചത്. തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ നോളജും മെൻ്റാലിറ്റിയും പ്രവചനാതീതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മാർച്ച് 19-ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ ആർക്കായിരിക്കും മുൻതൂക്കം?
മാർച്ച് 19ന് രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഒരുമിച്ച് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. ആട് മൂന്നാം ഭാഗവും നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന പ്രതിച്ഛായയും. അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് ആട് ത്രീ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് ലഭിക്കുക. മുൻകൂർ പണം നൽകി സിനിമകൾ വാങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ തfയേറ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ അവലംബിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ മാക്സിമം സ്ക്രീനുകളിൽ സിനിമ എത്തിക്കാനാണ് നിർമാതാക്കളുടെ ശ്രമം. ആദ്യ ആഴ്ച പിന്നിട്ട് രണ്ടാം വാരം പകുതി സ്ക്രീനുകളിൽ സിനിമ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ ആ നിർമാതാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു. എല്ലാം നിർമാതാക്കളും തങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് പ്രീ ബിസിനസ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ദുൽഖർ അടക്കമുള്ള യുവതാരങ്ങൾക്കാണ് പ്രീ ബിസിനസ് സാധ്യത കൂടുതൽ.
അപ്പോൾ സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്ക് പ്രീ-ബിസിനസ് ലഭിക്കില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത്?
വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ സൂപ്പർതാര ചിത്രം 'ദൃശ്യം 3' ആണ്. അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് വലിയ താരനിരയൊന്നുമില്ലാത്ത 'വാഴ 2' എന്ന സിനിമയും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണ് രണ്ട് സിനിമയുടെയും ബുക്കിങ് സമാസമം നിൽക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൂപ്പർതാര സിനിമയുടെ പ്രീ ബിസിനസ് സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുക. വാഴ രണ്ട് എന്ന ചിത്രം ഒരു സ്റ്റാർകാസ്റ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത സിനിമയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ സിനിമ ദൃശ്യത്തിനോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കും.അതുകൊണ്ടുതന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ വിജയിക്കുന്നത് കോണ്ടൻ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു സിനിമ സൂപ്പർസ്റ്റാറിൻ്റേതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമായി ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല.കേരളത്തിലെ അന്യഭാഷാ സിനിമകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ്?
അന്യ ഭാഷ സിനിമകളിൽ വിജയ് സിനിമ തന്നെയാണ് ടോപ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ രജനീകാന്ത് സിനിമയൊക്കെ കേരളത്തിൽ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു. രജനി, അജിത്, സൂര്യ തുടങ്ങിയവരുടെ സിനിമകൾക്ക് പരമാവധി ഒരു ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ പുൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമേ നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ളൂ. കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ദിവസമെങ്കിലും കളക്ഷൻ നേടി തരാൻ ഉള്ള അന്യഭാഷ താരം വിജയ് മാത്രമാണ്. വിജയുടെ സിനിമ പരാജയം ആണെങ്കിലും നാല് ദിവസം വരെ കളക്ഷൻ ലഭിക്കും. അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും സിനിമ വീഴുക.
തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമകളൊക്കെ മലയാളം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നതാണല്ലോ?
അതേ. പക്ഷേ മലയാളം സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം വർധിച്ചത്, വിജയ ശതമാനം കൂടിയത് അന്യഭാഷ സിനിമകൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റ് കുറയാൻ കാരണമായി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി മലയാളം തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത വളരെ വലുതാണ്. അവിശ്വസനീയമായ ട്രാക്ഷനാണ് മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് ഒടിടികളിൽ ലഭിക്കുന്നത്.
വടക്കേ ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയ പിന്തുണ തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വർധനവാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല ഭാഷാ സിനിമ പ്രേമികൾക്കും മലയാളം സിനിമ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രേസ് ആണ്.
ദൃശ്യം മൂന്ന് എന്ന സിനിമ പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് റിലീസിന് മുൻപേ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണോ?
അതിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ദൃശ്യം മൂന്നിൻ്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് നിർമിക്കുന്നത് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ്. എൻ്റെ അറിവിൽ രണ്ട് സിനിമകളുടെ കഥകളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ആ കൗതുകം തന്നെയാണ് ഒരു പർച്ചേസിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ എന്ന ബിസിനസ്മാനെ ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചാലേ മതിയാകൂ. ഒടിടി പതിപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മലയാളം ദൃശ്യത്തിന് ആയിരിക്കും കാഴ്ചക്കാർ കൂടുതൽ. മോഹൻലാൽ എന്ന ബ്രാൻഡിനെ മുൻനിർത്തി വലിയ തുകയ്ക്ക് നിർമാതാവായ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ ദൃശ്യം മൂന്ന് എന്ന സിനിമ വിറ്റു.
ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്?
കേരളത്തിലെ തിയേറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. F1, മാർവെൽ അങ്ങനെ ചുരുക്കം ചില സിനിമകൾക്ക് കളക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ദുരന്തർ എന്ന സിനിമ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ബാക്കി സിനിമകളുടെ അവസ്ഥ പരിതാപത്തിലാണ്. കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലും ചുരുക്കം ചില സെന്ററുകൾ മാത്രമാണ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുപോലും. പല സിനിമകളും റിലീസ് ചെയ്യാറുമില്ല.
ദുരന്തർ
ഈ സിനിമകളുടെ വിതരണ രീതിയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നോ?
2012 ന് ശേഷം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ എല്ലാം നേരിട്ട് കേരളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നുതന്നെ നേരിട്ട് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളെ വിളിച്ച്, കരാർ ഒപ്പിട്ട് സിനിമകൾ പ്രദർശിക്കുന്നു. ദുരന്തർ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് പിവിആർ സിനിമാസ് ആണ്. അവർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാഫായി കേരളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മാത്രമാണുള്ളത്. അതും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം.
ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഒരു പാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മുംബൈയിലോ ഡൽഹിയിലോ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാം വളരെ റിമോട്ട് ആയി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളുടെ ഡാറ്റ എല്ലാം അവരുടെ പക്കലുണ്ട്.
