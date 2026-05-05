'എന്‍റെ ജീവിത യാത്രയില്‍ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവന്‍';വേദനയോടെ സുരേഷ് ഗോപി

സന്തോഷ് കെ നായര്‍ സുരേഷ് ഗോപിയോടൊപ്പം നിരവധി ചിത്രങ്ങളില്‍ വേഷമിട്ട താരം.

Published : May 5, 2026 at 2:54 PM IST

വാഹനാപകടത്തില്‍ മരണമടഞ്ഞ നടന്‍ സന്തോഷ് കെ നായരെ അനുസ്‌മരിച്ച് നടനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി. ജീവിതയാത്രയില്‍ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരതുല്യനായിരുന്നു ഒരാളായിരുന്നു സന്തോഷെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി അനുസ്‌മരിച്ചു

"വെറുമൊരു ബന്ധുവിനോ സുഹൃത്തിനോ ഉപരിയായി, എന്‍റെ ജീവിതയാത്രയിൽ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരതുല്യനായ ഒരാളായിരുന്നു സന്തോഷ്. പ്രിയപ്പെട്ടവന്‍റെ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. പ്രിയ സുഹൃത്തിന് കണ്ണീരോടെ വിട… ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. ആദരാഞ്ജലികൾ!", സുരേഷ് ഗോപി കുറിച്ചു.

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു സന്തോഷ് കെ നായര്‍. ഇതോടൊപ്പം ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് പത്തനംതിട്ട അടൂർ ഏനാത്ത് വച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് സന്തോഷ് കെ നായരുടെ ജീവന്‍ പൊലിഞ്ഞത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ പാഴ്‌സല്‍ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഭാര്യ രാജലക്ഷ്‌മിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവർ നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ഇവർ. സന്തോഷ് സഞ്ചരിച്ച കാർ പൂർണമായും നിയന്ത്രണം വിട്ടു. തുടർന്ന് എതിരെ വന്ന പാഴ്‌സല്‍ ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായി തകർന്നു.

1982 ല്‍ ‘ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഥ’ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ സിനിമകളില്‍ സഹനടനായും പ്രതിനായകനായും വേഷമിട്ടു. തുടർന്ന് 1980കളുടെ പകുതിയോടെ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായി. ഏകദേശം നൂറോളം സിനിമകളില്‍ സന്തോഷ് കെ നായര്‍ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

1960 നവംബർ 12 ന് സി എൻ കേശവൻ നായരുടെയും, പി രാജലക്ഷ്‌മി അമ്മയുടെയും മകനായി തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിലാണ് ജനിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ഹോളി എയ്ഞ്ചൽസ് കോൺവെന്‍റ്, സെന്‍റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്ക്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സന്തോഷ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്. പിന്നീട് മഹാത്മാ ഗാന്ധി കോളജില്‍ നിന്നും പ്രീഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് സജീവ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു സന്തോഷ്.

മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ്ഗോപി, രതീഷ്, ശങ്കർ, ജയറാം, റഹ്മാൻ, ബാലചന്ദ്രമേനോൻ എന്നിവരുടെയൊക്കെ വില്ലൻ ജോഡിയായും നടന്‍ തകര്‍ത്താടി. ഒടുവില്‍ കൃഷ്‌ണദാസ് മുരളി സംവിധാനം ചെയ്‌ത മോഹനിയാട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് വേഷമിട്ടത്. കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

