'ഇനിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല'; ഷാജി കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തില് മനംനൊന്ത് സുരേഷ് ഗോപി
" 'ഒറ്റക്കൊമ്പനെ'ക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഷാജിയുടെ അതിമനോഹരമായ വിഷ്വലൈസേഷനാണ്", സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറുടെ വേര്പാടില് വേദനയോടെ സുരേഷ് ഗോപി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 9:40 AM IST
പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് ഷാജി കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് മലയാള സിനിമാ ലോകം. ഒട്ടേറെ ഹിറ്റ് പടങ്ങള് സമ്മാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങിയത്. കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ദിലീപ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.
ഇപ്പോഴിതാ നടനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേര്പാടില് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 'ഒറ്റക്കൊമ്പന്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് ഷാജി കുമാറാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്ത അവസാന ചിത്രങ്ങളില് ഒന്ന് 'ഒറ്റക്കൊമ്പന്' ആയിരുന്നു.
നഷ്ടമായത് ഒരു മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനെ മാത്രമല്ല; സിനിമയെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച, തന്റെ ജോലിയോട് അത്രമേൽ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകനെയാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി തന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് പേജില് കുറിച്ചു.
ഷാജി കുമാറിനെ ഓര്ത്ത് സുരേഷ് ഗോപി
"ഷാജീ... ചില വിയോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. എത്ര എഴുതിയാലും മനസിലെ വേദനയ്ക്ക് വാക്കുകളാകില്ല. ഷാജി ഇനിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല. സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച നാളുകളിലെ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഷാജി പകർത്തിയത് വെറും ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നില്ല; ഓരോ കഥയുടെയും ആത്മാവും ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന്റെയും കരുത്തും വികാരങ്ങളും ആയിരുന്നു. ഒരു മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ എന്നതിലുപരി, സിനിമയെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ, ഓരോ ഫ്രെയിമിലും സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടും ആത്മാവും പകർന്നുനൽകിയ അപൂർവ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഷാജി.
ഒറ്റക്കൊമ്പനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഷാജിയുടെ അതിമനോഹരമായ വിഷ്വലൈസേഷനാണ്. ആ സിനിമയുടെ നട്ടെല്ലായി നിൽക്കുന്നത് ഷാജിയുടെ ദൃശ്യസങ്കൽപ്പങ്ങളും ഛായാഗ്രഹണ മികവുമാണ്. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ കരുത്തും കഥയുടെ വലിപ്പവും പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഷാജിയുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഷാജിയുടെ അധ്വാനവും ആത്മാർത്ഥതയും സ്വപ്നവുമുണ്ട്.
ഒരു കലാകാരൻ വിടപറയുമ്പോഴും അയാളുടെ കല മരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഷാജി പകർത്തിയ ഓരോ ഫ്രെയിമും വരുംതലമുറകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും.
പക്ഷേ, ഞങ്ങൾക്കിനി നഷ്ടമായത് ഒരു മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനെ മാത്രമല്ല; സിനിമയെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച, തന്റെ ജോലിയോട് അത്രമേൽ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകനെയാണ്.
ഷാജീ... നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഇനി ചലിക്കില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ, ഷാജി പകർത്തിയ ഫ്രെയിമുകളിലൂടെ ആ പ്രതിഭ എന്നും ജീവിക്കും.
ഷാജിയുടെ അകാല വിയോഗത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ", സുരേഷ് ഗോപി കുറിച്ചു.
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