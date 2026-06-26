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'ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണീരണിയിച്ചു'; സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആരുമറിയാത്ത മുഖം വെളിപ്പെടുത്തി സഞ്ജയ് പടിയൂർ

ഓരോ പിറന്നാളിലും സുരേഷ് ഗോപി എന്ന നടൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിനയ ചാരുതയ്ക്കും സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനും പിറന്നാൾ ആശംസകൾ

Suresh Gopi News Sanjay Padiyoor Interview Kaaval Movie Location Malayalam Cinema News
നിർമാതാവ് സഞ്ജയ് പടിയൂരും സുരേഷ് ഗോപിയും (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 8:22 AM IST

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അക്കി വിനായക്

വെള്ളിത്തിരയിൽ തീപ്പൊരി ഡയലോഗുകളിലൂടെ പ്രതിനായകരെ വിറപ്പിച്ച ആക്ഷൻ സൂപ്പർസ്റ്റാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി രാപകൽ ഉറങ്ങാതെ കാവലിരുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട്. കൊവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വകവയ്ക്കാതെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കുരുന്നിനെ വ്യോമസേന വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആരുമറിയാത്ത ആ കണ്ണീരോർമകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നിർമാതാവ് സഞ്ജയ് പടിയൂർ. ജയന് ശേഷം മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷൻ ഹീറോയായ മോഹൻലാലിനൊപ്പം തന്നെ, ആക്ഷൻ സൂപ്പർസ്റ്റാർ എന്ന പദവി അക്ഷരാർഥത്തിൽ മലയാളികൾ ചാർത്തിക്കൊടുത്ത സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് ഈ ഹൃദയസ്പർശിയായ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ജ്വലിക്കുന്ന പൊലീസ് വേഷങ്ങളിലൂടെയും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഡയലോഗുകളിലൂടെയും കൈയടി നേടാനുള്ള മിടുക്ക് സുരേഷ് ഗോപിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കുമില്ല. ഭരത്ചന്ദ്രനെപ്പോലുള്ള മാസ് ആക്ഷൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതഗന്ധിയായ പല വേഷങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ കളിയാട്ടം, കോമഡി ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്ത തെങ്കാശിപ്പട്ടണം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

Suresh Gopi News Sanjay Padiyoor Interview Kaaval Movie Location Malayalam Cinema News
നിർമാതാവ് സഞ്ജയ് പടിയൂരും സുരേഷ് ഗോപിയും (Special Arrangement)

ഓർമകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനാകാത്ത ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായി കേരളത്തിലെ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് ജാനകി എസ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള (ജെഎസ്കെ) എന്ന ഒരു സിനിമ മാത്രമാണ്. തൊട്ടുമുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത ഗരുഡൻ വലിയ വിജയമായപ്പോൾ ജെഎസ്കെ ശരാശരി നിലവാരത്തിൽ ഒതുങ്ങി. സുരേഷ് ഗോപിയുടേതായി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്ന അടുത്ത ചിത്രം വരാഹമാണ്. ഒറ്റക്കൊമ്പൻ്റെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഓരോ പിറന്നാളിലും സുരേഷ് ഗോപി എന്ന നടൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല.

ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ 35 വർഷങ്ങൾ

പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിർമാതാവും പ്രശസ്ത പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുമായ സഞ്ജയ് പടിയൂരാണ്. ഭരത്ചന്ദ്രൻ ഐപിഎസ് അടക്കം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വരാഹം എന്ന സിനിമയുടെ നിർമാതാവ് കൂടിയാണ്. സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപി എന്ന വ്യക്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള സത്പ്രവൃത്തികളും സഹായങ്ങളുമാണ് ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായ മാർഗരേഖയായത്.

Suresh Gopi News Sanjay Padiyoor Interview Kaaval Movie Location Malayalam Cinema News
സുരേഷ് ഗോപിയും മോഹൻലാലും (Special Arrangement)

അത്തരത്തിലൊരു അനുഭവമാണ് സഞ്ജയ് പടിയൂർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സുരേഷ് ഗോപി നായകനായ സിറ്റി പൊലീസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് താൻ ആദ്യമായി ഒരു ഷൂട്ടിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സഞ്ജയ് പടിയൂർ വ്യക്തമാക്കി. അക്കാലം മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന നടനുമായുള്ള ആത്മബന്ധം. അതിനുശേഷം നിരവധി സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി. കരിയറിൽ ഏകദേശം 125 ചിത്രങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. 35 വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഈ ബന്ധത്തിന്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായി പ്രവർത്തിച്ച ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ ഓർത്തു പറയാൻ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാവലായെത്തിയ മനുഷ്യസ്നേഹി

പെട്ടെന്ന് ഓർമയിൽ വരുന്നത് നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത കാവൽ എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണെന്ന് സഞ്ജയ് പടിയൂർ വിശദീകരിച്ചു. ആ സിനിമയിലും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായി പ്രവർത്തിച്ചത് താനാണ്. സിനിമയുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം സമ്പൂർണ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോയി. ആ സമയത്ത് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് 60ൽ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ട്.

Suresh Gopi News Sanjay Padiyoor Interview Kaaval Movie Location Malayalam Cinema News
സുരേഷ് ഗോപി (Special Arrangement)

സ്വന്തം ആരോഗ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ കൊവിഡ് കാലത്ത് പലപ്പോഴും രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങാതെ പ്രവർത്തിച്ച് വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സഞ്ജയ് പടിയൂർ ഓർമിച്ചു. അപ്പോഴാണ് കുവൈറ്റിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു വിമാനത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെയും കുടുംബത്തെയും ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുത്തു.

Suresh Gopi News Sanjay Padiyoor Interview Kaaval Movie Location Malayalam Cinema News
സുരേഷ് ഗോപി (Special Arrangement)

പിന്നീട് കുറച്ചുദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കാവൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പാലക്കാട് പുനരാരംഭിച്ചു. ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം ആ കുഞ്ഞിനും കുടുംബത്തിനും സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അവർ പാലക്കാട് ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നന്ദി പറയാനായി എത്തിച്ചേർന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെയും കുടുംബത്തെയും കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അതൊരു സ്നേഹം കലർന്ന ദേഷ്യമായിരുന്നു.

ഒന്നാമത് കൊവിഡ് സമയം, രണ്ടാമത് വളരെയധികം പൊടിയും ഇൻഫെക്ഷന് സാധ്യതയുമുള്ള അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അവിടം. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞെത്തിയ കുഞ്ഞിന് യാത്രയിലോ അവിടെവച്ചോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ പിടിപെടുമോ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയം. ആ ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹത്തോടെ ദേഷ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ആ ഭാവം ദീർഘനേരം പിടിച്ചുനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അലിയുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയെ മലയാളികളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണവും കുഞ്ഞിന് ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളും നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം അവരെ യാത്രയയച്ചത്.

Suresh Gopi News Sanjay Padiyoor Interview Kaaval Movie Location Malayalam Cinema News
വരാഹം സിനിമ പോസ്റ്റർ (Special Arrangement)

പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞ് അധികനാൾ ജീവനോടെയുണ്ടായില്ല. നിർഭാഗ്യവും വിധിയും അവരെ വേർപിരിച്ചു. ആ വാർത്ത ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണീരണിയിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അത്ര ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പലർക്കും പ്രശ്നം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്ന മനുഷ്യനെ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിനയ ചാരുതയ്ക്കും സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനും പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നതായും സഞ്ജയ് പടിയൂർ വ്യക്തമാക്കി.

Suresh Gopi News Sanjay Padiyoor Interview Kaaval Movie Location Malayalam Cinema News
നിർമാതാവ് സഞ്ജയ് പടിയൂരും സുരേഷ് ഗോപിയും (Special Arrangement)

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