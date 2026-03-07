തമിഴിനെ ഞെട്ടിക്കാന് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്; ഇത്തവണ എത്തുന്നത് ഐശ്വര്യ രജനികാന്തിനോടൊപ്പം
ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത്- ജയ്- സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ടെക്സ്ല.
ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം ടെക്സ്ലയില് മലയാളത്തിന്റെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും. കണ്ണൻ രവി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കണ്ണൻ രവി പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒൻപതാമത് ചിത്രമായ ടെക്സ്ലയില് ജയ്യും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം(മാര്ച്ച് 6 ) ചെന്നൈയില് വച്ച് നടന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാണം ദീപക് രവിയാണ്. യുവാൻ ശങ്ക രാജയാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
ആനന്ദ് രാജ്, ജി എം സുന്ദർ, ജോർജ് മരിയൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസറിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ചെന്നൈയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടന്ന ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ നാം തമിഴർ കച്ചി ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ സീമാൻ, ലതാ രജനീകാന്ത്, മുതിർന്ന നിർമ്മാതാവ് ആര് ബി. ചൗധരി, പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ബാല എന്നിവർ പ്രത്യേക അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. തമിഴ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തു നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖ നിർമ്മാതാക്കൾ, അഭിനേതാക്കൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, വിതരണക്കാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യവും ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ, തമിഴ്നാട്ടിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്റെ കുടുംബവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ താൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നും, തന്റെ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത്തരമൊരു അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നും നിർമ്മാതാവ് കണ്ണൻ രവി പറഞ്ഞു. മികച്ച കലാകാരനും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുമായ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ദീർഘവും അർത്ഥവത്തായതുമായ ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാം തമിഴർ കച്ചിയുടെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ സീമാൻ , സംവിധായകൻ ബാല, നിർമ്മാതാവ് ആര് ബി. ചൗധരി, നടൻ സമുദ്രക്കനി, എന്നിവരും ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത്, നിർമ്മാതാവ് കണ്ണൻ രവി, ജയ്, സുരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങൾ, സംഗീത സംവിധായകൻ യുവാൻ ശങ്കർ രാജ എന്നിവർക്കെല്ലാം ആശംസകൾ നേർന്നു കൊണ്ട് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. ഗുണനിലവാരമുള്ള സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഉള്ള കണ്ണൻ രവിയുടെ ശ്രമത്തെ ഏവരും എടുത്തു പറഞ്ഞു തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു.
ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും അതിൽ താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രവും അങ്ങേയറ്റം ആകർഷകമാണ് എന്ന് നടൻ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂട് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ സംവിധായകയായ ഐശ്വര്യ രജനികാന്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ താൻ ശരിക്കും സന്തുഷ്ടനാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും, ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും ആശംസകൾ നേർന്ന സംവിധായിക ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത്, ഈ ടീമിന്റെ കൂട്ടായ കഴിവും അർപ്പണബോധവും ഉപയോഗിച്ച്, ഈ ചിത്രം അവിസ്മരണീയമായ വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥതയോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. തന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചതിനും ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ തനിക്ക് അവസരം നൽകിയതിനും സംവിധായകയായ ഐശ്വര്യ രജനീകാന്തിന് ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി നടൻ ജയ് പറഞ്ഞു.
നൊസ്റ്റാൾജിയ പകരുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഏറെ നിറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഡ്രാമയാണ് ചിത്രമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസർ നൽകുന്നത്. ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്തു വിടും. ഇതിനോടകം നാല് ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത് ഒരുക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ചാം ചിത്രമാണ് "ടെക്സ്ല". ചിത്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത് യു വൺ റെക്കോർഡ്സ് ആണ്. ധനുഷ് നായകനായ 3 , ഗൗതം കാർത്തിക് നായകനായ വെയ് രാജ വെയ്, സിനിമാ വീരൻ എന്ന് പേരുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രം, രജനികാന്ത്, വിഷ്ണു വിശാൽ, വിക്രാന്ത് എന്നിവർ വേഷമിട്ട ലാൽ സലാം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ആണ് ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത് നേരത്തെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
അടുത്തിടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ജീവ - നിതീഷ് സഹദേവ് ചിത്രം 'തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ' നിർമ്മിച്ചതും കണ്ണൻ രവി ആയിരുന്നു. ഈ ചിത്രം കൂടാതെ, രാവണകൂട്ടം എന്ന ചിത്രവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണൻ രവി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ഇനി വരാനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ബാംഗ് ബാംഗ്, ജീവ 46 , ബോസ് വെങ്കട് ചിത്രം, ഗൗതം കാർത്തിക് ചിത്രം, ഉമാപതി രാമയ്യ ചിത്രം എന്നിവയാണ്. ഹെഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്- ശ്രീനാഥ് വിശ്വനാഥൻ, മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് പ്രമോഷൻസ് - ഡിഇസി, പിആർഒ- ശബരി.
