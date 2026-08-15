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എണ്‍പതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന നിറവില്‍ രാജ്യം; ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും

രാജ്യം ഇന്ന് എണ്‍പതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടൊപ്പം നിരവധി താരങ്ങളാണ് ആശംസകള്‍ നേരുന്നത്.

MOHANLAL MAMMOOTTY IDNEPENDENCE DAY 2026 80TH INDEPENDENCE DAY
Mammootty (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 11:54 AM IST

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രാജ്യം 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരങ്ങളായ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് നിരവധി താരങ്ങൾ ആരാധകർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കുമായി ആശംസകൾ പങ്കുവെച്ചത്.

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മമ്മൂട്ടി പതാക ഉയർത്തി. നിർമാതാക്കളായ ആന്റോ ജോസഫ്, എസ്. ജോർജ്, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് താരം പതാക ഉയർത്തിയത്. മോഹൻലാലും പതാക ഉയർത്തി രാജ്യത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നു. നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ പങ്കുവെച്ചു.

അതേസമയം, നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രോജക്ടുകളാണ് മോഹൻലാലിന്റേതായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. തരുണ്‍ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘അതിമനോഹരം’, പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ‘ഖലീഫ’, പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഹൈവാൻ’, രജനികാന്ത് നായകനാകുന്ന നെൽസൺ ചിത്രം ‘ജയിലർ 2’ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ.

MOHANLAL MAMMOOTTY IDNEPENDENCE DAY 2026 80TH INDEPENDENCE DAY
Mammootty (Photo: Special Arrangement)

‘മസ്തിഷ്ക മരണം’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം കൃഷാന്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിയൻപിള്ള രാജു നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം ഡിറ്റക്ടീവ് കോമഡി ജോണറിലായിരിക്കുമെന്ന് സംവിധായകൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘ജോസഫ്’, ‘ഓഫിസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായ ഷാഹി കബീർ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിലും മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് നായകനാകുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ നെൽസൺ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ജയിലർ 2’-ൽ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രം ഏറെ നിർണായകമാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

മമ്മൂട്ടിയുടേതായി ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിനും ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ നിർമ്മാണ സംരംഭമാണിത്. ചിത്രീകരണത്തിനായി മമ്മൂട്ടി സെറ്റിലെത്തിയതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധനേടി.

‘ഫാലിമി’യിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവാണ് പുതിയ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരൈകുടിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ 28-നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായെന്നും മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ചിത്രം നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരൈകുടിയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചെന്നും ഈ ആവേശകരമായ യാത്രയിൽ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും പിന്തുണയും വേണമെന്നും നിർമ്മാണക്കമ്പനി കുറിച്ചു.

MOHANLAL MAMMOOTTY IDNEPENDENCE DAY 2026 80TH INDEPENDENCE DAY
Mohanlal (Photo: Special Arrangement)

ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ പുതിയ സിനിമകൾ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ, മലയാള സിനിമാലോകത്ത് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും ഒരുപോലെ ഉയരുകയാണ്.

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TAGGED:

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IDNEPENDENCE DAY 2026
80TH INDEPENDENCE DAY
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