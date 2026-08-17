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12 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്! ഒടുവില്‍ അത് ഉറപ്പിച്ചു; ജൂഡ് ആന്തണിയുമായി കൈകോര്‍ത്ത് മോഹന്‍ലാല്‍

മോഹന്‍ലാലുമായി സിനിമ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ജൂഡ് ആന്തണി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഔദ്യോഗികമായി ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

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സംവിധായകന്‍ ജൂഡ് ആന്തണിയും മോഹന്‍ലാലും (Photo: FB)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 1:13 PM IST

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ജൂഡ് ആന്തണിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ചിത്രമാണ് വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച 'തുടക്കം'. ആദ്യദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെ വിജയകരമായി തിയേറ്ററില്‍ മുന്നേറുകയാണ് ഈ ചിത്രം. ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് വിസ്‌മയ ചിത്രത്തില്‍ കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നത്. മോഹന്‍ലാലും അതിഥി വേഷത്തില്‍ ഈ ചിത്രത്തില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്‍ലാലിനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കികൊണ്ട് പുതിയ സിനിമയുമായി എത്തുകയാണ് ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ്. മോഹന്‍ലാലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. മോഹന്‍ലാലുമായി സിനിമ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ജൂഡ് ആന്തണി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഔദ്യോഗികമായി ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തന്‍റെ 12 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഇതെന്ന് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പോസ്റ്റിന് മറുപടിയായി ജൂഡ് കുറിച്ചു.

ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് പുതിയ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍ പങ്കുവച്ചത്. ജൂഡുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചു. അടുത്ത വര്‍ഷമായിരിക്കും ചിത്രം ആരംഭിക്കുക. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പുറത്തുവിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ചിത്രമൊരുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് നന്ദിയുണ്ടെന്നും ജൂഡ് കുറിച്ചു.

"കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ഞാൻ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം. നന്ദി ലാലേട്ടാ. നന്ദി ആന്‍റണി ചേട്ടാ. ശരിക്കും അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. സർവ്വശക്തന് നന്ദി"- എന്നാണ് ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം രണ്ടാവാരവും മികച്ച അഭിപ്രായത്തോടെ തിയേറ്ററുകളില്‍ മുന്നേറുകയാണ് ജൂഡ് ആന്തണി ചിത്രമായ തുടക്കം. 37 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്ന് ഇതുവരെ നേടിയത്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 20 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. 2018 എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് തുടക്കം. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിയും ചിത്രത്തില്‍ നിര്‍ണായക വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്‌ണ, ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഗീതം ജേക്‌സ് ബിജോയ്. ഛായാഗ്രഹണം അഖിൽ ജോർജും ജോമോൻ ടി. ജോണും നിർവഹിക്കുന്നു.

അതേസമയം ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓണം റിലീസായി എത്തുന്ന പൃഥ്വിരാജ്- വൈശാഖ് ചിത്രം ഖലീഫയിലും മോഹന്‍ലാല്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കഥാപാത്രം പൂര്‍ണമായുമുണ്ടാകുക.

തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമാണ് ആരാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം. ക്രിസ്‌മസ് റിലീസായി സിനിമ ആഗോളതലത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 24 നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക. മീര ജാസ്‌മിന്‍ ആണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ജയിലര്‍ 2 ആണ് മോഹന്‍ലാല്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം ഹൈവാനിലും മോഹന്‍ലാല്‍ അതിഥിയായി വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

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