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72ാമത് ദേശീയ ചച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര ചടങ്ങ് ഉടന്‍! മമ്മൂട്ടി ഗുജറാത്തില്‍ എത്തി; താരത്തെ 'ഇതിഹാസ'മെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വിതരണച്ചടങ്ങ് ഇന്ന് ഗുജറാത്തില്‍; മമ്മൂട്ടി പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും.

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Mammootty arrives in Gujarat (Photo: Statue Of Unity)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 3:03 PM IST

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72-ാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വിതരണച്ചടങ്ങിന് ഗുജറാത്തിലെ കെവാദിയ ഒരുങ്ങി. ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി മലയാളത്തിന്‍റെ മഹാനടന്‍ മമ്മൂട്ടി ഗുജറാത്തില്‍ എത്തി.

'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. പുരസ്‌കാരത്തിനായി ജൂറി ചെയർമാനും സംവിധായകനുമായ ജയരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും കെവാദിയയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടും പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിഹാസമെന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഇത്തവണ മമ്മൂട്ടിയും ഹിന്ദി താരം കാർത്തിക് ആര്യനും പങ്കിടുകയാണ്. ‘ചന്തു ചാമ്പ്യൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് കാർത്തിക് ആര്യന് പുരസ്‌കാരം. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ സിനിമകളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ പുരസ്‌കാരച്ചടങ്ങിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രത്യേകത.

മലയാള സിനിമയ്ക്കും ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ‘ഭ്രമയുഗം’ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണത്തിന് ഷഹനാദ് ജലാലിന് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. ‘എ.ആർ.എം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘അങ്ങു വാന കോണിലു’ എന്ന ഗാനത്തിന് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിക്ക് മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു. മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു കലാകാരന്മാർക്കും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയാളികൾക്ക് ‘സ്വാതി തിരുനാൾ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളിലൂടെ സുപരിചിതനായ കന്നഡ നടൻ അനന്ത് നാഗിനും ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേക അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരമാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്.

സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിക്ക് അഭിമുഖമായി പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിലാണ് പുരസ്‌കാര വിതരണം. രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമാ താരങ്ങളും സംവിധായകരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ചടങ്ങിന്‍റെ ഭാഗമായി നടക്കും.

ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വിതരണച്ചടങ്ങിനെ ഡൽഹിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയുടെ തുടക്കമായാണ് കെവാദിയയിലെ ചടങ്ങ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വൈവിധ്യവും വിവിധ ഭാഷകളിലെ പ്രതിഭകളും ഒരേ വേദിയിൽ അണിനിരക്കുന്ന താരസംഗമത്തിനാണ് ഏകതാനഗർ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

ഒട്ടേറെ താരങ്ങളും ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകരും ഇതിനോടകം തന്നെ പുരസ്‌കാര വേദിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഡൽഹിക്ക് പുറത്താണ് ഇത്തവണ പുരസ്‌കാര വിതരണച്ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. ഏകതാനഗറിലെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിക്ക് സമീപം ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക വേദിയിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ജേതാക്കൾക്ക് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും.

1954-ൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പുരസ്‌കാര വിതരണച്ചടങ്ങ് ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്’ ആശയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണ ഗുജറാത്തിനെ വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വരും വർഷങ്ങളിലും രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും പുരസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാറ്റം.

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MAMMOOTTY
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