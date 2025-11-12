ETV Bharat / entertainment

"അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുക"; ധര്‍മ്മേന്ദ്ര ആശുപത്രി വിട്ട ശേഷം ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി സണ്ണി ഡിയോള്‍

സ്വകാര്യതയും ബഹുമാനവും അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് മകന്‍ സണ്ണി ഡിയോള്‍. ധര്‍മ്മേന്ദ്ര ആശുപത്രി വിട്ട ശേഷം ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി മകന്‍ സണ്ണി ഡിയോള്‍. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്‌ക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്ക് നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് സണ്ണി.

Sunny Deol and Dharmendra (ETV Bharat)
മുതിര്‍ന്ന ബോളിവുഡ് താരം ധർമ്മേന്ദ്രയെ ഇന്ന് (നവംബർ 12) രാവിലെ മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്‌ചാര്‍ജ് ചെയ്‌തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 89 കാരനായ താരം ഇനി വീട്ടില്‍ ചികിത്സ തുടരുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മൂത്ത മകനും നടനുമായ സണ്ണി ഡിയോളിന്‍റെ ജുഹുവിലെ വസതിയിലേക്കാണ് താരത്തെ കൊണ്ട് പോയത്.

ഇപ്പോഴിതാ പിതാവ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും ഡിസ്‌ചാര്‍ജ് ആയ ശേഷം അഭ്യര്‍ത്ഥനയുമായി ആദ്യ പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് സണ്ണി ഡിയോള്‍. തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയും ബഹുമാനവും മാനിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് കൊണ്ടാണ് സണ്ണി ഡിയോള്‍ പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയത്. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്‌ക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്ക് നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് സണ്ണി ഡിയോള്‍ തന്‍റെ പുതിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

"ധർമ്മേന്ദ്ര ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്‌തു. ഇനി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ സുഖം പ്രാപിക്കും. കൂടുതൽ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനും ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാനും, മാധ്യമങ്ങളോടും പൊതുജനങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രോഗ ശാന്തിക്കും, നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും, ദീർഘായുസ്സിനും വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്‌നേഹത്തിനും നന്ദി. ദയവായി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുക, കാരണം അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു." -ഇപ്രകാരമാണ് പ്രസ്‌താവന.

ആഴ്‌ച്ചകള്‍ നീണ്ട ചികിത്സയ്‌ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ 7.30നാണ് താരം ആശുപത്രി വിട്ടത്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചോ ആശുപത്രി വിട്ടതിനുള്ള കാരണമോ താരത്തിന്‍റെ കുടുംബമോ ആശുപത്രി അധികൃതരോ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു താരം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

അതേസമയം ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ധർമ്മേന്ദ്ര ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടൂ എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തനിക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു ഡോക്‌ടര്‍ സാംദാനിയുടെ പ്രതികരണം. "രാവിലെ 7.30 ഓടെയാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര ജിയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്‌തത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സ നൽകാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ തുടര്‍ ചികിത്സ നൽകും," ഡോ. പ്രതിത് സംദാനി പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധര്‍മ്മേന്ദ്രയുടെ വിയോഗ വാര്‍ത്തകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മരണ വാര്‍ത്ത നിഷേധിച്ച് താരത്തിന്‍റെ ഭാര്യ ഹേമ മാലിനി, മക്കളായ ഇഷ ഡിയോള്‍, സണ്ണി ഡിയോള്‍ എന്നിവര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

