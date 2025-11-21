ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മോഹന്ലാലിന്റെ 'നിരഞ്ജൻ' ലുക്ക്; സിബി മലയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു 'സമ്മർ ഇൻ ബത്ലഹേം' പിറന്ന വഴി
സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത്, രഞ്ജിത്ത് തിരക്കഥയെഴുതിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'സമ്മർ ഇൻ ബത്ലഹേം' വീണ്ടും റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. സുരേഷ് ഗോപി, ജയറാം, മഞ്ജു വാര്യർ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം 1998-ൽ റിലീസ് ചെയ്ത് വലിയ വിജയം നേടിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ 4കെ റീമാസ്റ്റേർഡ് അറ്റ്മോസ് പതിപ്പ് 2025 ഡിസംബർ 12-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. റോക്കേഴ്സ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ സിയാദ് കോക്കറാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്.
ചിത്രത്തിൻ്റെ റി-റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രധാന അണിയറപ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. ഈ അവസരത്തിൽ സംവിധായകൻ സിബി മലയിൽ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കിട്ടു.
തമിഴിൽ ചെയ്യാനിരുന്ന പ്രോജക്റ്റ്
'സമ്മർ ഇൻ ബത്ലഹേം' ആദ്യം തമിഴിൽ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്ന് സിബി മലയിൽ . രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കഥയിൽ ജോൺ പോളും ക്രേസി മോഹനുമായിരുന്നു തിരക്കഥയെഴുതിയത്. പ്രാരംഭ ജോലികൾ മുന്നോട്ടുപോയെങ്കിലും ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നിർമ്മാതാവ് പിന്മാറിയതോടെ പ്രോജക്റ്റ് നിലച്ചു.
പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ ഈ ചിത്രം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 'മറവത്തൂർ കനവ്' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സിയാദ് കോക്കർ (കോക്കേഴ്സ് ഫിലിംസ്) നിർമ്മാണ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. നിർമ്മാതാവ് എം. രഞ്ജിത്ത് വഴിയാണ് കോക്കേഴ്സ് ഫിലിംസ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതെന്നും സിബി മലയിൽ ഓർത്തെടുത്തു.
മോഹൻലാലിന് പകരം കമൽഹാസൻ
ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച, പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ച 'നിരഞ്ജൻ' എന്ന കഥാപാത്രം സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഈ അതിഥി വേഷത്തിനായി ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് കമൽഹാസനെയായിരുന്നുവെന്ന് സിബി മലയിൽ മുൻപ് ഇ.ടി.വി. ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
സിനിമയുടെ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നിരഞ്ജൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് റോളിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത്. രജനീകാന്ത്, കമൽഹാസൻ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരുടെ പേരുകളായിരുന്നു ആദ്യ ചർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നത്. എന്നാൽ "മോഹൻലാലിനെപ്പോലൊരു പ്രതിഭ ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ എന്തിന് മറ്റൊരു താരത്തെ, മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അന്വേഷിച്ചു പോകണം" എന്ന ചർച്ചകൾ ഉയർന്നുവന്നു.
സുരേഷ് ഗോപിയും ജയറാമും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന താരമൂല്യമുള്ള ഒരാൾ തന്നെ നിരഞ്ജനെ അവതരിപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കഥാപാത്രത്തിന് സിനിമയിൽ ആഴം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് മോഹൻലാലിനെ സമീപിക്കുന്നത്.
നിരഞ്ജനായി മോഹൻലാൽ എത്തിയത് ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കിടെ
ചിത്രീകരണ സമയത്ത് മോഹൻലാൽ സിനിമയുടെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി ആയുർവേദ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. നേരിൽ ചെന്ന് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളി. ആയുർവേദ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ചെറിയ താടിയൊക്കെ വെച്ച് പുതിയൊരു ലുക്കിലായിരുന്നു ലാൽ. അതേ ലുക്ക് തന്നെ നിരഞ്ജൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് നൽകാൻ സംവിധായകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ജയിലിന്റെ സീനുകൾ ചിത്രീകരിച്ചത്.
"മോഹൻലാൽ ഈ സിനിമയിൽ അതിഥി വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഷോ കഴിയുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടില്ല. ആദ്യ ഷോയിൽ മോഹൻലാൽ കടന്നുവന്നപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വലിയ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചു. 'സമ്മർ ഇൻ ബത്ലഹേം' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനും മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നെന്നും സിബി മലയിൽ പറഞ്ഞു.