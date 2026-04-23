'സുമതി വളവ്' വിവാദം: ഏഴ് കോടി തട്ടിച്ചെന്ന ആരോപണം തള്ളി അഭിലാഷ് പിള്ള; നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി തിരക്കഥാകൃത്ത്
നിർമാതാവ് മുരളി കുന്നുംപുറത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി തിരക്കഥാകൃത്ത് അഭിലാഷ് പിള്ള
Published : April 23, 2026 at 3:52 PM IST
'സുമതി വളവ്' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമാതാവ് മുരളി കുന്നുംപുറം ഉന്നയിച്ച സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി തിരക്കഥാകൃത്ത് അഭിലാഷ് പിള്ള. താനും സംവിധായകൻ വിഷ്ണു മോഹനും ചേർന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്ന ആരോപണം പിൻവലിക്കണമെന്നും കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണമാണ് താൻ നേരിടുന്നതെന്നും അഭിലാഷ് കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
മുരളി കുന്നുംപുറത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. തനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് മുരളി ആദ്യം മറുപടി പറഞ്ഞതെന്നും അഭിലാഷ് പിള്ള വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റൊരു സിനിമയുടെ കഥ പറയാനാണ് മുരളിയെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചത്. 5 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസും നൽകി. സിനിമ നിർമിക്കാൻ മുരളി കുന്നുംപുറത്തിൻ്റെ കൈയിൽ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിക്ഷേപകരെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതും തങ്ങൾ ആണെന്ന് അഭിലാഷ് പിള്ള വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് മുമ്പ് ആറുകോടി രൂപ നിർമാതാവിന് നൽകിയിരുന്നു. 14 കോടി രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയത്.
തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സർജറി സമയത്ത് നിർമാതാവായ മുരളി കുന്നുംപുറത്തിന് മൂന്നുലക്ഷം രൂപ താൻ നൽകി എന്നും അഭിലാഷ് പിള്ള പറഞ്ഞു. സർജറിക്ക് മുമ്പ് പണം തിരിച്ചു തരാം എന്ന് മുരളി പറഞ്ഞിട്ടും നാളിതുവരെയും പണം തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം നൽകി സഹായിച്ചത് ഗോകുലം പ്രൊഡക്ഷൻസ് അടക്കമുള്ളവരാണെന്ന് അഭിലാഷ് പിള്ള വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ ഏതു രീതിയിലാണ് പണം തട്ടിച്ചത് എന്ന് മുരളി കുന്നു പുറം വ്യക്തമാക്കണം. സിനിമ കഴിഞ്ഞശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാത്തത് വരെ ഒരു പ്രശ്നമായി അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നു. സുമതി വളവ് എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയുടെ ജോലിയിലാണ്. 24 മണിക്കൂറും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും അഭിലാഷ് പിള്ള പറയുന്നു.
സുമതി വളവ് ഒരു പരാജയമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമല്ല സുമതി വളവ്. നൂറുകണക്കിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായ സിനിമകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. മുരളി കുന്നുംപുറം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അല്ല ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുമുമ്പും സമാന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരായി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അഭിലാഷ് പിള്ള വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുരളി കുന്നുംപുറം പുറത്തിറക്കിയ വിവാദ വീഡിയോക്കെതിരെ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഴി തനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു എന്നും അഭിലാഷ് പിള്ള വ്യക്തമാക്കി. മാനനഷ്ടം കാരണം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആർക്കും മറുപടിയില്ല എന്നും അഭിലാഷ് പിള്ള പറഞ്ഞു. സിനിമ അസോസിയേഷനുകളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടിയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തയാറായത്.
ഇത്രയും കാലം വരെയും സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മുരളി കുന്നുംപുറത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുതരത്തിലുള്ള മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും അഭിലാഷ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യാൻ തയാറായപ്പോൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ തയാറായത്. അബദ്ധത്തിലാണ് മുരളി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പിന്നീടുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്തത് വിഷമമുണ്ടാക്കി എന്നും അഭിലാഷ് പിള്ള പറഞ്ഞു.