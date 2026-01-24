ETV Bharat / entertainment

മാത്യൂ തോമസും ദേവികാ സഞ്ജയും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്നു; 'സുഖമാണോ സുഖമാണ്' ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

അരുണ്‍ ലാല്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്

MATHEW THOMAS NEW MOVIE MATHEW THOMAS–DEVIKA SANJAY MOVIE UPCOMING MALAYALAM MOVIE SUKHAMANO SUKHAMANU MOVIE
Movie (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
ലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരങ്ങളായ മാത്യൂ തോമസും ദേവിക സഞ്ജയും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്. അരുണ്‍ ലാല്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഫെബ്രുവരി 13 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ലൂസിഫര്‍ സര്‍ക്കസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഗൗരവ് ചനാനയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണം നിർവഹിക്കുന്നത്.

ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസാണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓവര്‍സീസ് വിതരണാവകാശം പ്ലോട്ട് പിക്‌ചേഴ്‌സ് ആണ്. ലൂസിഫര്‍ മ്യൂസികിനാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓഡിയോ റൈറ്റ്‌സ്.

സുഖമാണോ സുഖമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജഗദീഷ്, സ്ഫടികം ജോര്‍ജ്, കുടശ്ശനാട് കനകം, നോബി മാര്‍ക്കോസ്, അഖില്‍ കവലയൂര്‍, മണിക്കുട്ടന്‍,ജിബിന്‍ ഗോപിനാഥ്, അബിന്‍ ബിനോ, തബ റീമ, ഗായത്രി മയൂര, സന്ധ്യാ മനോജ് തുടങ്ങിയവരാണ്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് ടോബിന്‍ തോമസ് ആണ്. എഡിറ്റര്‍ : അപ്പു ഭട്ടതിരി, ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നല്‍കുന്നത് നിപിന്‍ ബെസെന്‍റ് ആണ്. കോ പ്രൊഡ്യൂസര്‍: ഗരിമ വോഹ്ര, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍ : അര്‍ച്ചിത് ഗോയല്‍, ഹെഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് : രാകേന്ത് പൈ, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ : ജിനു പി. കെ, സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍ : കിഷന്‍ സപ്ത, സൗണ്ട് മിക്‌സിങ് : ഹരി പിഷാരടി, ആര്‍ട്ട് ഡയറക്റ്റര്‍ : ബോബന്‍ കിഷോര്‍, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ : സുഹൈല്‍ എം, വസ്ത്രാലങ്കാരം : ഷിനു ഉഷസ്, മേക്കപ്പ് : സിജീഷ് കൊണ്ടോട്ടി, കളറിസ്റ്റ് : ലിജു പ്രഭാകര്‍, കാസ്റ്റിങ് : കാസ്റ്റ് മി പെര്‍ഫെക്റ്റ്, സ്റ്റില്‍സ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, ഡിസൈന്‍ : മാക്ഗുഫിന്‍, പി ആര്‍ ഓ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്: പ്രതീഷ് ശേഖര്‍.

2019 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മാത്യു തോമസ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നീട് മലയാളം തമിഴ് ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്യുവിനെ തേടിയെത്തി.

ഫഹദ് ഫാസില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഞാന്‍ പ്രകാശന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയ താരമാണ് ദേവിക സഞ്ജയ്. വണ്‍സ് അപ്പോണ്‍ എ ടൈം ഇന്‍ കൊച്ചി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ദേവിക നായികയായി എത്തിയത്.

