ചുവടുമാറ്റി സുധീർ ആട്ടവർ; പാൻ ഇന്ത്യൻ വിസ്‌മയമായി 'കൊറഗജ്ജ' വരുന്നു

തുളുനാടിൻ്റെയും ഉത്തര മലബാറിൻ്റെയും വിശ്വാസസംസ്കാരമായ കൊറഗജ്ജയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കന്നഡ, മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഭാഷകളിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്

Sudhir Attavar about his new film Koragajja
കൊറഗജ്ജ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026 at 1:40 PM IST

സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാവ് സുധീർ ആട്ടവർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രം 'കൊറഗജ്ജ' അടുത്ത മാസം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. തുളുനാടിൻ്റെയും ഉത്തര മലബാറിൻ്റെയും വിശ്വാസസംസ്കാരമായ കൊറഗജ്ജയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കന്നഡ, മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഭാഷകളിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

കർണാടകയിലെ മാംഗ്ലൂരിലാണ് താമസമെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കാസർകോട് സ്വദേശിയാണ് സുധീർ ആട്ടവർ. ഇന്ത്യൻ ടെലികോം വിഭാഗത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹം, കലയോടുള്ള താല്‍പര്യം കാരണം കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലി രാജിവെച്ചാണ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ സജീവമായത്. 75-ഓളം നാടകങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചും 50-ഓളം നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തും ഈ രംഗത്ത് തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുധീർ ആട്ടവരുടെ കൊറഗജ്ജ (ETV Bharat)
ഏകദേശം 800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന 'തനിയ' എന്ന ട്രൈബൽ യുവാവ് ആത്മീയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാകുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം. ഹിന്ദു മിത്തോളജിയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഈ കഥയിലെ നായകനെ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പനുമായി ചേർത്തു വായിക്കാമെന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു. കൊറഗ എന്ന ഗോത്രവിഭാഗവുമായി ദീർഘകാലം സഹകരിച്ച് നടത്തിയ റിസർച്ചിന് ശേഷമാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്.
Sudhir Attavar about his new film Koragajja
കൊറഗജ്ജ (ETV Bharat)

കന്നഡ ഭാഷയിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് മലയാളത്തിലെ മനോജ് പിള്ളയാണ് ഛായാഗ്രാഹകരിൽ ഒരാൾ. കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്‌തയായ ശ്രുതിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. മലയാള സംഗീത സംവിധായകൻ ഗോപി സുന്ദറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. കബീർ ബേദിയാണ് ചിത്രത്തില്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് - കഴിഞ്ഞദിവസം കൊച്ചിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിനുശേഷം സുധീർ ആട്ടവാര്‍ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കബീർ ബേദിയെ പോലൊരു നടൻ തന്റെ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സു കാണിച്ചത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് സംവിധായകൻ സുധീർ ആട്ടവർ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഈ സിനിമയുടെ പ്രചാരണാർഥം കൊച്ചിയിൽ എത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ശബ്ദം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ ആഴം നൽകുന്നു. ഒരുപാട് വർഷത്തെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും സംവിധായകൻ സുധീർ വ്യക്തമാക്കി.

Sudhir Attavar about his new film Koragajja
സുധീർ ആട്ടവരുടെ കൊറഗജ്ജ (ETV Bharat)
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അഭിമാനമായി മലയാള സിനിമ മാറുകയാണെന്ന് കബീർ ബേദി പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മികച്ച സിനിമകളും മികച്ച കലാകാരന്മാരും സംഭവിക്കുന്നു. പുതിയകാലത്തെ മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു ക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കേരളത്തിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ആണ്. തൻ്റെ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ കോവളം ഏറെ ആകർഷിച്ചു എന്നും നടൻ പറഞ്ഞു.

നല്ല സിനിമകളെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന മനോഭാവമുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ. കൊറഗജ്ജ എന്ന സിനിമ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതുപോലൊരു സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്നും കബീർ ബേദി പറഞ്ഞു. അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലാണ് ഈ ചലച്ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വരുംവർഷങ്ങളിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈയൊരു ചലച്ചിത്രത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്നും കബീർ ബേദി പറഞ്ഞു.

