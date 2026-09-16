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ഇടവേളക്കുശേഷം 'ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക്' പാട്ട് എഴുത്തുമായി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പ്രളയം കവർന്നെടുത്ത ധനുഷ്കോടി എന്ന വാണിജ്യ നഗരത്തിൻ്റെ കഥ ചിത്രം പറയുന്നു

Dhanushkodiyilekku
ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 1:16 PM IST

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സുധീർ കരമന, ലെന, നിസ്താർ അഹമ്മദ് സേട്ട്, അരുൺ, ആർദ്ര ഗോപകുമാർ, എം ആർ ഗോപകുമാർ, ദിനേശ് പണിക്കർ, പ്രേംകുമാർ, വി കെ ബൈജു എന്നിവര്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ആകുന്ന 'ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക്' എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രം ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. ജഹാംഗീർ ഉമ്മർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് അഡ്വ. ബാലാജി രവീന്ദ്രനാണ് രചന നിർവഹിക്കുന്നത്. ഗംഗ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നിർമാണം. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. തിരുവനന്തപുരം മേയർ വി വി രാജേഷ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗായകൻ ജി ശ്രീറാം, നടൻ സുധീർ കരമന എന്നിവർ വേദിയെ ധന്യമാക്കി.

ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഗാനങ്ങൾ എഴുതുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് 'ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക്'. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പ്രളയം കവർന്നെടുത്ത ധനുഷ്കോടി എന്ന വാണിജ്യ നഗരത്തിൻ്റെ കഥ ചിത്രം പറയുന്നു. പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ കുടുംബം. പ്രളയത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നത് 12 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി മാത്രമാണ്. അയാളിലൂടെയാണ് ചിത്രം കഥ പറഞ്ഞു പോവുക. വർത്തമാനകാലത്തെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ മുതിർന്ന കാലം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സുധീർ കരമനയാണ്. സുധീർ കരമനയുടെ ഭാര്യ കഥാപാത്രമായി ലെന വേഷമിടുന്നു. വാഴ 2എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ സജീവമായ അരുൺകുമാറും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ചെറിയ സിനിമകളുടെ വിപണന സാധ്യത കുറവാണെന്ന് അറിയാം. ചിത്രത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഏതുവിധേനയും ഉയർത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറിനെ ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകൾ എഴുതാൻ സമീപിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. സിത്താര കൃഷ്ണകുമാറും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ചിത്രത്തിൽ ഗാനമാലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡി ശിവപ്രസാദ് ആണ് സംഗീത സംവിധാനം.

ചരിത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മാക്കളുടെയും ഭൂമികയാണ് ധനുഷ്കോടി. ധനുഷ്കോടിയെ ആസ്പദമാക്കി ധാരാളം സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാര സംബന്ധമായ ആ ഭൂമിക ഒറ്റരാത്രിയിൽ ഒരു പ്രളയത്തിൽ അസ്തമിച്ചു. നിരവധിപേർ മരണപ്പെട്ടു. അന്ന് അവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പുതിയ തലമുറയെ ഓർമിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് എന്ന സിനിമ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് ബാലാജി രവീന്ദ്രൻ പറയുകയുണ്ടായി.

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