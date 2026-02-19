ETV Bharat / entertainment

തെയ്യവും ഭൂതക്കോലവും കടന്ന് കൊറഗജ്ജയുടെ യഥാർഥ ചരിത്രത്തിലേക്ക്; വിശേഷങ്ങളുമായി സുധീർ ആട്ടവർ

ഗുണ്ടകളുടെ ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച്, ഏറെ കാലത്തെ ഗവേഷണത്തിനൊടുവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ കൊറഗജ്ജയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ സുധീർ ആട്ടവർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

sudheer attavar, Koragajja
സുധീർ ആട്ടവർ (Special Arrangement)
അക്കി വിനായക്

കന്നഡ സിനിമയിൽ നിന്നും അടുത്ത കാലത്തായി 'കാന്താര' പോലെ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രങ്ങൾ നാം കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ നിരയിലേക്ക് തുളുനാടിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും തനതായ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം എത്തുകയാണ്, 'കൊറഗജ്ജ'. സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായ സുധീർ ആട്ടവർ ആണ് ഈ വലിയ ക്യാൻവാസ് ഒരുക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ തെയ്യത്തോട് സാമ്യമുള്ളതും എന്നാൽ അവതരണത്തിൽ ഏറെ വ്യത്യാസങ്ങളുമുള്ള 'കൊറഗജ്ജ' എന്ന ദൈവീക രൂപത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ചരിത്രമാണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത്. ഗുണ്ടകളുടെ ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച്, ഏറെ കാലത്തെ ഗവേഷണത്തിനൊടുവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ സുധീർ ആട്ടവർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

എന്താണ് കൊറഗജ്ജ?


കേരളത്തിൽ തെയ്യം എന്ന കലാരൂപം വളരെ പ്രശസ്തമാണല്ലോ. അതിനു സമാനമായ ഒരു അനുഷ്ഠാന കല തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക കല തന്നെയാണ് കൊറഗജ്ജ. കർണാടക കേരള അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ അതായത് തുളുനാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കലാരൂപമാണിത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കലാരൂപം കണ്ട് ഞാന്‍ ഭയന്നിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ തീ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മാത്രം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ട്രൈബൽ ജനവിഭാഗം മുഴക്കുന്ന വലിയ വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയിൽ ഭൂതക്കോലം മാതൃകയിൽ കൊറഗജ്ജ ഉറഞ്ഞുതുള്ളുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് മനസ്സിൽ ഭക്തിയിലേറെ ഭയമായിരുന്നു.

തെയ്യത്തില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ കൊറഗജ്ജ?

അവതരണത്തിലെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൊറഗജ്ജ എന്ന കലാരൂപം തെയ്യം, ഭൂതകോലം എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. തെയ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കലാകാരൻ്റെ ദേഹത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും കലാകാരൻ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് എക്സ്പ്രഷനുകളിലൂടെയും ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കൊറഗജ്ജ സംസാരിക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്യും. ചരിത്ര കഥകളാണ് കൊറഗജ്ജയുടെ അവതരണ സമയത്ത് വിഷയമായി കടന്നുവരുന്നത്.

sudheer attavar, Koragajja
കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ജി പരമേശ്വറിനൊപ്പം സുധീർ ആട്ടവർ (Special Arrangement)
ഈ കലാരൂപം കൊറഗ എന്ന ജനവിഭാഗവുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. കർണാടകയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് ഇവർ. എന്നാൽ ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നളികെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗമാണ്. കേരളത്തിൽ തെയ്യം മണ്ണാൻ, മലയൻ, വേലൻ, പറവ തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കർണാടക ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഭൂതകോലം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും പൊതുവായുള്ള പറവ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൊറഗജ്ജ നളികെ എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
sudheer attavar, Koragajja
കൊറഗജ്ജ ഫിലിം ഓഡിയോ പ്രീമിയർ ഇവൻ്റിൽ രാജ്യാന്തര പ്രശസ്ത പോപ്പ് ഗായകൻ ഷാരോൺ പ്രഭാകറിനൊപ്പം സുധീർ ആട്ടവർ (Special Arrangement)
ഈ ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി കർണാടകയിലെ നിരവധി പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളും സംവിധായകരും ചലച്ചിത്രം ഒരുക്കാനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഈ ചിത്രം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ദൈവ കടാക്ഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത് എനിക്കാണ്. വളരെ പ്രശസ്തരായവർ പോലും ഈ ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പല പ്രോജക്ടുകളും പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സിനിമയിലൂടെ കൊറഗജ്ജ എന്ന ദൈവ രൂപത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കഥ പറയാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
sudheer attavar, Koragajja
ഗോപി സുന്ദറിനൊപ്പം സുധീർ ആട്ടവർ (Special Arrangement)
ആരാണ് ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ തനിയ. തനിയയും കണ്ണൂർ മുത്തപ്പനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?കൊറഗജ്ജ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അജ്ജ എന്നത് മുത്തച്ഛൻ എന്നാണ്. മുത്തപ്പൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർഥവും ഏകദേശം മുത്തച്ഛൻ എന്ന് തന്നെയാണ്. കൊറഗജ്ജ എന്ന ദൈവരൂപത്തിൻ്റെ യഥാർഥ നാമം തനിയ എന്നാണ്. ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആ യുവാവ് ഏകദേശം 23-24 വയസ്സ് വരെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. തനിയയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേര് ആണ് കൊറഗ. മാഗ്ലൂർ, ഉഡുപ്പി ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ആ ട്രൈബൽ ജനവിഭാഗമുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് തനിയ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇത് സമയത്ത് തന്നെയാണ് മുത്തപ്പൻ്റെയും ജീവിതകാലം. രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന് സാഹിത്യപരമായ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ല. രണ്ടുപേരിലും ഒരുപാട് സാമ്യതകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ദൈവത്തിനും നോൺവെജ് പ്രസാദമായി നൽകാറുണ്ട്. കള്ള് നേദ്യമായി നൽകാറുണ്ട്.
sudheer attavar, Koragajja
കൊറഗജ്ജ (Special Arrangement)
ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്തെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാമോ?സമൂഹത്തിൽനിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് കൊറഗ. സമൂഹം അവരെ രണ്ടാം തരക്കാരായി കാണുന്നു. ആ ജനവിഭാഗത്തോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമൂഹവുമായി ആ ജനവിഭാഗം അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നും ആ ജനവിഭാഗത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷേ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഒരുകാലത്ത് കൊറഗ വിഭാഗത്തിലെ ബിഭാഷിക എന്ന പേരുള്ള രാജാവ് തുളുനാട് ഭരിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തെ ശക്തനായ രാജാവായിരുന്ന മയൂര വർമയെ ബിഭാഷിക യുദ്ധം ചെയ്തു പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മയൂര വർമ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്ത് ബിഭാഷികയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് കൊറഗ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കഷ്ടകാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. അവർ ഭയന്ന് ഓടി ഒളിച്ചു. വനപ്രദേശങ്ങളിൽ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. കർണാടകയിൽ കന്നഡ, തുളു, കൊങ്ങിണി തുടങ്ങിയ നിരവധി ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ജനവിഭാഗം സംസാരിക്കുന്നത് കൊറഗ ഭാഷയാണ്. ആ ഭാഷ ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല. ഇപ്പോഴും ആ ജനവിഭാഗം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ്. കാരണം മയൂര വർമയുടെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും തങ്ങളെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.കൊറഗജ്ജ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധിയായ കഥകൾ കർണാടകയിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കൂടിയാണ് കൊറഗജ്ജ. കന്നഡ സിനിമ മേഖലയിലുള്ളവർ കൊറഗജ്ജയുടെ വലിയ ഭക്തരാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഓരോ കഥകളാണ്. കൃത്യമായ ചരിത്രരേഖകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ മോശം കഥകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മോശം കഥകൾ ഈ ജനവിഭാഗത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമ എന്ന ചിന്തയുമായി അവർക്ക് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം തരാൻ അവർ ആദ്യം തയ്യാറായില്ല. സിനിമയിൽ കൊറഗജ്ജയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കും എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത. മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും റിസർച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഈ ജനവിഭാഗത്തെ കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. കൊറഗജ്ജയുടെ യഥാർഥ കഥ സിനിമയായി ചിത്രീകരിക്കുമെന്ന് അവരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വിശ്വസിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും ചിലർ എനിക്കെതിരെ കോടതിയിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ എപ്പോഴോ അവർക്ക് എന്നിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർ ഒരു ദിവസം എന്നെ അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. രാത്രിയിൽ പൂജയും കലാരൂപവുമായി എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കഥ അവർ പറഞ്ഞുതന്നു.അവരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ കഥ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ തിരക്കഥ പൂർണമായി മാറ്റിയെഴുതി. വിചാരിച്ചതിൽ നിന്നും പിന്നെയും മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.
sudheer attavar, Koragajja
കൊറഗജ്ജ ഭൂത കോലം (Special Arrangement)
കാന്താര എന്ന സിനിമയുമായി ഈ ചിത്രത്തിന് ഒരു സാമ്യത പറയുന്നുണ്ടല്ലോ?ഒരിക്കലുമല്ല. ആ സിനിമയുടെ കഥയും ഈ സിനിമയുടെ കഥയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു പിരീഡ് ആശയമായതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ പോലെയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർഥവുമില്ല. കർണാടകയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കൊറഗജ്ജയുടെ കഥകളുമായി യഥാർഥ കഥയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. യാഥാർഥ്യം പ്രേക്ഷകർക്കു മുന്നിലെത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുളുനാട് മേഖലയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ മുൻനിർത്തി കാന്താരക്ക് മുൻപ് തന്നെ മടി എന്നൊരു സിനിമ ഞാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു. രാജസ്ഥാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച സംവിധായകനും മികച്ച നടനുമുള്ള പുരസ്കാരം ആ ചിത്രം നേടി. കാന്താര എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് മടി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. മടി എന്ന സിനിമയിലെ പലകാര്യങ്ങളും കാന്താര എന്ന സിനിമയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒക്കെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാന്താര സിനിമയുമായി കൊറഗജ്ജ സിനിമയ്ക്ക് സാമ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതും പ്രസക്തമായ കാര്യമല്ല.ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ? ഈ സിനിമയിൽ മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ശ്രുതി ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പൂട്ടൻ എന്ന സിനിമ കണ്ട മലയാളികൾ അവരെ മറക്കാൻ ഇടയില്ല. ഈ സിനിമയുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുംബൈയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കാസ്റ്റിങ് പൂർത്തിയായ ശേഷം എൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രുതിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സംവിധായകൻ സുധീർ ആട്ടവർ താങ്കളെ കാണാൻ വരും സിനിമയുടെ കഥ വിശദീകരിക്കും. എന്നാൽ ശ്രുതി പറഞ്ഞ മറുപടി ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു. സുധീർ രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം മുൻപ് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നല്ലോ. അദ്ദേഹം കഥയും വിശദീകരിച്ചു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ ശ്രുതിയോട് കഥ പറയാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ എഴുതിയ കഥ പിന്നെ ആരാണ് അവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞത്.
sudheer attavar, Koragajja
ബോളിവുഡ് കൊറിയോഗ്രാഫർ ഗണേഷ് ആചാര്യയും പ്രശസ്ത കന്നഡ നടി ശുഭോ പൂജയും കൊറഗജ്ജയില്‍ (Special Arrangement)


കൊറഗജ്ജ എന്ന ആശയത്തെ മുൻനിർത്തി ധാരാളം പ്രോജക്ടുകളുടെ ചർച്ച കന്നഡയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ എഴുതിയ കഥ അവർക്കറിയാൻ വഴിയില്ല. കാരണം മറ്റൊരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്കും ഈ സിനിമയുടെ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊറഗ ജനവിഭാഗത്തെ നേരിട്ടു കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കു മാത്രമാണ് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. കൊറഗജ്ജയുടെ യഥാർഥ കഥ എനിക്ക് മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നത്. എൻ്റെ ഭാവനയും കൂടി ചേർത്താണ് ഞാൻ കഥ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ കഥ മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക. പിന്നീട് ശ്രുതിയോട് കഥ നരേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കഥ തന്നെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. കഥ പറയാൻ ചെന്ന ആളിൻ്റെ പേര് സുധീർ ആട്ടവർ. അതാരാണ്. ഇന്നും ഞങ്ങൾക്കത് അത്ഭുതമാണ്.


ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്കെതിരെ ആക്രമണം നടന്നതായി കേട്ടിരുന്നല്ലോ?


മൂന്നുതവണയാണ് ഗുണ്ടകൾ ഞങ്ങളുടെ സെറ്റ് ആക്രമിച്ചത്. ഒരിക്കൽ സിനിമയുടെ പാട്ട് രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ബോളിവുഡ് കൊറിയോഗ്രാഫറായ ഗണേശാചാര്യ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ ഉണ്ട്. ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തലപ്പാക്കെട്ടും ആയുധങ്ങളുമായി ഒരു സംഘം സെറ്റിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി. ഞാൻ മോണിറ്ററിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് കുറെ പേർ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്നു. ഗുണ്ടകൾ ആണെന്ന് പിന്നീടാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അവരുടെ ആക്രമണം ഭയന്ന് ഞങ്ങളുടെ സെറ്റ് മുഴുവൻ ഓടി ഒളിച്ചു. അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയാണ് ഞങ്ങൾ ആക്രമണം നേരിട്ടത്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാണ് ഈ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചിത്രം ഈ വർഷം തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം അടുത്തയാഴ്ച കേരളത്തിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും.

sudheer attavar, Koragajja
മൃത്യോര്‍മയ്ക്ക് ലഭിച്ച മികച്ച സംവിധായകനും ചിത്രത്തിനുമുള്ള അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയശേഷം ശേഷം ബോംബെയിൽ (Special Arrangement)
സിനിമ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇ ടി വി ഭാരത് മാനേജ്മെന്റിനോട് പ്രത്യേക നന്ദി സുധീർ ആട്ടവർ അറിയിച്ചു." ഇ ടിവി, ഇ ടിവി ഭാരത് കുടുംബത്തോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ശമ്പളം താൻ കൈപ്പറ്റുന്നത് ഉഷാ കിരൺ മൂവീസിൽ നിന്നുമാണ്. റാമോജി റാവു നിർമിച്ച ഗർമ്യം എന്ന സിനിമ കന്നഡയിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയത് ഞാനാണ്. ആ സിനിമയുടെ ഗാനരചയിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത്. റാമോജി റാവുവിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ആദ്യ പ്രതിഫലം വാങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ ആ ഗാനത്തിലൂടെ എന്നെ തേടിയെത്തി. ഉഷ കിരൺ മൂവീസിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം വാങ്ങി തുടങ്ങിയ ഞാൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം വരെ നേടി. തൻ്റെ സിനിമാകരിയറിന് വലിയ പ്രചോദനമായ റാമോജി ഗ്രൂപ്പിനോട് പ്രത്യേക നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നുവെന്നും സുധീർ ആട്ടവർ പറഞ്ഞു. കബീർ ബേദി അടക്കം നിരവധി ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. സിനിമയിലെ കാസ്റ്റിംഗ്, ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ സംഭവിച്ച നിരവധിയായ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കൊറഗജ്ജ എന്ന കലാരൂപത്തിന്റെ വിശദമായ കഥ, സിനിമാ യാത്ര എന്നിവയൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സുധീർ ആട്ടവറിന്റെ വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.
സുധീർ ആട്ടവർ (ETV Bharat)

