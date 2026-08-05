വിസ്മയയുടെ 'തുടക്കം'! 'ഞാനെന്നും ഇത് നിധിയായി സൂക്ഷിക്കും'; ജൂഡിന് ലക്ഷങ്ങള് വിലയുള്ള വാച്ച് സമ്മാനിച്ച് സുചിത്ര മോഹന്ലാല്
സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിന് ആഡംബര വാച്ച് സമ്മാനിച്ച് സുചിത്ര മോഹൻലാൽ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 5:11 PM IST
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം 'തുടക്കം' ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുകയാണ്. വലിയ ആവേശത്തോടെയും ആകാംക്ഷയോടും കൂടിയാണ് ആരാധകര് ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് ജൂഡ് ആന്തണിക്ക് സുചിത്ര മോഹന്ലാല് നല്കിയ സമ്മാനമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.
ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് തന്നെയാണ് തനിക്ക് സ്നേഹ സമ്മാനമായി വാച്ച് ലഭിച്ച വിവരം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. ഒരു കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് സംവിധായകന് വാച്ചിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.
" ലോകത്തിന് അവര് ഒരു പക്ഷേ അമ്മയും മകളുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ എനിക്കെന്നും ചേച്ചിയും അനിയത്തിയുമായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ, തുടക്കം കണ്ട സുചിച്ചേച്ചി എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ്. ഞാനെന്നും ഇത് നിധിയായി കൊണ്ടുനടക്കും. സ്നേഹത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും അവിസ്മരണീയമായ ഓർമയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിക്ക് നന്ദി", ജൂഡ് കുറിച്ചു.
സുചിത്രയ്ക്കും വിസ്മയയ്ക്കുമൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് സംവിധായകന് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്. തുടക്കം സെറ്റിൽനിന്നുള്ള ചിത്രമാണ് സംവിധായകൻ പങ്കുവെച്ചത്.
സ്വിസ് വാച്ച് നിർമാണക്കമ്പനിയായ ബൗം ആൻഡ് മേഴ്സിയറിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചാണ് ജൂഡിന് സമ്മാനമായി നല്കിയത്. റിവേര മോഡലിലുള്ളതാണ് വാച്ച്. ഇന്ത്യയില് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം വിലവരുന്ന വാച്ചാണ് സമ്മാനമായി നല്കിയത്.
അതേസമയം 'തുടക്കം' സിനിമ വെള്ളിയാഴ്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. സിനിമയുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിങ് ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ആന്റണിയുടെ മകൻ ആശിഷ് ജോ ആന്റണി ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജോമോൻ ടി. ജോണും അഖിൽ ജോർജുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതമൊരുക്കുന്നു. ചമൻ ചാക്കോ ആണ് എഡിറ്റിങ്. സായ് കുമാറും മനോജ് കെ. ജയനും ടി.ജി. രവിയുമുൾപ്പെടെ വൻ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലും അതിഥിവേഷത്തിലുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന്റേതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ടീസറും ട്രെയിലറുമൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തത്.
ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ തികച്ചും സാധാരണ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് സംവിധായകനായ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് ഈ ചിത്രത്തെ പ്രേഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.
വണ്ടിപ്പെരിയാർ കുട്ടിക്കാനം തൊടുപുഴ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡോ. എമിൽ ആൻറണിയും ഡോ. അനീഷ ആൻ്റണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് .
സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്, ഛായാഗ്രഹണം -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ, എഡിറ്റിംഗ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സന്തോഷ് രാമൻ. മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യം ഡിസൈൻ -അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സൈലക്സ്c ഏബ്രഹാം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - മനോഹരൻ' കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ബിജു തോമസ്, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.