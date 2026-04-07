പിറന്നാളിന് അഞ്ചുനാള് ശേഷിക്കേ മരണം; ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന വീഡിയോ, നോവായി സുഭാഷിണിയുടെ അവസാന പോസ്റ്റ്
നടി സുഭാഷിണി സുബ്രഹ്മണ്യം ജീവനൊടുക്കിയതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് തമിഴ് ആരാധകര്. രണ്ടു ദിവസം മുന്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള് ആരാധകര്ക്കിടയില് ചര്ച്ചയാവുന്നത്.
Published : April 7, 2026 at 1:04 PM IST
നടി സുഭാഷണി ബാലസുബ്രമണ്യത്തിന്റെ അകാല വിയോഗം സിനിമാ ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് നടിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് സജീവമായ സുഭാഷണി മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടുദിവസം മുന്പ് പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോള് ആരാധകര്ക്കിടയില് ചര്ച്ചയാവുന്നത്.
നാല് ലക്ഷത്തില്പ്പരം ഫോളോവേഴ്സുള്ള സുഭാഷണി മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടുദിവസം മുന്പ് വരെ പോസ്റ്റുകള് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ലൈഫ് ലേറ്റ്ലി ക്യാപ്ഷനോടെ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് താരം ഒടുവില് പങ്കുവച്ചത്. ഇതാണ് ഇപ്പോള് ആരാധകര്ക്കിടയില് നോവു പടര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ഏപ്രില് 12 ന് 37 പിറന്നാള് ആഘോഷിക്കാനിരിക്കവേയാണ് താരം ജീവനൊടുക്കിയത്. ഏപ്രില് 21 നാണ് സുഭാഷണിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹ വാര്ഷികം.
ജനപ്രിയ പരമ്പരയായ 'കയലി'ലെ പ്രതിനായിക വേഷത്തിലൂടെ തമിഴ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയാണ് സുഭാഷിണി. കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
രണ്ടുവര്ഷം മുന്പായിരുന്നു നടിയുടെ വിവാഹം. ഇതിന് ശേഷം ഭര്ത്താവ് ബിബിന് ചന്ദ്രയുമൊത്ത് ബെംഗളുരുവിലേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നു. എന്നാല് ടിവി സീരിയലിന്റെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നൈയില് എത്തുമ്പോള് താമസിക്കാന് ഇയ്യപ്പന്തങ്കലിലെ ഒരു സ്വകാര്യ റെസിഡന്ഷ്യല് കോംപ്ലക്സില് ഒരു അപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതും.
ഏപ്രില് മൂന്നിനാണ് സുഭാഷിണി സീരിയല് ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെംഗളുരുവില് നിന്ന് ഇയ്യപ്പന്തങ്കലിലെ വീട്ടില് എത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച അര്ധരാത്രിയോടെ ഭര്ത്താവിനെ വീഡിയോ കോള് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കുടുംബ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വഴക്കുണ്ടായെന്നും ഇതേ തുടര്ന്നാണ് സുഭാഷിണി ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നുമാണ് വിവരം.
താരം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് വീഡിയോ കോളിലൂടെ കണ്ടതോടെ അപ്പാര്ട്ട്മെന്റിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ ഭര്ത്താവ് ഉടന് വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന് പോരൂര് പൊലീസില് ഉടന് വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും അവര് എത്തുമ്പോഴേക്കും സുഭാഷിണി ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് വിവരം.
തുടര്ന്ന് പൂനമല്ലി സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയില് സുഭാഷിണിയെ പൊലീസ് എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടര്മാര് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, സുഭാഷിണിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കിൽപോക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണോ അല്ലെങ്കില് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭര്ത്താവ് ബിപിന് ചന്ദ്രനേയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും.
ശ്രീലങ്കന് സ്വദേശിനിയായ സുഭാഷിണി തമിഴ് സിനിമാ സീരിയല് രംഗത്ത് ഇടംപിടിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ചെന്നൈയില് എത്തിയത്. നിരന്തര പരിശ്രമത്തിലൂടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയുമാണ് താരം സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
2012-ൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ചിത്രീകരിച്ച 'ഇനി അവൻ' എന്ന സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2023-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എല്ലാം മേലെ ഇരിക്കുരവന് പാത്തുപ്പാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആരി അര്ജുനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചു.
|Read More:ഹൃദയത്തില് തൊടുന്ന വരികള്; മണ്വിളക്കൂതിയിട്ടും ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഉള്ളില് ജീവിക്കുന്ന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി