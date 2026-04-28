കാലില്ലാത്ത പോരാളിയായി വിസ്മയിപ്പിക്കാന് മോഹന്ലാല്; പേട്രിയറ്റിലെ രഹസ്യങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് സ്റ്റണ്ട് സില്വ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 5:35 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളെ എന്നും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നടനാണ് മോഹൻലാൽ. പുലിമുരുകനായാലും ലൂസിഫറായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയ്വഴക്കം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പേര് സജീവമായി കൂടെയുണ്ട്— സ്റ്റണ്ട് സിൽവ. വരാനിരിക്കുന്ന മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രം 'പേട്രിയറ്റിലും' ലാലേട്ടൻ്റെ ആക്ഷൻ മാജിക് ഒരുക്കുന്നത് സിൽവയാണ്. റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിയുമായി പങ്കുവെച്ച വിശേഷങ്ങൾ വായിക്കാം.
ലാലേട്ടൻ്റെ കരിയറിലെ ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളിലും ഇപ്പോൾ സിൽവയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് 'പേട്രിയറ്റ്' എന്ന വലിയ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് താങ്കൾ എത്തുന്നത്?
ലാൽ സാറിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഈ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ റെക്കമെന്ഡ് ചെയ്തത് ലാൽ സാർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, ലാൽ സാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരം ഒരു വലിയ സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കില്ല. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണന് കൂടി എന്നെ ബോധിക്കണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം വളരെ സെൻസിബിൾ ആണ്. തിരക്കഥയ്ക്കും സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനും ഒപ്പം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഈ അവസരത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം.
മോഹൻലാലിൻ്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ സ്റ്റണ്ട് സിൽവ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്ന ആ മാജിക് എന്താണ്?
ലാൽ സാറിന് വേണ്ടി ആക്ഷൻ ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു 'ഇമോഷണൽ വശം' കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് മഹേഷ് സാർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു. ലാൽ സാറിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കെമിസ്ട്രി ഒരു മാജിക്കായി സ്ക്രീനിൽ വരാറുണ്ട്. പണ്ട് ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്റർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്ത മിന്നും പ്രകടനങ്ങൾ പോലെ, ഇപ്പോഴും ലാൽ സാർ തൻ്റെ ആക്ഷനിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ്.
മറ്റ് സിനിമകളിൽ നിന്നും 'പാട്രിയറ്റിലെ' ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?
ഇതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ മൂവിയാണ്. തിരക്കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന സംഘട്ടനങ്ങൾ. ലാൽ സാറിൻ്റെ മെയ്വഴക്കവും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ശാരീരിക പരിമിതിയും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സസ്പെൻസ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണേണ്ട ഒന്നാണ്.
ഈ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു കാലില്ല. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്? ലാൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് സഹകരിച്ചത്?
അതാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ലാൽ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു കാലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാലില്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണോ പോരാടുന്നത്, അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കണം. അതിൽ ഒട്ടും അതിഭാവുകത്വം പാടില്ലെന്ന് സംവിധായകന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. "ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല" എന്നൊരു പ്രത്യേക ശൈലിയിലാണ് ഞങ്ങൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തത്.
വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് (VFX) പിന്നീട് വരുമെങ്കിലും ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാലില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ആക്ഷൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ലാൽ സാറിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഏതൊരു കഥാപാത്രത്തിലേക്കും മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. എബ്രഹാം ഖുറേഷിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഷണ്മുഖനായി മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല.
മാസ് മസാല സിനിമകളിലെ ആക്ഷനിൽ നിന്നും ഇത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
സാധാരണ മാസ് സിനിമകളിൽ കാണുന്ന തീപ്പൊരി ആക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കാനാകില്ല. കാരണം ഈ സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രവും അത്തരത്തിലുള്ളതല്ല. ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു വിശ്വസനീയത വേണമെന്ന് മഹേഷ് നാരായണന് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 'പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയും ടെക്നിക്കാലിറ്റിയും' ഒരുപോലെ ചേർത്തുവെച്ചാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത്. എൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയതും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ അനുഭവമായിരുന്നു ഇത്.
ചിത്രത്തിലെ ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല്?
സിനിമയിൽ എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമ്പോഴാണ് സിനിമയ്ക്കും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും വിജയം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാലഞ്ചിങ് ലഭിച്ച ഈ ഒരു അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുവച്ചാണ് ലാൽസാറിന് വേണ്ടി ആക്ഷൻ ഒരുക്കിയത്. അതായത് പ്രാക്ടികാലിറ്റിയും ടെക്നിക്കാലിറ്റിയും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന തരത്തിൽ. ലാൽസർ മനോഹരമായ അതൊക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫൈറ്റുകളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ലാൽ സാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കിയത്. ഒന്നാമത്തെ ഫൈറ്റ് സീനിൽ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് അത്ഭുതകരമായി ടെക്നിക്കലി ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫൈറ്റ് രംഗം കാണുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ ബുദ്ധിപരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാകും. ഈയൊരു കാര്യം ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾക്കും അഭിനേതാക്കൾക്കും മാതൃകയാകാം.
രണ്ടാമത്തെ ഫൈറ്റ് രംഗം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇമോഷണൽ ആക്ഷൻ ആണ്. കാലുള്ള ഒരാൾ കാലില്ലാതെ അഭിനയിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ. കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് മിഡ് ഷോട്ട് വച്ച് ചീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാൽ സാറിൻ്റെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉറപ്പായും ഇമോഷണലി കണക്ട് ആകും.
മഹേഷ് നാരായണനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച പുതിയ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു?
മഹേഷ് സാർ തികഞ്ഞ ഒരു കലാകാരനാണ്. പേട്രിയറ്റ് എന്ന സിനിമയിലെ ഓരോ പോയിൻ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫിയും അപ്രകാരം തന്നെ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരു പോക്കറ്റ് ഡയറി കയ്യിൽ കരുതും. അതിൽ സിനിമയുടെ കൃത്യമായ തിരക്കഥയും പ്ലാനിംഗും ഉണ്ടാകും. ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡയറി നോക്കി കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരും. തിരക്കഥയിൽ ഊന്നിയുള്ള ആക്ഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മഹേഷ് സാർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ചെറിയ ചിത്രം ആണെന്നാണ്. സെറ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ക്യാൻവാസ് മനസ്സിലായത്. മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക അഭിനേതാക്കളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ സിനിമ എന്ന് ഞാൻ മഹേഷ് നാരായണനോട് ചോദിച്ചു.
ഈ ചിത്രത്തിലെ ഛായാഗ്രാഹകൻ മാനുഷ് നന്ദനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
മാനുഷ് ഒരു റിയൽ പാട്രിയറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ സെറ്റിൽ പറയാറുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് പകരം തോക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും അദ്ദേഹം തകർത്തേനെ. അത്രയും ഷാർപ്പ് ആയാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമറ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലിഫ്റ്റിനുള്ളിലെ ഫൈറ്റ് രംഗം അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ച രീതി അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വിഖ്യാത ചായഗ്രാഹകൻ രവി കെ. ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിലുണ്ട്.
മോഹൻലാൽ താങ്കളെ തുടർച്ചയായി സിനിമകളിലേക്ക് റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രസതന്ത്രം എന്തായിരിക്കും?
ലാൽ സാറിന് എന്നോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സിങ്ക് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്താലും സംവിധായകർക്ക് ഞാൻ കേപ്പബിൾ ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം. ലാൽ സാറിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിമിതികളില്ല. എന്ത് കൊറിയോഗ്രാഫി നൽകിയാലും അത് മനോഹരമായി ചെയ്തു തരുന്ന ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന കംഫർട്ട് സോൺ ആയിരിക്കാം എന്നെ വീണ്ടും വിളിക്കാൻ കാരണം. പിന്നെ പേട്രിയറ്റ് എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹേഷ് നാരായണൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തി തന്നെ. പേട്രിയറ്റ് എന്ന സിനിമ വളരെ മനോഹരമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മേലെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്.
അടുത്തകാലത്ത് ഹൈദരാബാദിൽ വച്ച് നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാട്രിയേറ്റിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ മനോഹരമായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അത് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു. എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി.
ശരിയാണ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ആരാധകനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ്. ഒരു അഭിനേതാവിനോടൊപ്പം തുടർച്ചയായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വിജയങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഏതെങ്കിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആ താരത്തിൻ്റെ ഫാൻ ആണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ലാൽ സാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. എൻ്റെ പഴയ തമിഴ് അഭിമുഖങ്ങള് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഞാനൊരു മോഹൻലാൽ ആരാധകനാണെന്ന് പലപ്പോഴായി പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അദ്ദേഹവുമായി എനിക്കൊരു ഇമോഷണൽ വശം കൂടിയുണ്ട്. എന്നിലെ ഫാൻബോയ്യെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനു പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്.
ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്
ഈ കഥ ഞാൻ മുൻപ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓർc. എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം. തൂത്തുക്കുടിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. 80 കളുടെ അവസാനത്തോടെ സിനിമയിൽ ജീവിതം പരീക്ഷിക്കാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. പോക്കറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം തള്ളിനീക്കാനുള്ള പണം മാത്രം. അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാം എന്ന ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. സിനിമ മോഹമായിരുന്നുവെങ്കിലും അക്കാലമത്രയും ഞാൻ ഒരു സിനിമ പോലും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല. ചെന്നൈയിൽ വന്നിറങ്ങിയ എന്നെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ചെന്നൈയിൽ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു മലയാള സിനിമയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ പേര് നമ്പർ20 മദ്രാസ് മെയിൽ. ആ സിനിമയും സിനിമയിലെ നായകനും ചലച്ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങിയ വേളയിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കോറിയിട്ട പോലെ യായി.