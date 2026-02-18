ETV Bharat / entertainment

'ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യില്‍ കിട്ടണമായിരുന്നു'!വന്ന് വന്ന് ചോദ്യ പേപ്പറിലും മോഹന്‍ലാല്‍; തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തി ആരാധകര്‍

മോഹന്‍ലാലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത്.

Mohanlal (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 18, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
ലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരം മോഹന്‍ലാലിനെ എവിടെ കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കിനില്‍ക്കാത്ത മലയാളികളില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി L 366 എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മീശ പിരിച്ചുള്ള ലുക്കാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഈ തീപ്പൊരി ലുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ വരെ ഉള്ളവരുടെ മനം കവരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിറചിരിയോടെയും ഗൗരവത്തോടെയും കുസൃതി കണ്ണുമായൊക്കെ നോക്കുന്ന മോഹന്‍ലാലിനെ കണ്ടാലുണ്ടോ ആരാധകര്‍ വിടുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ താരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത്. സംഭവം വേറെയൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ഇംഗ്ലീഷ് മോഡല്‍ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറാണ്. ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി മോഡല്‍ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിലാണ് കുട്ടികള്‍ക്ക് സര്‍പ്രൈസ് നല്‍കികൊണ്ട് മോഹന്‍ലാലിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരം എത്തിയത്.

ആരാധകരേയും കുട്ടികളെയുമൊക്കെ ആവേശത്തിലാഴ്‌ത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ജീവിത രേഖ തയാറാക്കാനുള്ള ചോദ്യത്തിലാണ്. ഗൗരവമായ പരീക്ഷ എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ജീവിത രേഖ തയാറാക്കാനുള്ള ചോദ്യം കണ്ടതോടെ കൗതുകമായി.

മോഹൻലാലിന്‍റെ ജനനം മുതൽ കുട്ടികളുടെ പേരുൾപ്പടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തിടെ ലഭിച്ച ദാദ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് വരെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍, പത്മഭൂഷണ്‍, പത്മശ്രീ തുടങ്ങിയ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നല്‍കി ജീവിത രേഖ തയാറാക്കാനായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്നാല്‍ ഈ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് പ്രചരിച്ചത്.

ഇതോടെ ഇതിലെ ചില തെറ്റുകള്‍ ആരാധകര്‍ തിരുത്തുകയും ചെയ്‌തു. 1978 ല്‍ തിരനോട്ടം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ചൂണ്ടികാട്ടിയത്. മഞ്ഞില്‍ വിരഞ്ഞ പൂക്കള്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തത് 1980 ലാണെന്നും തിരുത്തി. അതോടൊപ്പം വൃഷഭ തിയേറ്ററില്‍ റീലീസ് ചെയ്‌ത സിനിമയാണെന്നും ചൂണ്ടികാണിച്ചു.

അതേസമയം തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന എല്‍ 366 എന്ന് താത്കാലികമായി പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

HSS ENGLISH QUESTION PAPER (Special Arrangement)

ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം ദൃശ്യം 3, മോഹന്‍ലാല്‍- മമ്മൂട്ടി നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുമിക്കുന്ന മഹേഷ് നാരായണന്‍ ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് എന്നിവയാണ് അടുത്തിടെ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. ആരാധകര്‍ക്ക് ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യം 3 യുടെ പോസ്റ്റര്‍ അടുത്തിലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മോഹന്‍ലാല്‍ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്ന പൃഥ്വിരാജ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഖലീഫയും പ്രിയദര്‍ശന്‍ ചിത്രവും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

