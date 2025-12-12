ബാർബർ ബാലൻ ആദ്യം ബാർബർ ആയിരുന്നില്ല; ശ്രീനിവാസൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആ ഐഡിയ; 'കഥ പറയുമ്പോൾ' ഉണ്ടായതിങ്ങനെ
എം മോഹനൻ്റെ 'കഥ പറയുമ്പോൾ' എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് 18 വർഷമായി. മമ്മൂട്ടിയും ശ്രീനിവാസനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് സിനിമ യാഥാർഥ്യമാകാൻ കാരണമെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.
December 12, 2025
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ സൗഹൃദത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയും ബാർബർ ബാലനും സൂപ്പർസ്റ്റാർ അശോക് രാജും അവരുടെ സൗഹൃദവും മലയാളികളുടെ മനസ്സിലെ ഒരു പ്രത്യേക കോണിൽ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. 2007 ഡിസംബർ 14നാണ് കഥ പറയുമ്പോൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. എം മോഹനൻ്റെ പ്രഥമ സംവിധാന സംരംഭമായിരുന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ രചിച്ചതാകട്ടെ സാക്ഷാൽ ശ്രീനിവാസനും.
മലയാളത്തിലെ വമ്പൻ വിജയത്തിനുശേഷം ചിത്രത്തിൻ്റെ അന്യഭാഷാ റീമേക്കുകൾ അതാത് ഇൻഡസ്ട്രികളിലെ വലിയ താരങ്ങളെ വച്ച് സംഭവിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ബാർബർ ബാലൻ്റെയും അശോക് രാജിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ യഥാർഥ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റു ഭാഷയിലെ പ്രേക്ഷകർക്കായില്ല. സൗഹൃദം അതായിരുന്നു കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്. ആത്മാവിനെ മറന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ചതാകണം അന്യഭാഷാ റീമേക്കുകൾക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് സംവിധായകൻ എം മോഹനൻ ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ ലേബലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഭാഗ്യവും അഭിമാനവുമായി കരുതുന്നു എന്നും എം മോഹനൻ പറയുന്നു.
ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രായം 18 തികയുമ്പോൾ ഓർമകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ. മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ, ശ്രീനിവാസനുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദം, കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന ചലച്ചിത്രം യഥാർഥ്യമാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതെന്നാണ് എം മോഹനൻ്റെ വാക്കുകൾ. ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരനാണ് താൻ. തന്നെ ഒരു സംവിധായകനാക്കി കളയാമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചലച്ചിത്രമേ അല്ല കഥ പറയുമ്പോൾ. ഒരു സ്വതന്ത്ര സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു അക്കാലയളവിൽ താൻ. പല കഥകൾ ആലോചിച്ചു പലതരം ചർച്ചകൾ സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതിനിടയിൽ നടൻ മുരളി, അന്തരിച്ച കലാകാരൻ ജിഷ്ണു എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ആക്കി ഒരു ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് താൻ കടന്നു. പക്ഷേ സാങ്കേതികപരമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം വൈകി. കർണാടക ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത്.
അതിനിടയിലാണ് ശ്രീനിയേട്ടന് ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുകയും തന്നോട് അതെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. കഥ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അശോക് രാജും ബാർബർ ബാലനും തമ്മിലുള്ള അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാറും ഒരു സാധാരണക്കാരനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം അതായിരുന്നു ആദ്യ കഥ പറച്ചിലിലെ ഘടകങ്ങൾ. ബാലൻ ഒരു ബാർബർ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യ ചർച്ചകളിൽ. ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയിലെ ആദ്യ പ്ലോട്ട്.
രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ അതിൽ ഒരാൾ അഭിനയ മോഹി. ഒന്നാമത്തെ സുഹൃത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയും യാതനകൾ സഹിച്ചുമാണ് രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്തിനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി കയറാൻ സഹായിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്ത് സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരുന്നത് വരെ ആദ്യ സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായം അയാൾക്ക് കൃത്യമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ആദ്യ സുഹൃത്ത് ഒരു പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരോരും അറിയാതെ ഒരു മലയോര മേഖലയിലേക്ക് ജീവിതം പറിച്ചു നടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് സംഭവിക്കുകയാണ്. സൂപ്പർസ്റ്റാറായ സുഹൃത്തിന് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിയെ ഏറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ യാദൃശ്ചികമായി ഒരു പരിപാടിക്ക് ആ മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ വരുമ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ കാണുകയാണ്. കഥ ഡെവലപ്പ് ആയത് ഇപ്രകാരമാണ്. പിന്നീടുള്ള ചർച്ചകളിലാണ് ബാലൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഒരു ബാർബർ ആക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ കടന്നുവന്നത്.
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും മറുപടിയുണ്ട്. രജനീകാന്തിൻ്റെ കാമുകി തൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊന്നു വിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പഠിക്കാൻ അടയാർ ഫിലിം സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ച കഥയും സഹായിച്ച കഥയും ഒക്കെ ശ്രീനിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രജനി സാറിന് തൻ്റെ കാമുകിയെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അടയാർ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ്. പക്ഷേ തൻ്റെ അറിവിൽ രജനീകാന്ത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനിയേട്ടൻ സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ബുദ്ധിമുട്ടി നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു താരം ആയതിനുശേഷം പലപ്പോഴും യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതും കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിനുള്ള ഇന്ധനം ആയിരുന്നു.
രജനീകാന്തിൻ്റെ ജീവിതം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയിൽ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര ലൈഫ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സൗഹൃദങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ശ്രീനിയേട്ടൻ തന്നോട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ഒരു സിനിമ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ചേരുക എന്നാൽ വലിയ സംഭവമാണ്. അവിടെ പഠിക്കാൻ എത്തുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ച സഹായങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകളുടെ കഥ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകും. സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീർന്നിട്ട് മുംബൈയിലോ ചെന്നൈയിലോ ബെംഗളൂരു ഒക്കെ വച്ച് പഴയ സഹായിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ പലരും വികാരാധീനരാകുന്നത് ശ്രീനിയേട്ടൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓർമകളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച ചിത്രമാണ് കഥ പറയുമ്പോൾ.
എങ്കിലും വ്യക്തമായി കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ശ്രീനിവാസൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് ഒരു സിനിമാറ്റിക് രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരുപക്ഷേ ഉദയനാണ് താരം എന്ന ചലച്ചിത്രം ആയിരിക്കണം. അദ്ദേഹം അതിൽ സൂപ്പർസ്റ്റാർ സരോജ് കുമാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ആണല്ലോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സിനിമ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന ആശയത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ഒരു സിനിമാറ്റിക് രൂപം കടന്നുവരുന്നത്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം തന്നോട് സംസാരിച്ചു. മുരളി ചേട്ടനെയും ജിഷ്ണുവിനെയും നായകനാക്കി കർണാടക ബേസിലുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു താൻ. അതിൽ ശ്രീനിയേട്ടനും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ കാരണത്താൽ തൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം ആരംഭിക്കാൻ ഒരൽപം വൈകി. പിന്നീട് കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം എല്ലാവർക്കും വളരെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.
ശ്രീനിയേട്ടനെയും മമ്മൂക്കയെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് ആ പ്രോജക്ട് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു. മമ്മൂക്ക ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. കാരണം ശ്രീനിവാസനും മമ്മൂട്ടിയും തമ്മിൽ അഗാധമായ ആത്മബന്ധം ഉണ്ട്. മമ്മൂക്ക ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നോ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമ ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. അഥവാ സംഭവിച്ചാലും ഇത്രയും വലിയ വിജയം ആകില്ലായിരുന്നു. ചർച്ചകൾ സജീവമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യം മമ്മൂക്കയോട് ഞങ്ങൾ ആരും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ശ്രീനിയേട്ടൻ അപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് മമ്മൂക്ക ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പ്രോജക്ട് ഇല്ല എന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്ക ഒരിക്കലും വിസമ്മതം അറിയിക്കില്ല എന്ന്. എങ്കിലും മമ്മൂക്ക വരുമോ എന്ന് തനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം, എത്രയൊക്കെ സൗഹൃദം ഉണ്ടെങ്കിലും സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ മമ്മൂക്ക വലിയ പ്രൊഫഷണൽ സമീപനം ഉള്ള ആളാണ്. ശ്രീനിയേട്ടൻ പലപ്പോഴും എഴുതുന്നത് ലൊക്കേഷനിൽ വന്നതിനുശേഷം ആണ്. മുഴുവൻ തിരക്കഥയില്ലാതെ മമ്മൂക്ക ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സമ്മതമറിയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിരളം തന്നെ. മാത്രമല്ല ശ്രീനിവാസൻ നായകനായ സിനിമയിൽ മമ്മൂക്ക ഗസ്റ്റ് റോളിൽ വരുമോ? ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാതിരുന്നില്ല.
ചലച്ചിത്രം അന്യഭാഷകളിൽ റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിയ വിജയമാകാതിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തി. സാക്ഷാൽ ഷാരൂഖ് ഖാനാണ് ഹിന്ദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. തമിഴ് ആകട്ടെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തും. രണ്ടു സിനിമകളും മലയാളത്തിലെതുപോലെ വലിയ വിജയമായില്ല. അതിനു പ്രധാന കാരണം ആ സിനിമയുടെ ആശയത്തെയും ആത്മാവിനെയും മറന്നുകൊണ്ട് വളരെയധികം എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത കഥാസന്ദർഭങ്ങളുമായാണ് റീമേക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇമോഷനുകൾ പറയുന്നതിന് ഓരോ രീതി ഉണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷേ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ ഇമോഷൻ മലയാളികൾക്കും മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം. അന്യഭാഷാ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ താൻ ആളല്ല. കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ എന്നാണ് എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പലരും പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനിയെന്നാണ് മമ്മൂക്കയെ വച്ച് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ. കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥകൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മമ്മൂക്കയുമായി ഒരു സിനിമ പിന്നീട് സംഭവിക്കാത്തത് എന്ന് എം മോഹനൻ പ്രതികരിച്ചു.
