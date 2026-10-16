'ഇന്ന് നിന്നിലെ കുംഭയെ ഉണര്ത്താന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല'; പൃഥ്വിരാജിന് ജന്മദിന ആശംസയുമായി എസ്. എസ്. രാജമൗലി
പൃഥ്വിരാജ് വില്ലന് വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'വാരണാസി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് കുംഭ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 5:12 PM IST
പൃഥ്വിരാജിന് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി സംവിധായകന് എസ്. എസ്. രാജമൗലി. 'വാരണാസി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കഥാപാത്രമായ 'കുംഭ' എന്ന പേര് വിളിച്ചാണ് തെന്നിന്ത്യന് സംവിധായകന് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയനടന് ആശംസകള് നേര്ന്നത്.
"പിറന്നാള് ആശംസകള് പൃഥ്വി. ലോകത്തില് തന്റെതായ മുദ്ര പതിപ്പിക്കാന് വിധിക്കപ്പെട്ട നിന്നിലെ ആ കുംഭയെ ഇന്ന് ഞാന് ഉണര്ത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല",. രാജമൗലി കുറിച്ചു. വാരണാസി സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷന് ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് പൃഥ്വിരാജിന് ആശംസകള് നേര്ന്നത്.
ചിത്രത്തില് കുംഭ എന്ന വില്ലന് കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് വേഷമിടുന്നത്. താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച വേഷമായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് വാരണാസിക്ക് വേണ്ടി തെലുഗു- മലയാളി പ്രേക്ഷകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
'വാരണാസി'യില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വില്ലന് കഥാപാത്രം തികച്ചു ശക്തമാണെന്നും ഇതുവരെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഈ വേഷം ചെയ്യാനെന്ന് മുന്പൊരിക്കല് പൃഥ്വിരാജ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുംഭ എന്ന വില്ലന് പലരും വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണെന്നും വലിയ അപകടകാരിയാണെന്നുമാണ് പൃഥ്വിരാജ് അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം താന് കണ്ടതില് വച്ച് ഏറ്റവും കഠിനാധ്വാനിയായ സംവിധായകനാണ് രാജമൗലിയെന്നും പൃഥ്വിരാജ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ കഥകളില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്റെ മുന് സൃഷ്ടിക്കളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് 'വാരണാസി' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മഹേഷ് ബാബുവാണ് ചിത്രത്തില് നായകനായനായും പ്രിയങ്ക ചോപ്ര നായികയായും എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. രുദ്രയായും ശ്രീരാമനായുമായി ചിത്രത്തില് ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് മഹേഷ് ബാബു എത്തുന്നത്. ആറ് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ജോനാസിന്റെ ഹോളിവുഡില് നിന്ന് ഇന്ത്യന് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. 'മന്ദാകിനി' എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര എത്തുന്നത്.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം 2027 ഏപ്രില് 7 ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഇന്ത്യന് സിനിമയില് തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
എസ് എസ് രാജമൗലിയുടെ അച്ഛനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. എം എം കീരവാണിയാണ് സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത്.
ശ്രീ ദുർഗ ആർട്ട്സ്,ഷോവിങ് ബിസിനസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ കെ എൽ നാരായണ, എസ് എസ് കർത്തികേയ എന്നിവർ ചേര്ന്നാണ് നിര്മിക്കുന്നത്. കീരവാണിയാണ് വാരണാസിയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്.