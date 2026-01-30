വരുന്നത് വമ്പന് ദൃശ്യവിരുന്ന്; രാജമൗലി ചിത്രം വാരണാസി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു; തിയതി പുറത്ത്
മഹേഷ് ബാബുവിനും പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്ക്കുമൊപ്പം മലയാളത്തിന്റെ പൃഥ്വിരാജും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് വാരണാസി.
ഇന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് എസ് എസ് രാജമൗലി- മഹേഷ് ബാബു കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറന്നക്കുന്ന വാരണാസി. ഈ ചിത്രത്തില് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം പൃഥ്വിരാജും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ അപ്ഡേറ്റിനായി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാര്ത്തയുമായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകന് എസ് എസ് രാജമൗലി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി ഔദ്യോഗികമായി സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടത്.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസി തിയതി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. 2027 ഏപ്രില് 7 ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. നേരത്തെ, ചിത്രം 2027 ജനുവരിയിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പ്രഭാസ് നായകനായി എത്തുന്ന സന്ദീപ് റെഡ്ഢിയുടെ വംഗ 2027 മാര്ച്ചില് റിലീസിന് എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല് ഒഴിവാക്കാനാണ് നിര്മാതാക്കള് വാരണാസി ഏപ്രില് 7 ന് നിശ്ചയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
മഹേഷ് ബാബു, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ജോനാസ്, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഹേഷ് ബാബു ബിഗ് സ്ക്രീനില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഇന്ത്യന് സിനിമയില് തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. എസ് എസ് രാജമൗലിയുടെ അച്ഛനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. എം എം കീരവാണിയാണ് സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിൽ രുദ്ര എന്ന കഥാപാത്രമായി മഹേഷ് ബാബു എത്തുന്നത്. ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടന്ന പ്രൗഢ ഗംഭീര ഇവന്റില് നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാണ് നേടിയത്. വമ്പന് ദൃശ്യവിസ്മയം സമ്മാനിക്കുന്ന വാരാണസിയുടെ ടീസര് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഇവന്റിൽ 130x100 ഫീറ്റിൽ പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച സ്ക്രീനിലാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് . സിഇ 512-ലെ വാരാണസി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടീസര് തുടങ്ങുന്നത്.
ശ്രീ ദുർഗ ആർട്ട്സ്,ഷോവിങ് ബിസിനസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ കെ എൽ നാരായണ, എസ് എസ് കർത്തികേയ എന്നിവർ ചേര്ന്നാണ് നിര്മിക്കുന്നത്. കീരവാണിയാണ് വാരണാസിയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്.
1000, 1300 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിലായിരിക്കും ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. സിനിമയുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസറായ തമ്മറെഡ്ഡി ഭരദ്വാജ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യ, യു എസ്, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം.
