സിനിമ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞു! ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ 'ഡോണ്ട് ട്രെബിള് ദി ട്രെബിള്' തെലുങ്കില് വലിയ വിജയമാകുമെന്ന സൂചന നല്കി രാജമൗലി
ഫഹദിന്റെ അഭിനയ മികവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ബന്ധുവായ 55 വയസുള്ള സ്ത്രീ. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പുള്ള സംഭവത്തെ ഓര്ത്തെടുത്ത് എസ്. എസ്. രാജമൗലി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 9:44 AM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ഫഹദ് ഫാസില് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഡോണ്ട് ട്രെബിള് ദി ട്രെബിള്'. എസ് . എസ് രാജമൗലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ശശാങ്ക് യെലേട്ടിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്.
തെലുഗു സിനിമയിൽ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ആദ്യ സോളോ നായകവേഷമാണ് ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ’. ഒക്ടോബർ 2ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്താനിരിക്കെ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ഗ്രാൻഡ് പ്രീ-റിലീസ് ചടങ്ങിലാണ് രാജമൗലിയും ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചടങ്ങില് വച്ച് എസ്. എസ്. രാജമൗലി ഫഹദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്.
ഫഹദ് ഫാസിലിന് തെലുഗു സിനിമാപ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ സാധാരണ തെലുഗു പ്രേക്ഷകർ പോലും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജമൗലി പറഞ്ഞു. ഫഹദ് നായകനാകുന്ന തെലുഗു ചിത്രം ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ’ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രീ-റിലീസ് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഫഹദിന്റെ സിനിമകൾക്ക് തെലുഗു പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇത്ര വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാകുമെന്ന് താൻ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് രാജമൗലി പറഞ്ഞു. ഫഹദിന്റെ സിനിമകൾ പ്രധാനമായും സിനിമയെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ മാത്രമാണ് കാണുന്നതെന്നായിരുന്നു തന്റെ ധാരണ. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് മനസിലായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഞാൻ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ വലിയ ആരാധകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒ.ടി.ടി.യിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ സിനിമാപ്രേമികളോ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോ മാത്രമായിരിക്കും ആ സിനിമകൾ കാണുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് മനസിലായി.", രാജമൗലി പറഞ്ഞു.
ആറ്–ഏഴ് വർഷം മുമ്പുണ്ടായ ഒരു സംഭവവും രാജമൗലി ഓർത്തെടുത്തു. തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ബന്ധുവായ 55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടോ എന്ന് തന്നോട് ചോദിച്ചുവെന്നാണ് രാജമൗലി പറഞ്ഞത്.
"അന്ന് ഫഹദ് ഫാസിൽ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ‘നിങ്ങൾക്ക് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ അറിയില്ലേ?’ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുചോദ്യം. അപ്പോഴാണ് ഫഹദിന്റെ റേഞ്ചും റീച്ചും എത്ര വലുതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായത്. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ല ഫഹദിനെ അറിയുന്നതെന്ന് അന്നാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്,” രാജമൗലി പറഞ്ഞു.
തെലുങ്ക് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഫഹദിന്റെ ജനപ്രീതി എത്ര വേഗത്തിലാണ് വളർന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായി "കൊറോണയേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ തെലുങ്ക് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ പടർന്നുപിടിച്ചത്", എന്നും രാജമൗലി തമാശയോടെ പറഞ്ഞു.
ഫഹദിനെ ഏറെക്കാലമായി തെലുങ്ക് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും രാജമൗലി പറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് പൂർണമായി മാറാനും ഓരോ സിനിമയിലും പുതിയൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനുമുള്ള ഫഹദിന്റെ കഴിവാണ് തന്നെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ’ കണ്ട അനുഭവവും രാജമൗലി ചടങ്ങിൽ പങ്കുവെച്ചു. ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ താൻ ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തുവെന്നും സിനിമയുമായി വൈകാരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഈ സിനിമ കണ്ടതിനുശേഷം ഞാൻ കരഞ്ഞു. എനിക്ക് ഈ സിനിമയോട് വളരെ വൈകാരികമായ ബന്ധമുണ്ട്", രാജമൗലി പറഞ്ഞു. ചിത്രം വലിയ വിജയമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
ചിത്രത്തിലെ ബാലതാരം സാറയുടെ പ്രകടനത്തെയും രാജമൗലി പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. ചില രംഗങ്ങളിൽ ഫഹദ് ഫാസിലിനെ പോലും മറികടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രകടനമാണ് സാറ കാഴ്ചവച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
All set for the GRAND PRE RELEASE EVENT of #DontTroubleTheTrouble in Hyderabad 🔥— Arka Mediaworks (@arkamediaworks) September 29, 2026
With the Man of Masses #NTR & #SSRajamouli joining us for the celebrations. ❤️🔥#DTTTMovie #DTTTOnOct2nd #FahadhFaasil #SsaraPalekar pic.twitter.com/CCWTIVFRJ2
ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥിയായ ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആറും ഫഹദ് ഫാസിലിനെ പ്രശംസിച്ചു. രാജ്യത്ത് താൻ ആരാധിക്കുന്ന ചുരുക്കം നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഫഹദെന്ന് എൻ.ടി.ആർ പറഞ്ഞു.
"രാജ്യത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നടനാണ് ഫഹദ്. തെലുങ്കിൽ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം വലിയ വിജയമാകണം", എന്നായിരുന്നു എൻ.ടി.ആറിന്റെ വാക്കുകൾ.
ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ശശാങ്ക് യെലേട്ടിക്കും നിർമ്മാതാവ് എസ്.എസ്. കാർത്തികേയയ്ക്കും സിനിമ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി മാറട്ടെയെന്നും എൻ.ടി.ആർ ആശംസിച്ചു.
‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ’ രാജമൗലിയുമായുള്ള ഒരു കഥാചർച്ചയിൽ നിന്നാണ് രൂപംകൊണ്ടതെന്നും ചടങ്ങിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് സംവിധായകൻ ശശാങ്ക് യെലേട്ടി “ഒരു പ്രേതത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു മനുഷ്യൻ” എന്ന ഒറ്റവരി ആശയവുമായി രാജമൗലിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കഥ പറയാനാണ് രാജമൗലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കഥയിൽ ആകൃഷ്ടനായതോടെ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ കഥയും കേൾക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയ കഥ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കേട്ട ശേഷമാണ് രാജമൗലി സമ്മതം മൂളിയത്.
ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ സിനിമകളുടെ വലിയ ആരാധകനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമാണെന്നും നിര്മാതാവായ കാർത്തികേയ വ്യക്തമാക്കി. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഹൈദരാബാദിലെ 75 യഥാർത്ഥ ലൊക്കേഷനുകളിലായി നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൂർണമായും കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഫാന്റസി എന്റർടെയ്നറാണ് ചിത്രമെന്നും കാർത്തികേയ വ്യക്തമാക്കി.
Watch #SSRajamouli speech at #DontTroubleTheTrouble Keralam Pre Release event ✨ #DTTTMovie #DTTTOnOct2nd #FahadhFaasil #SsaraPalekar @ssrajamouli @ShashankYeleti @ssk1122 @Shobu_ @kaalabhairava7 #PrasadDevineni @ArkaMediaWorks @SBbySSK @LahariMusic pic.twitter.com/NWly5zOTC5— Arka Mediaworks (@arkamediaworks) September 28, 2026
"തന്റെ കരിയറിൽ ‘ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം യഥാർത്ഥ ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചതെന്നും സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിർമ്മാതാക്കൾക്കും മുഴുവൻ ടീമിനും നന്ദി", ഫഹദ് ഫാസില് പറഞ്ഞു.
ശോഭു യാർലഗദ്ദ, പ്രസാദ് ദേവിനേനി, എസ്.എസ്. കാർത്തികേയ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അർക മീഡിയ വർക്ക്സും ഷോയിംഗ് ബിസിനസ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തമിഴ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യും.