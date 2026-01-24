തിയേറ്റര് ഇളക്കി മറിക്കാന് വീണ്ടും ഷാരൂഖ് ഖാന്; കിംഗ് റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്, വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്
പത്താൻ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന മാസ്സ് ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് കിംഗ്.
January 24, 2026
ബോളിവുഡിന്റെ കിംഗ് ഖാന്റെ പുതിയ ചിത്രം കിംഗിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് വീഡിയോ നേരത്തെ താരത്തിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. പക്കാ സ്റ്റൈലിഷ് ഷാരൂഖ് ഖാനെയാണ് വീഡിയോയില് കണ്ടത്.
ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും വര്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിംഗ് സിനിമയുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഷാരൂഖ് ഖാന് തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ഇക്കാര്യം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.
പത്താൻ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന മാസ്സ് ആക്ഷൻ ചിത്രമായ കിംഗ് ഡിസംബര് 24 നാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. സിനിമയുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവിടുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ചെറിയ ടീസറും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ആക്ഷന് രംഗത്തിന്റെ ചെറിയ ഭാഗമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. മുഖത്ത് രക്തക്കറയുമായി നില്ക്കുന്ന പരുക്കന് ലുക്കിലുള്ള ഷാരൂഖ് ഖാനെയാണ് വീഡിയോയില് കാണാന് കഴിയുക. ഈ ക്രിസ്മസിന് ഭയമാണ് കീരിടം ധരിക്കുക എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ബോളിവുഡിന്റെ പ്രണയനായകനായ ഷാരൂഖ് ഖാന് ഇത്തവണ എത്തുന്നത് ഇരുണ്ട മുഖവുമായാണ്, കിംഗ് ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രണയത്തിന് പകരം വയലന്സ് ആയിരക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ സിനിമാ പ്രേമികള് കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടേതായി ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന ടീസറുകൾക്കെല്ലാം വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ എല്ലാം സിനിമ തകർക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തല്.
അതേസമയം, ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകള് സുഹാനാ ഖാന് ആദ്യമായി ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും കിംഗിനുണ്ട്. വമ്പന് മുതല്മുടക്കില് ആക്ഷന് ത്രില്ലറായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ദീപിക പദുക്കോണ്, അഭിഷേക് ബച്ചന്, അനില് കപൂര് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാനവേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റിന്റെ ബാനറല് ഷാരൂഖ് ഖാന് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കിംഗ്.
കിംഗിൻ്റെ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് സച്ചിൻ ജിഗറും പശ്ചാത്തലസംഗീതം ചെയ്യുന്നത് അനിരുദ്ധ് ആണ്. നേരത്തെ സുജോയ് ഘോഷ് ആയിരുന്നു ചിത്രം ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്നത്. പിന്നീടത് സിദ്ധാർഥ് ആനന്ദ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
2023 ലെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ പത്താന് ശേഷം ഷാരൂഖ് ഖാനും സിദ്ധാർത്ഥ് ആനന്ദും ഒന്നിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് കിംഗ്.
കിംഗ് രണ്ടുകാലഘട്ടത്തിലെ കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണെന്നാണ് വിവരം. ഷാരൂഖ് ഖാന് തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളില് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
