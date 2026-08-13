'മൗന രാഗത്തിൻ്റെ കൊളാട്ടറൽ ഡാമേജ്'; ഡിസി വിശേഷങ്ങളുമായി വില്ലൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ദയാൽ
ഡിസി സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കൃഷ്ണ ദയാൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 4:19 PM IST
അക്കി വിനായക്
അരുൺ മാധേശ്വരൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയം നേടി മുന്നേറുന്ന ചിത്രമാണ് ഡിസി. ചിത്രത്തിൻ്റെ മേക്കിങ്ങും ബാക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം. ദേവദാസ് എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഊർജം പകരുമ്പോൾ ഭോജരാജ് എന്ന പൊലീസ് വില്ലനോട് തോന്നുന്നത് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും മാത്രം. ശ്രീകൃഷ്ണ ദയാൽ എന്ന അഭിനേതാവിൻ്റെ കരിയറിലെ മൈൽ സ്റ്റോൺ. സിനിമ സ്വപ്നം കാണാതെ കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷമായി നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ദയാൽ. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലവും സാഹചര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചലച്ചിത്ര നടനാക്കി. ഇന്നിതാ ഡിസിയിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തമിഴ് സിനിമയിലെ മൂല്യമുള്ള താരവും. മലയാളത്തിൽ ധീരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസി സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കൃഷ്ണ ദയാൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ഡിസി എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയൊരു തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആദ്യ ഷോയ്ക്കു മുൻപ് മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചിന്തകൾ?
എന്നാൽ ഷോ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അനുഭവം പൂർണമായും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സൺ പിക്ചേഴ്സ് കലാനിധി മാരൻ എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ കൈയടിയും ആരവവും എൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വരെ ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ തുടർന്നു. പടം വലിയ വിജയം! പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും മേലെ പ്രേക്ഷകർ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്തു. അവർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.
ചിത്രത്തിലെ ഭോജരാജ് എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയ രീതിയിൽ വെറുപ്പും ഒപ്പം കൈയടിയും നേടുന്നുണ്ട്. ഈ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?
ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ ഡിസി എന്ന സിനിമയിലെ ഓരോ കഥാപാത്രവും സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കും. സംവിധായകൻ അത്രയും ആഴത്തിലാണ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഭോജരാജ് എന്ന കഥാപാത്രം പൂർണമായും സംവിധായകൻ അരുൺ മാതേശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. കളിമണ്ണിൽ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ പോയിൻ്റിലും സംവിധായകൻ്റെ വിരൽസ്പർശമുണ്ട്. ആ വിരലുകൾ ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വയം ഷേപ്പ് ആവുക എന്ന ജോലിയായിരുന്നു എൻ്റേത്.
ഭോജരാജ് ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്രകാരമായിരിക്കും, അയാളുടെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സിനിമയിൽ ഉടനീളം പൊലീസ് യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സാധാരണ വസ്ത്രത്തിൽ പോലും അയാൾ ഒരു പൊലീസുകാരൻ ആണെന്ന് തോന്നണം, കൂടാതെ അയാൾക്ക് സിനിമയിൽ പറയാത്ത ഒരു കഴിഞ്ഞകാലം ഉണ്ട് എന്നതൊക്കെയാണ് പ്രാഥമിക ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് വിശദീകരിച്ചത്.
രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി എന്തൊക്കെ ഹോംവർക്കുകളാണ് താങ്കൾ നടത്തിയത്?
സംവിധായകൻ തന്ന ചെറിയ സൂചനകളെ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഹോം വർക്ക് നടത്തി. ഭോജരാജിന് 40 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ട്, പക്ഷേ അയാൾ അവിവാഹിതനാണ്. എത്ര തിരക്കുള്ള ജോലി ആണെങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും റിലാക്സ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഭോജരാജ് കുടുംബബന്ധങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ചത് അയാളെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം, അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് സെൻ്റിമെൻ്റുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ്റെ മൂല്യം പോലും അയാൾ മറന്നു. അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രം ഒരു മിഷന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതു പോലെയായിരിക്കും. മുന്നിൽ ആര് എന്ത് എന്നൊന്നും അയാൾ ചിന്തിക്കില്ല. ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഭോജരാജ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പശയിട്ടു ഉറപ്പിക്കും പോലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു.
ഒരു അഭിനേതാവിന് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പൂർണ അർഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ ജോലി എളുപ്പമായി. അഭിനയത്തിൻ്റെ മീറ്റർ സംവിധായകൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോടെ പ്രേക്ഷകപ്രീതി നേടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം സംഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ഡിസിയിലെ വില്ലൻ ഭോജരാജ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിനയ മികവ് എന്നന്നുണ്ട്. ദൈവം സഹായിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രം വർക്കൗട്ട് ആയി. കൂടാതെ, ഞാനിതുവരെ ഒരു കഥാപാത്രവും മീശയും താടിയും ഒഴിവാക്കി ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭോജരാജിന് മീശ വേണ്ട എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് സംവിധായകനായിരുന്നു. സിനിമയിലെ ഒരു സീനിൽ പോലും ഞാൻ പൊലീസ് യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ടീമിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും യൂണിഫോം ഇല്ല. പക്ഷേ ആർക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പൊലീസുകാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും വേണമായിരുന്നു. സിമ്പിളായ വസ്ത്രങ്ങൾ, ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, മാനസറിസം എന്നിവ ഫോളോ ചെയ്താണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ വിശ്വാസയോഗ്യമാക്കിയത്.
സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അടിവരയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അത്. ഒരു മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പൊലീസ് എങ്ങനെയാണ് കേസ് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് എന്ന് വളരെ ലളിതമായി, എന്നാൽ വളരെ ആഴത്തിൽ സംവിധായകൻ ആ സീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സഞ്ജന അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം ആ ഡയലോഗ് പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ സിനിമയുടെ കഥയെ മുഴുവനായി എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സീൻ കൂടിയാണത്. ഒരു മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പൊലീസ് എങ്ങനെയാണ് കേസ് വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നതെന്ന് വളരെ ലളിതമായി എന്നാൽ വളരെ ആഴത്തിൽ സംവിധായകൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആ സീനിൽ ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ?
തീർച്ചയായും! ആ സീനിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രകടനം ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റേത് തന്നെയാണ്. ലൊക്കേഷൻ കൂട്ടാളികൾ ഒളിച്ചുതാമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജിൽ പൊലീസ് ഷൂട്ടൗട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ലോകേഷിൻ്റെ കഥാപാത്രം പൊലീസിൻ്റെ കൈയിൽ അകപ്പെടുന്നു. സഞ്ജനയുടെ കഥാപാത്രം കൊല്ലപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് 'ഉയിർ ഇരുക്കാ' എന്ന ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നുണ്ട്.
ആ ഇമോഷണൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് രംഗം ലോകേഷ് കനകരാജ് ഒറ്റ ഷോട്ടിലാണ് ചെയ്തുതീർത്തത്. ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ അദ്ദേഹം ആ പ്രകടനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞയുടൻ എല്ലാവരും കൈയടിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച സംവിധായകൻ മാത്രമല്ല, മികച്ചൊരു നടൻ കൂടിയാണെന്ന് ആ രംഗം തെളിയിച്ചു.
കൂടാതെ, ആ സീനിൽ സഞ്ജന എന്ന അഭിനേത്രിയുടെ സഹകരണവും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. അവരുടെ മികച്ച സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ആ രംഗത്തിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രഭ ഒരൽപ്പം കുറഞ്ഞുപോയിരുന്നെങ്കിൽ, പിന്നീട് നായകൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും യാതൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.
വില്ലൻ്റെ ചെയ്തികൾ വ്യക്തിപരമായി എപ്പോഴെങ്കിലും യോജിക്കാൻ കഴിയാതെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
സിനിമ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ, ഒരു സീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ ആകില്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാകും അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.
ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണദയാലായി ഞാൻ ഒരു നിമിഷം മാറിയാൽ ആ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ കൈവിട്ടുപോകും. പക്ഷേ, ഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സംവിധായകൻ 'കട്ട്' പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തുവരുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി തവണ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്- "ദൈവമേ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നത്? ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ?" എന്ന് തോന്നിപ്പോകും.
പിന്നെ, ഈ ലോകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെയും ചിലർ ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ യഥാർഥ ലോകത്തിലുമുണ്ടല്ലോ എന്ന തിരിച്ചറിവ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകും. അത് വല്ലാതെ ഭാരം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. സിനിമയും കഥാപാത്രങ്ങളും പൂർണമായി ഭാവനയല്ലല്ലോ, പല റിയൽ ലൈഫ് കഥാപാത്രങ്ങളും ഇതിന് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ക്രൂരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഭോജരാജ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്.
യഥാർഥത്തിൽ ആരാണ് വില്ലൻ, ആരാണ് നായകൻ?
ലോകേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദേവദാസ് എന്ന കഥാപാത്രവും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭോജരാജ് എന്ന കഥാപാത്രവും നിരവധി കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വേണമെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ, നായകൻ ദേവദാസ് തന്നെയാണ്. സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മാസ് സീൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യഭിചാരശാല അടിച്ചുതകർക്കുന്ന രംഗം തന്നെയാണ്. അനിരുദ്ധിൻ്റെ 'റിവഞ്ച് ഓഫ് രാഗ' ആ രംഗത്തിന് നൽകിയ പിൻബലം ചെറുതല്ല.
18 വർഷമായി ഒരുകൂട്ടം ആൾക്കാർ കുറച്ചു സ്ത്രീകളെ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ മാത്രം അടച്ചിട്ട് ക്രൂരതയ്ക്ക് മാത്രം വിധേയമാക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ചെകുത്താന്മാരാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ആയി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ദേവദാസ്. മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിനുവേണ്ടി അവിടെയെത്തുന്ന ആ കഥാപാത്രം ഒരു നൊടിയിൽ രക്ഷകനായി മാറുകയാണ്. ആ വേശ്യാലയത്തിലുള്ള ഗുണ്ടകളെ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി അയാൾ സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കുന്നു.
കൊലപാതകം തെറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളാണ് ദേവദാസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും? അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുമോ, അതോ ആ സ്ഥാപനം നടത്തിപ്പുകാരെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദേവദാസിനെ പോലെയാണെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ.
മറുവശത്ത്, എൻ്റെ കഥാപാത്രമായ ഭോജരാജ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും അംഗീകരിക്കാൻ ആകുന്നതല്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാതെയാണ് അയാൾ സഞ്ജനയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നത്. അതിനർഥം അതയാൾക്ക് ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല, സമാനരീതിയിൽ അയാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയൊരാളെ എങ്ങനെയാണ് നായക സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ആകുക?
സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണല്ലോ ആ ലോഡ്ജ് ഫൈറ്റ് സീൻ? ആ ചിത്രീകരണ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?
പ്രീ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെയും കൃത്യമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെയും ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയാണ് ആ ലോഡ്ജ് ഫൈറ്റ് സീൻ. ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിനും മേലെ, അനിരുദ്ധ് എന്ന മജീഷ്യൻ്റെ സംഗീതം ആ സീനിനെ തികച്ചും വേറൊരു തലത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത്. സിനിമയിലെ ഭൂരിഭാഗം കഥാപാത്രങ്ങളും അണിനിരന്ന വലിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ രംഗമായിരുന്നു അത്. ഈ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ വളരെയധികം എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ.
വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ആയിരുന്നു ആ സീനിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ കരിയറിലെ പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ആ രംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അത് വളരെധികം ആസ്വദിച്ചാണ് ചെയ്തത്.
പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് തിയേറ്ററിൽ ഇത്രയധികം കൈയടി കിട്ടുന്നത് അപൂർവമാണല്ലോ? അനിരുദ്ധിൻ്റെ സംഗീതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ ഡിസിയിലെ 15 ട്രാക്കുകളും അനിരുദ്ധ് സാർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എല്ലാ ട്രാക്കുകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി. പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഓരോ ട്രാക്കും എപ്പോൾ വരും എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറം പ്രേക്ഷകർ സംഗീതത്തിനു കൂടി പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ചിത്രം കാണാൻ എത്തിയത്. അതൊക്കെ വളരെ അപൂര്വമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഡിസി എന്ന ചിത്രം നൽകിയ അനുഭവം എന്താണ്?
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിനിമ മറക്കാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇനി ജീവിതത്തിൽ എത്ര മികച്ച സിനിമകൾ ചെയ്താലും ഡിസി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ഉണ്ടാകും. സിനിമയുടെ ഓരോ മൊമെൻ്റും മികച്ച ഒരു ടീം വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആയ, ചാലഞ്ചിങ് ആയ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഡിസിയുടെ ചിത്രീകരണം. ഇനി വരുന്ന ചിത്രങ്ങളിലും ഈയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.
സെറ്റിലെ ഒരാളുപോലും വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഒരേ ഒരു വിഷനുവേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തിയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ഡയറക്ടർ എന്താണോ മനസ്സിൽ കരുതുന്നത്, അത് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് സെറ്റിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാസ്റ്റിംഗും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ഈ സിനിമയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ആക്ടർ പോലും വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന അപൂർവ കാഴ്ചയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാൻ അഭിനേതാക്കളെ സഹായിച്ചതിൽ സംവിധായകന്റെ പങ്ക് എന്താണ്?
അഭിനേതാക്കളെ മാത്രം അഭിനന്ദിച്ചാൽ പോരാ, നല്ല ഇൻപുട്ട് നൽകി പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സംവിധായകൻ തന്നെയാണ്. ഒരു ഡയലോഗിലെ ഒരു വാക്കിൽ പോലും ഒരു അഭിനേതാവിന് സംശയമുണ്ടാകില്ല. ഒരു നോട്ടം പോലും ഏത് അർഥത്തിൽ വേണമെന്ന് സീൻ മുഴുവനായി വിശദീകരിച്ചാണ് സംവിധായകൻ പറയുന്നത്. വെറുതെ 'ദേഷ്യ ഭാവത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി' എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. ആ ഇമോഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും.
കൂടാതെ, ക്യാമറാമാൻ മുകേഷിൻ്റെ ഫ്രെയിമുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഫ്രെയിം കമ്പോസിഷനിലൂടെ കഥപറയാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് ഗംഭീരമാണ്. ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഡിസിയുടെ എസ്സൻസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ അരുൺ മാതേശ്വരൻ സാറിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂയിറ്റിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ചുളിവ് പോലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു
സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗ ചിത്രീകരണ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാമോ?
സിനിമയിൽ ശാരീരികമായി ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയ രംഗം ക്ലൈമാക്സ് തന്നെയാണ്. ഗൺ ഫയർ, തോട പൊട്ടുന്നത്, മാൻ ടു മാൻ ഫൈറ്റ് എല്ലാംകൊണ്ടും അത് സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു. വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ രംഗങ്ങൾ ചെയ്തത്. ആ പ്രദേശം ഒരു മണൽ പരപ്പായതുകൊണ്ട് പൊടിയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു, എല്ലാറ്റിലുമുപരി കനത്ത ചൂടും. ഞങ്ങൾ ആക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺക്രീറ്റ് തറയിലായിരുന്നു. ആ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ക്ലൈമാക്സ് സീനിൻ്റെ മനോഹാരിത.
ഈ അവസരത്തിൽ ലോകേഷ് കനകരാജ് സാറിനെക്കുറിച്ച് എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈറ്റ് ടൈമിങ് വളരെ മികച്ചതാണ്. വളരെ മനോഹരമായി ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിനേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ആക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളിലും ലോകേഷ് സാറാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്. സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകരണം കാരണം ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.
ഇത്രയധികം ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുള്ള ചിത്രത്തിൽ താങ്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച രംഗം ഏതാണ്?
അതു പറയാൻ രസമാണ്. സിനിമയിൽ വില്ലനിസം കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് രംഗങ്ങളുണ്ട്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. എല്ലാം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് ഒരു സിമ്പിൾ രംഗമാണ്. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. പ്രമാദമായ ഒരു കേസ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ യാത്ര ഈ സിനിമയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായുള്ള ആ കോൺവർസേഷൻ സീൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയത്, വെറുമൊരു ഡയലോഗ് പോർഷൻ! എല്ലാവർക്കും ഒരു മോശം ദിവസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അന്ന് എൻ്റെ മോശം ദിവസമായിരുന്നു.
എങ്കിലും, ഇതുപോലൊരു കഥാപാത്രം ഒരു അഭിനേതാവിന് ലഭിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപൂർവമായാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ.
ചിത്രത്തിൽ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തിയ വാമിക ഗബ്ബിയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച്?
വാമിക ഗബ്ബി ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്! സെറ്റിൽ എല്ലാവരുമായും തമാശപറഞ്ഞ് നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ നിൽക്കും. പക്ഷേ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയം തോന്നും. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടു ഞാൻ പലപ്പോഴും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട്, അവരൊരു തികഞ്ഞ അഭിനേത്രിയാണ്. അവരുടെ സെറ്റിലെ എനർജി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചാർജ് ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന്. പ്ലാസ്റ്റിക് റോസ് ഒരു ഫയർ ആണ്.
കൂടാതെ, അവരുടെ നല്ല മനസ്സിനെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കോ-ആർട്ടിസ്റ്റായ ജവഹർ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു പഴയ ഫോണായിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വാമിക അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തു. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നും, മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണമെന്നതിനും വാമിക ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.
നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്കുള്ള താങ്കളുടെ അഭിനയ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ഞാൻ 20 വർഷമായി നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സിനിമ ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല, അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നാടകത്തിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ സന്തോഷവാനുമായിരുന്നു.
എന്നാൽ എൻ്റെ സിനിമാജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തുടക്കം ഒടിടി കാരണമാണ്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വന്നതോടെ ധാരാളം സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും വരാൻ തുടങ്ങി, ധാരാളം അഭിനേതാക്കളുടെ ആവശ്യവും വന്നു. ജെ എസ് നന്ദിനി സംവിധാനം ചെയ്ത 'നില നില ഓടിവാ' എന്ന വെബ് സീരീസിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നത്. അന്ന് ഒടിടിയെക്കുറിച്ച് ആർക്കും വലിയ ധാരണയില്ലായിരുന്നു, എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. 2018-ലാണ് ആ വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒടിടികൾ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞതുവഴിയാണ് ആ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ആദ്യ കോണ്ടൻ്റുകളിൽ ഒന്നാണത്.
പിന്നീടാണ് 'ഫാമിലി മാൻ' വെബ് സീരീസിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് മുഖ്യധാരാ സിനിമകളിലേക്ക് അവസരങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ യാത്ര ഇപ്പോൾ 'ഡിസി' വരെ വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നു.
മലയാള സിനിമയിലെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?
ഞാൻ മലയാള സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, 'ധീരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലായിരുന്നു അത്. സംവിധായകൻ ദേവദത്ത് ഷാജി എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എവിടുന്നോ കണ്ടിട്ട്, ഈ കഥാപാത്രം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മലയാള സിനിമയെ ഇത്രയധികം പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടത്.
മലയാള സിനിമയുടെ വർക്കിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇവിടത്തെ ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയും തികച്ചും വേറിട്ടതാണ്. മലയാളത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, മലയാളത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഉറപ്പായും ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഭോജരാജ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു?
ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ പൂർണ സംതൃപ്തി തോന്നില്ല. 'ഇതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലും നന്നായേനെ' എന്ന് ഇനിയും തോന്നും. പക്ഷേ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത് തീർത്താൽ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഡിസിയിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു, വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങളും നൽകി. ഇനി എനിക്ക് അതിൽ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ ആകില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ട്.
സ്വയം വിമർശിച്ചിട്ടോ അധികം പ്രശംസിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. ഇനി ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിലും മികച്ചതായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.
വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
മൂന്നു സിനിമകളിൽ ഞാൻ ഇതിനോടകം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 'ലാലാ ടൗൺ' എന്നൊരു ചിത്രം ഉടൻ റിലീസിനെത്തും. 'മർഡർ ഇൻ ടൗൺ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോലികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 'ഇൻസ്പെക്ടർ ഋഷി' എന്നൊരു വെബ് സീരീസും ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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