'ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നേടി, പക്ഷേ സന്തോഷമില്ല'; തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീവിദ്യ മുല്ലച്ചേരി

"ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാമുണ്ട്. പക്ഷേ, ശരീരമാണെങ്കിലും മനസാണെങ്കിലും അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല", ശ്രീവിദ്യ മുല്ലച്ചേരി.

ശ്രീവിദ്യ മുല്ലച്ചേരി (Instagram@sreevidyamullachery)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 24, 2026 at 4:59 PM IST

ടിയും ടെലിവിഷന്‍ താരവുമായ ശ്രീവിദ്യ മുല്ലച്ചേരി പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോയാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നത്. താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ജീവിതത്തില്‍ സ്വന്തമാക്കിയെന്നും എന്നാല്‍ ഉള്ളില്‍ സന്തോഷം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നുമാണ് നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. തന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജിലൂടെയാണ് നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

തന്‍റെ വ്യക്തിപരമായൊരു ദു:ഖമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രീവിദ്യ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹിച്ച പലതും നേടിയെങ്കിലും തന്‍റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലെന്നും ശ്രീവിദ്യ പറയുന്നു.

ശ്രീവിദ്യയുടെ വാക്കുകൾ

''ജീവിതം എപ്പോഴും പെർഫെക്ട് അല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അത്ര പെർഫെക്ട് ആയി ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതം പോകുന്നുണ്ടോ എന്നു പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഞാനെപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നയാളാണ് എന്നാണ് എന്നെ അറിയാവുന്നവർ പറയാറ്. ലോകം ഇടിഞ്ഞുവീണാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നാണ് എന്‍റെ അമ്മ പറയുന്നത്. പൊതുവേ എന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരഭിപ്രായമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വളരെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വീട് വെക്കുക എന്നത്. ആ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു. വർക്ക് ലൈഫും നന്നായി പോകുന്നു. പുതിയൊരു ഷോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതും ആഗ്രഹിച്ചൊരു ഷോ ആണ്. ഈ തിരക്കും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. പക്ഷേ, ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല. ‌ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാമുണ്ട്. പക്ഷേ, ശരീരമാണെങ്കിലും മനസാണെങ്കിലും അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവു ചെയ്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക''.

ശ്രീവിദ്യ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ആശ്വാസവാക്കുമായി എത്തുന്നത്. 'നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം വാവേ', എന്നായിരുന്നു ഭര്‍ത്താവ് രാഹുല്‍ രാമചന്ദ്രന്‍റെ കമന്‍റ്. താരം നേരിടുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ട് നടിയും ലൈഫ് കോച്ചുമായ അശ്വതി ശ്രീകാന്തും രംഗത്തെത്തി. ജീവിതം ഓടിത്തീര്‍ക്കുന്നതിനിടയില്‍ പലരും ഇത്തരം അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ടെന്നും എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന എന്ന ഡൂയിങ് മോഡില്‍ നിന്ന് മാറി അല്പം പതുക്കെയാവുന്ന സ്ലോ മോഡിലേക്ക് മാറണമെന്നും അശ്വതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇതിനായി പ്രൊഫഷണല്‍ തെറാപ്പി തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അശ്വതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ മാത്രം നിരവധി ആരാധകരുള്ള ടെലിവിഷന്‍ താരമാണ് ശ്രീവിദ്യ മുല്ലച്ചേരി. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ശ്രീവിദ്യ പലപ്പോഴും പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ശ്രീവിദ്യയുടെ ഓരോ വീഡിയോയും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ താരത്തിന്‍റെ ഈ വീഡിയോ ആരാധകരേയും വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട പ്രണയത്തിന് ശേഷം രണ്ടു വര്‍ഷം മുന്‍പായിരുന്നു സംവിധായകന്‍ രാഹുല്‍ രാമചന്ദ്രന്‍റെയും ശ്രീവിദ്യയുടെയും വിവാഹം. ഇതിന്‍റെ വീഡിയോയും വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ വഴി ശ്രീവിദ്യ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

