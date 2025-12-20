ആശയവിനിമയം കത്തുകളിലൂടെ! കതിരൂരില് വച്ച് രജിസ്റ്റര് വിവാഹം; ശ്രീനിവാസന്റെ പ്രണയവും വിവാഹവും
ഒരു സിനിമാ കഥ പോലെയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്റെയും വിമലയുടെയും വിവാഹം. വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചത് മമ്മൂട്ടിയും ഇന്നസെന്റും
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 8:40 PM IST
ശ്രീനിവാസന് എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ വിയോഗത്തില് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് മലയാള സിനിമാ ലോകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ വിമലയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലുമപ്പുറമാണ് ആ വിയോഗം. സിനിമയിലും ജീവിതത്തിലും എന്നും താങ്ങും തണലുമായി ഒരു നിഴല് പോലെയായിരുന്നു ഭാര്യ വിമല.
ഭാര്യയുടെ പിന്തുണയും സ്നേഹവും കരുതലിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ശ്രീനിവാസന് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള് പലപ്പോഴും ശ്രീനിവാസന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തന്ന 400 രൂപയും ഒരു മുസ്ലിം തന്ന 2000 രൂപയും കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തി എന്ന്. അവിടെ എന്ത് മതം എന്നുകൂടി ശ്രീനിവാസന് പറയുമായിരുന്നു. അന്ന് ആ വിവാഹത്തിന് സഹായിച്ചത് ഇന്നസെന്റും മമ്മൂട്ടിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനിവാസന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.
1984 ല് ജനുവരി 13 ന് കതിരൂരിലെ രജിസ്റ്റര് ഓഫിസില് വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവര്ത്തിച്ച ശ്രീനിവാസന്റെ വിവാഹവും ഒരു സിനിമാ കഥപോലെ തന്നെയായിരുന്നു.
അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീനിവാസന് വിമലയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം വരുമാനത്തിനായി ഒരു ട്യൂട്ടോറിയല് കോളജിലാണ് ശ്രീനിവാസന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വീട്ടില് നിന്ന് കോളജിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് വിമലയെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും. വിമല അന്ന് നിര്മലഗിരി കോളജില് പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് പഠനം എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന ചോദ്യമൊക്കെ ശ്രീനിവാസന് ചിലപ്പോള് വിമലയോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ പരിചയം പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. എന്നാല് വീട്ടിലെ സാഹചര്യം മോശമായതുകൊണ്ട് വിവാഹം എന്ന കാര്യം ആ സമയത്ത് ശ്രീനിവാസന് ചിന്തിക്കാമായിരുന്ന ഒന്നല്ലായിരുന്നു.
ആ സമയത്ത് ശ്രീനിവാസന് മദ്രാസ് അഡയാര് ഫിലിം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്പ് ഇന്റര്വ്യൂ പാസാകാന് പ്രാര്ഥിക്കണമെന്ന് വിമലയോടെ ശ്രീനിവാസന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അഡയാറില് സിനിമാ പഠനം ആരംഭിച്ചതോടെ ഇരുവരുടെയും ആശയ വിനിമയം കത്തിലൂടെയായി.
പിന്നീട് വിവാഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുന്പാണ് ശ്രീനിവാസന് നാട്ടിലെത്തുന്നത്. 'ഒരു നുണക്കഥ' എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനില് വച്ചാണ് വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് നടക്കുന്നത്. ഒരു സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം നാട്ടിലെത്തുകയും വെള്ളിയാഴ്ച വിവാഹമെന്ന് വിമലയോട് പറയുകയുമായിരുന്നു. അന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാതാവ് കൂടിയായിരുന്ന ഇന്നസെന്റിന്റെ കൈയില് നിന്ന് 400 രൂപ വാങ്ങി. വിമലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാരിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വാങ്ങി. എന്നാല് വിവാഹത്തിന് വേണ്ട സ്വര്ണമാലയും താലിയും വാങ്ങാനായി എന്തു ചെയ്യുമെന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.
ആ സമയത്താണ് കണ്ണൂരില് മമ്മൂട്ടി നായകനായ അതിരാത്രം എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാര്യം ശ്രീനിവാസന് അറിയുന്നത്. നേരെ മമ്മൂട്ടി താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലെത്തി ശ്രീനിവാസന്. നാളെ തന്റെ വിവാഹമാണെന്നും രണ്ടായിരം രൂപ വേണമെന്നും പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം രജിസ്റ്റര് വിവാഹമാണെന്നും ആരേയും വിളിക്കുന്നില്ലെന്നും മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടി 2000 രൂപ നല്കിയിട്ട് കല്യാണത്തിന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വരരുത് വിവാഹം മുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്റെ മറുപടി. ആരേയും അറിയിക്കാത്ത വിവാഹമാണെന്നും ആര്ക്കും അറിയില്ലെന്നും താങ്കള് വന്നാല് വിവാഹം മുടങ്ങുമെന്നും ശ്രീനിവാസന് മമ്മുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. ഒടുവില് വരില്ലെന്ന് മമ്മൂട്ടി സമ്മതം മൂളി. അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി നല്കിയ 2000 കൊടുത്ത് സ്വര്ണമാലയും താലിയും വാങ്ങി വിമലയെ ശ്രീനിവാസന് വിവാഹം ചെയ്തു.
Also Read:സ്നേഹിച്ചും കലഹിച്ചും അവര്! ജന്മദിനത്തില് അച്ഛന്റെ വിയോഗം; വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്