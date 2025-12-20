മോഹൻലാലിന്റെ കരിയർ മാറ്റിയ തിരക്കഥാകൃത്ത്; മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രീനിവാസൻ മാജിക്
മോഹൻലാൽ-ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടുകെട്ടിനെക്കുറിച്ച് മലയാളികൾ ഏറെ സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മമ്മൂട്ടിയുമായി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധം പലർക്കും അജ്ഞാതമായിരുന്നു.
രജനീകാന്തും ചിരഞ്ജീവിയും സിനിമ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ചെന്നൈയിലെ പ്രശസ്തമായ അടയാർ ഫിലിം സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുടെയും സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. പഠനകാലത്ത് തന്നെ തെന്നിന്ത്യയിലെ ഈ രണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങളുമായും ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
പഠനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ തേടി വരുമെന്നൊരു മിഥ്യാധാരണ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീനിവാസൻ മുൻപ് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വൈകാതെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തന്റെയും രജനീകാന്തിന്റെയും മുഖഭാവങ്ങൾ വെച്ച് അടയാർ ഫിലിം സ്കൂളിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ ആര് തങ്ങളെ തേടി വരുമെന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നതായി ശ്രീനിവാസൻ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1975-ൽ 'മണിമുഴക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത അദ്ദേഹം, 1980-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മേള' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മുഴുനീള വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തത്.
അവസരങ്ങൾ തേടി സംവിധായകൻ പ്രിയദർശന്റെ അടുത്തെത്തിയതാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ കരിയറിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായത്. അഭിനയമോഹവുമായി എത്തിയ ശ്രീനിവാസന് മുന്നിൽ "അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ തിരക്കഥ എഴുതണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേഷമില്ല" എന്ന നിബന്ധനയാണ് പ്രിയദർശൻ വെച്ചത്. തിരക്കഥാ രചനയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പോലുമറിയാതിരുന്ന ശ്രീനിവാസൻ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് എഴുതിയ ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു 'ഓടരുതമ്മാവാ ആളറിയാം'. 1984-ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രം വൻ വിജയമായി മാറി.
തുടർന്ന് 1985-ലും 86-ലുമായി അദ്ദേഹം രചിച്ച 14 സിനിമകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായി. മോഹൻലാലിന്റെ കരിയർ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രിയദർശൻ എന്ന ഹിറ്റ് സംവിധായകനും മലയാള സിനിമയിൽ വിലാസമുണ്ടാക്കി. പിന്നീട് സത്യൻ അന്തിക്കാടുമായി ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ 'ടി.പി. ബാലഗോപാലൻ എം.എ' എന്ന ചിത്രത്തിന് മോഹൻലാലിന് ആദ്യ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. 1987 മുതൽ 93 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശ്രീനിവാസൻ തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ഒരു ചിത്രം പോലും പരാജയപ്പെട്ടില്ല എന്നത് ചരിത്രമാണ്.
സ്വന്തം രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപകർഷതാബോധത്തിൽ നിന്നാണ് 'വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം' എന്ന ക്ലാസിക് സിനിമ ജന്മമെടുത്തത്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നത്. നാടോടിക്കാറ്റ്, സന്ദേശം, അരം പ്ലസ് അരം സമം കിന്നരം, മിഥുനം, വരവേൽപ്പ് തുടങ്ങി ഇന്നും മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റുന്ന അനശ്വര ചലച്ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്ന് പിറന്നവയാണ്. 'ആപ്പ് കൈസേ ഹോ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി വേഷമിട്ടത്. അനാരോഗ്യത്തിനിടയിലും പുതിയ സിനിമയുടെ രചനയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പുകവലിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദുശ്ശീലമായിരുന്നു. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കിയതെന്ന് ഭാര്യ വിമല ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മലയാളികൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഹാസ്യ പ്രയോഗങ്ങളും ശ്രീനിവാസന്റെ സംഭാവനയാണ്. 'പോളണ്ടിനെപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത്', 'എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് ദാസാ' തുടങ്ങിയ സംഭാഷണങ്ങൾ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ തത്സമയം എഴുതിയവയാണ്. ലൊക്കേഷനിലെ ജനറേറ്ററിന്റെ പുകയടിച്ചാൽ മാത്രമേ ശ്രീനിവാസന് തിരക്കഥ എഴുതാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പ്രിയദർശനും സത്യൻ അന്തിക്കാടും പലപ്പോഴും തമാശയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പലപ്പോഴും സ്വന്തം പേര് വെക്കാതെയും അദ്ദേഹം സിനിമകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'ചന്ദ്രലേഖ'യുടെ തിരക്കഥ ശ്രീനിവാസന്റേതാണെന്ന വിവരം ലോക്ഡൗൺ കാലത്താണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും തന്റേതായ നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം പാർട്ടിക്കെതിരെ പോലും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല.
'സന്ദേശം' എന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യ ചിത്രം ഇന്നും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ സിനിമയായി നിലകൊള്ളുന്നു. പത്മരാജൻ കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീനിവാസനാണെന്നാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
