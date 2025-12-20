ETV Bharat / entertainment

'ഇത് പെയിന്‍റ് പണിക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാകാം'; കരി ഓയിൽ പ്രയോഗത്തെയും ഹാസ്യം കൊണ്ട് നേരിട്ട ശ്രീനി

കണ്ണൂരിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ പലപ്പോഴായി തന്‍റെ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രീനിവാസൻ തുറന്നുകാട്ടാറുണ്ട്.

Sreenivasan Kannur Malayalam Cinema Tribute
ശ്രീനിവാസന്‍, പി എ ബക്കര്‍ (ETV Bharat)
Published : December 20, 2025 at 3:15 PM IST

കണ്ണൂർ: എതിരാളികൾക്ക് മുന്നിലും ഹാസ്യത്തിന്‍റെ ചാട്ടുളി പ്രയോഗിച്ചാണ് ശ്രീനിവാസൻ തന്‍റെ ജന്മനാട്ടിൽ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചത്. 2017 സെപ്റ്റംബർ 10-നാണ് കൂത്തുപറമ്പിലെ ശ്രീനിവാസന്‍റെ വീടിന് നേരെ കരി ഓയിൽ പ്രയോഗം നടന്നത്. തലശ്ശേരി-കൂത്തുപറമ്പ് റോഡരികിൽ ഏഴാം മൈലിനും പൂക്കോടിനും മധ്യേയുള്ള ‘വിനീത്’ എന്ന വീടിന്‍റെ ഗേറ്റിലും ചുമരിലും വരാന്തയിലുമാണ് കരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വികൃതമാക്കിയത്.

വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും, പരാതി നൽകാനോ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനോ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്‍റെ പ്രതികരണം. "പെയിന്‍റ് പണിക്കാർ തമ്മിലുള്ള വല്ല പ്രശ്നവുമായിരിക്കാം ഇതിന് പിന്നിൽ" എന്ന് അദ്ദേഹം ഹാസ്യാത്മകമായി പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണ് ചലച്ചിത്രകാരന്‍ പ്രദീപ്‌ ചൊക്ലി.

സംഭവത്തിൽ കതിരൂർ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. നടൻ ദിലീപിനെ അനുകൂലിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും ഭരണകൂട നിലപാടുകൾക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളുമാണ് അക്രമത്തിന് പ്രകോപനമായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

1956-ൽ കണ്ണൂരിലെ പാട്യം ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്റെ ജനനം. പാട്യം കോങ്ങാറ്റയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേരുന്നത് വരെ കൂത്തുപറമ്പ് പൂക്കോട് വായനശാലയിലും ഗ്രാമോത്സവങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. നാടകത്തോടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ താത്പര്യം. കണ്ണൂരിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ പലപ്പോഴായി തന്‍റെ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രീനിവാസൻ തുറന്നുകാട്ടാറുണ്ട്.

പ്രദീപ്‌ ചൊക്ലിയുടെ ഓർമകളിൽ ശ്രീനിവാസൻ

ശ്രീനിവാസന്‍റെ മക്കളായ വിനീതും ധ്യാനും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അമ്മ വിമലയോടൊപ്പം പാട്യത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. ശ്രീനിയേട്ടൻ അവിടെ എത്തിയെന്ന് വിമലേച്ചി അറിയിച്ചാൽ താൻ ഓടിയെത്തുമായിരുന്നെന്ന് പ്രദീപ്‌ ഓർക്കുന്നു. തന്‍റെയും ശ്രീനിയേട്ടന്‍റെയും ഓർമകളിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പേര് പി.എ. ബക്കറുടേതാണ്.

ചലച്ചിത്രകാരന്‍ പ്രദീപ്‌ ചൊക്ലി (ETV Bharat)

ശ്രീനിവാസന്‍റെ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകിയത് ബക്കറുടെ ‘മണിമുഴക്കം’ എന്ന സിനിമയായിരുന്നു. ബക്കറിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറയുമായിരുന്നു. എല്ലാ യാത്രകളിലും ഇവരുടെ പ്രധാന സംഗമകേന്ദ്രം തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിരുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ദാമോദരന്‍റെ ചായക്കടയുമായുള്ള ബന്ധം 1980-കളിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മരണം വരെയും ശ്രീനിവാസൻ ഇരുന്നിരുന്ന ആ സ്റ്റൂൾ ദാമോദരേട്ടൻ ഒരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രദീപ് ഓർക്കുന്നു.

അമ്മയുടെ വീടും മട്ടന്നൂരും

ശ്രീനിവാസന്റെ അമ്മയുടെ തറവാട് വീട് മട്ടന്നൂരിലായിരുന്നു. മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശിരാജ കോളജിലെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ബി.എ പഠനകാലം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സീനിയറായിരുന്ന ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ.

1969-70 കാലഘട്ടത്തിൽ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രീനിവാസൻ ഒന്നാം വർഷക്കാരനായി കോളജിൽ ചേരുന്നത്. കലാരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന ശ്രീനിവാസനെ കെ.എസ്.യു ടിക്കറ്റിൽ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയായി മത്സരിപ്പിച്ചതും വിജയിപ്പിച്ചതും ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

