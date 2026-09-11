'ഞങ്ങള് വിവാഹമോചിതരായി; ഇപ്പോള് താമസിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം'- ശ്രീനാഥ് ഭാസി
പുതിയ ചിത്രമായ 'അവറാച്ചന് ആന്ഡ് സണ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി നല്കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് നടന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 1:38 PM IST
സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വിവാഹവും വേര്പിരിയലുമൊക്കെ ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ നടന് ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ വിവാഹ മോചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പുതിയ ചിത്രമായ 'അവറാച്ചന് ആന്ഡ് സണ്സ്' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി എഫ്ടിക്യു വിത്ത് രേഖ മേനോൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്.
2024ൽ ഭാര്യയുമായി വേർപിരിഞ്ഞെന്നും ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് താൻ താമസിക്കുന്നതെന്നും നടൻ തുറന്നുപറഞ്ഞു.
"ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം തന്നെയാണ് ഞാൻ. 2024 ലാണ് ഭാര്യയുമായി വേർപിരിയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ആർക്കുമറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എല്ലാവർക്കുമറിയാം", ശ്രീനാഥ് ഭാസി പറഞ്ഞു.
അഭിമുഖത്തിനിടെ നടന് ബിജു മേനോന് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചും അവര്ക്കൊപ്പമുള്ള ഓര്മകളും ആ കാലത്തെ കുറിച്ചും പങ്കുവച്ചപ്പോഴാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്.
മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും താരം വാചാലനായി. "വീട്ടിൽ അച്ഛനോട് വഴക്കിട്ടിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഞാൻ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകും. നമ്മളിനി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കൽ നടക്കൂല, ശരിയാകില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും. ഞങ്ങള് തമ്മിൽ വഴക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്താണ് ഞാനത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അവരില്ലാതെ പറ്റില്ലെന്ന കാര്യം. അത് ഭയങ്കര കഠിനമാണ്. പിന്നെ ഈ നിമിഷം ആസ്വദിക്കുകയാണ്", ശ്രീനാഥ് പറഞ്ഞു.
"വീട്ടില് അവര്ക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാനായി കുറച്ച് കോയി ഫിഷും ഒരു പട്ടിയെയും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.", താരം വെളിപ്പെടുത്തി.
2016ലായിരുന്നു ശ്രീനാഥിന്റെയും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി റീതു സക്കറിയയുടെയും വിവാഹം. ശ്രീനാഥ് വി ജെ ആയി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് റീത്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് പത്ത് വർഷത്തെ സൗഹൃദത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു വിവാഹം.
അതേസമയം ബിജു മേനോനും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് അവറാച്ചന് ആന്ഡ് സണ്സ്. മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നവാഗതനായ തമ്പി ആണ്. അവറാച്ചനും മക്കളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമൊക്കെയായ നര്മരസത്തില് കഥപറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സംവിധായകനായ തമ്പിയും ജോസഫ് വിജീഷും ചേര്ന്നാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് തന്നെ പ്രേക്ഷകരില് ഏറെ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മനോഹരമായ ദൃശ്യഭംഗിയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൗതുകകരമായ അവതരണവും കൊണ്ടും പോസ്റ്റര് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയതാണ്.