ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: ‘വാഴകൾ വെട്ടാൻ വന്നവർ ഇപ്പോൾ വാഴത്തണ്ടുപോലെ കിടക്കുന്നു’; താഷിയെയും ഷിബിനയെയും പരിഹസിച്ച് ശ്രീലക്ഷ്മി
താഷിയും ഷിബിനയും ഒരുമിച്ചാണ് വൈൽഡ് കാർഡ് എന്ട്രിയായി ബിബി ഹൗസിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇരുവരുടെയും വരവോടെ വീട്ടിലെ മത്സരസമവാക്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും തുടക്കത്തിൽ ഉയർന്നിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 4:13 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8-ൽ ഓരോ ദിവസവും മത്സരാർഥികൾക്കിടയിലെ രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും പരസ്പര പരിഹാസങ്ങളും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. വൈൽഡ് കാർഡ് എന്ട്രികളായി എത്തിയ താഷിയെയും ഷിബിനയെയും കുറിച്ചുള്ള ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കലിന്റെ പരാമർശവും, മത്സരാർഥികളുടെ കൈ നോക്കി വിക്കി തഗ്ഗ് നടത്തിയ രസകരമായ പ്രവചനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.
ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് വൈൽഡ് കാർഡായി പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങളുടെ വരവിന്റെ ലക്ഷ്യം താഷി തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. വീട്ടിലുള്ള മത്സരാർഥികളിൽ തനിക്ക് തോന്നുന്ന ‘വാഴകളെ വെട്ടാനാണ്’ തങ്ങളെത്തിയതെന്നായിരുന്നു താഷിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.
"ബിഗ് ബോസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് രണ്ട് വൈൽഡ് കാർഡ് അഗ്നിപരീക്ഷയിൽനിന്നും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് എന്ന് അറിയാമോ? ഈ വാഴകളെ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് മണ്ടൻ അല്ല", എന്നായിരുന്നു താഷിയുടെ വാക്കുകൾ.
ഇതിന് പിന്നാലെ വീട്ടിലെ മറ്റ് മത്സരാർഥികളും തമാശ കലർന്ന രീതിയിൽ "വെട്ടുമോ എന്ന് കാണാം", എന്ന രീതിയില് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു.
താഷിയും ഷിബിനയും ഒരുമിച്ചാണ് വൈൽഡ് കാർഡായി ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇരുവരുടെയും വരവോടെ വീട്ടിലെ മത്സരസമവാക്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും തുടക്കത്തിൽ ഉയർന്നിരുന്നു.
എന്നാൽ താഷി നടത്തിയ അതേ പരാമർശം പിന്നീട് ശ്രീലക്ഷ്മി തിരിച്ചുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. ആസിഫിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താഷിയെയും ഷിബിനയെയും ശ്രീലക്ഷ്മി പരിഹസിച്ചത്.
"ഇത് രണ്ടും മൊണ്ണകൾ ആണ് കേട്ടോ” എന്നായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ പ്രതികരണം. ഇരുവരും ‘വാഴകൾ’ ആണെന്ന രീതിയിൽ ആസിഫും മറുപടി നൽകി.
ഇതിന് പിന്നാലെയെത്തി ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത പരിഹാസം. "ചില വാഴകൾ വെട്ടാൻ വന്ന രണ്ടുപേർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ വെട്ടിയിട്ട വാഴത്തണ്ടു പോലെ കിടക്കുന്നു!", എന്നായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വാക്കുകൾ.
താഷി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ‘വാഴകളെ വെട്ടാൻ’ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ തന്നെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിഹസിച്ചത്. വൈൽഡ് കാർഡായി എത്തിയതിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകടനം അതിന് അനുസരിച്ചാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഈ പരാമർശത്തിലൂടെ ഉയരുന്നുണ്ട്.
ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ, കോൺട്രാക്ടർ തീമിലുള്ള വീക്കിലി ടാസ്കിനിടെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ‘വാഴത്തണ്ട്’ പരാമർശം വന്നത്.
ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായി മത്സരാർഥികൾ ബിൽഡർമാർ, കോൺട്രാക്ടർമാർ, തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ റോളുകളാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബജറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ഈ ടാസ്കിലെ താഷിയുടെ പ്രകടനത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പരിഹാസം ഉന്നയിച്ചതെന്നാണ് രംഗത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. വൈൽഡ് കാർഡായി എത്തിയപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ‘വാഴകളെ വെട്ടുക’ എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകടനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി.
താഷിയുടെയും ഷിബിനയുടെയും ഗെയിം ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന് അനുസരിച്ച് മറ്റ് മത്സരാർഥികൾക്ക് സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇരുവർക്കും കഴിയുമോ എന്നതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും.
സുമേഷ് ഉടൻ പുറത്തുപോകുമോ? വിക്കിയുടെ കൈനോട്ടം
ഇതിനിടെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8 ഹൗസിൽ മറ്റൊരു രസകരമായ രംഗവും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. മത്സരാർഥികളുടെ കൈ നോക്കി വിക്കി തഗ്ഗ് നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചർച്ചയാകുന്നത്. സുമേഷ് ചന്ദ്രന്റെയും ആർ ജെ അഞ്ജലിയുടെയും കൈ നോക്കിയ വിക്കി, ഇരുവരുടെയും ഗെയിമിനെക്കുറിച്ചാണ് വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.
സുമേഷിന്റെ കൈ നോക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിക്കി ആയുർരേഖയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. "ആയുർരേഖ തെക്ക് വടക്കാണ് പോകുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ ഇറങ്ങും. ദൂരം കാണിക്കുന്നുണ്ട്", എന്നായിരുന്നു വിക്കിയുടെ വാക്കുകൾ.
ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽനിന്നുള്ള സുമേഷിന്റെ പുറത്താകലിനെക്കുറിച്ചുള്ള തമാശയായാണ് ഈ വാക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ആ ദൂരം ചെന്നൈയിൽനിന്ന് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയുടേതാണെന്നും വിക്കി പറഞ്ഞു.
"ട്രെയിനിൽ പോയാൽ സമയം എടുക്കുംഎങ്കിലും, ട്രെയിനിൽ തന്നെ പോകാൻ നോക്ക്. വലയാൻ പോവാ!", എന്നും വിക്കി സുമേഷിനോട് തമാശയായി പറഞ്ഞു.
അഞ്ജലിക്ക് കപ്പിനേക്കാൾ വേണ്ടത് മൂന്ന്–നാല് ആഴ്ച
സുമേഷിന് പിന്നാലെ ആർ ജെ അഞ്ജലിയുടെ കൈയും വിക്കി നോക്കി. ഇത്തവണ പുറത്താകലിനെക്കുറിച്ചല്ല, അഞ്ജലിയുടെ ഗെയിം സമീപനത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വിക്കിയുടെ നിരീക്ഷണം.
"കപ്പ് അടിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, ഒരു മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്", എന്നായിരുന്നു വിക്കി പറഞ്ഞത്.
അഞ്ജലിയും വിക്കിയുടെ വാക്കുകളോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു. ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ തന്റെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിക്കി പിന്നീട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഗെയിമിൽ കടുത്ത രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിക്കി അഞ്ജലിയോട് സംസാരിച്ചു.
"ആരെയും വേദനിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷേ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടവർ തന്നെ വന്ന് കയറുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സങ്കടം വരുന്നു. വലിച്ച് കീറി ഒട്ടിക്കാൻ തോന്നും. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിഷമം വരും. പറഞ്ഞത് മോശമാണെന്ന് തോന്നും", എന്നാണ് വിക്കി പറഞ്ഞത്. ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമായി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കടുത്ത രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടിവരുന്നതായും വിക്കി സൂചിപ്പിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലെ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്.