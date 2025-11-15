"കമല് ഹാസനെയും രജനികാന്തിനെയും ഒരു സിനിമയില് ഒന്നിപ്പിക്കണം"; ഐതിഹാസിക കൂട്ടുകെട്ടിന് കഥ ഒരുക്കി യുവ നടന്
കമല് ഹാസനെയും രജനികാന്തിനെയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സിനിമ ഒരുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് നടനും എഴുത്തുക്കാരനുമായ ശ്രീദേവ്. സിനിമയുടെ കഥ പൂര്ത്തിയായതായും ഇരു താരങ്ങളും അംഗീകരിച്ചാല് ചിത്രം ഒരുക്കുമെന്നും ശ്രീദേവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 12:52 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 1:37 PM IST
ഉലകനായകന് കമല് ഹാസനെയും സ്റ്റൈല് മന്നന് രജനികാന്തിനെയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സിനിമ ഒരുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് നടനും എഴുത്തുക്കാരനുമായ ശ്രീദേവ്. പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കാണാത്ത വേറിട്ട രീതിയിലാകും ഇരുതാരങ്ങളെയും ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ശ്രീദേവ് പറയുന്നത്. സിനിമയുടെ കഥ പൂര്ത്തിയായതായും ഇരുവരും അംഗീകരിച്ചാല് ചിത്രം ഒരുക്കുമെന്നും ശ്രീദേവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നും നടന് പറഞ്ഞു. ലെജന്റുകളായ രജനികാന്തിനെയും കമല് ഹാസനെയും വെച്ച് എന്തുകൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ കാരണവും ശ്രീദേവ് പങ്കുവച്ചു. താനൊരു വലിയ കമല് ഹാസന് ഫാന് ആണെന്നും രജനികാന്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള് തിയേറ്ററില് പോയി കാണാന് ഇഷ്ടമാണെന്നും നടന് പറയുന്നു.
"ഞാനൊരു വലിയ കമല് ഹാസന് ഫാന് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിനെ വെച്ച് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട്. വിശ്വരൂപം സിനിമയില് ജൂനിയര് ആര്ട്ടിസ്റ്റ് ആയി കൂടെ നിന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് കാര്യമില്ല, കൂടെ ഒരു നല്ല കഥാപാത്രമായി മത്സരിച്ച് അഭിനയിക്കണം. വിശ്വരൂപത്തില് ജൂനിയര് ആര്ട്ടിസ്റ്റായി അഭിനയിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ മുഖം ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.. ഈ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ലല്ലോ," ശ്രീദേവ് പറഞ്ഞു.
പുതിയ സംവിധായകര് രജനികാന്തിനെ ശരിയായ രീതിയില് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും നടന് പറഞ്ഞു. "കമല് ഫാനൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷേ രജനി സാറിന്റെ ചിത്രങ്ങള് തിയേറ്ററില് പോയി കാണും. അത് നല്ല രസമാണ്. ആ സ്റ്റൈല് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര് ആരുണ്ട്? പക്ഷേ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും. അദ്ദേഹം എന്ത് നല്ല അഭിനേതാവാണെന്ന്. പഴയ പടങ്ങള് കാണണം, എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ സംവിധായകര് അദ്ദേഹത്തെ നേരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഉത്തമവില്ലന് സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. അപ്പാ, നീംഗ യാരുന്ന് ഇന്ത ഇന്ഡസ്ട്രിക്ക് കാട്ടണം. അന്ത മാതിരി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണം..ഡയറക്ട് പണ്ണണം. അതുപോലെ രജിനി സര് ആരാണെന്നും ആ തീ ഇന്നും കെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആള്ക്കാരെ കാണിക്കണം," നടന് പറഞ്ഞു.
ഒരു കഥ മനസ്സില് ഉദിച്ചപ്പോള് അത് ആരെ വെച്ച് ചെയ്താലാകും നന്നാവുക എന്നതിനെ കുറിച്ചും നടന് പറയുന്നു. "കോളേജില് പഠിക്കുമ്പോഴെ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് മോഹന്ലാല്, മമ്മൂട്ടി, രജിനി, കമല് എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങള് ചെയ്യുക എന്നത്. ഞാന് ഒരിക്കലും ഹീറോ ഓറിയന്റഡ് കഥകള് എഴുതാറില്ല, കഥാപാത്രങ്ങള്ക്കാണ് പ്രധാന്യം. അതുകൊണ്ട് ഒരു കഥ മനസ്സില് ഉദിച്ചപ്പോള് അത് ആരൊക്കെ ആണെങ്കില് നന്നായിയിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു. വേറെ ആള്ക്കാര്ക്കും ഈ കഥ ചേരും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അത് ഇവര് ചെയ്യണമെന്നാണ്," ശ്രീദേവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തന്റെ ആഗ്രഹം പങ്കുവച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയിലും ശ്രീദേവ് എത്തിയിരുന്നു. കമല് ഹാസന്, രജനികാന്ത് എന്നീ ലെജന്റുകളെ ഒരു സിനിമയില് ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് ശ്രീദേവ് ഫേസ്ബുക്കില് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
"കമലഹാസൻ സാറിനെയും രജനികാന്ത് സാറിനെയും ഒരേ സിനിമയിൽ ഒരുമിപ്പിക്കുക - ഈ ഐതിഹാസിക കൂട്ടുകെട്ടിനായി ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കമല് ഹാസൻ സാറിൻ്റെ അഭിനയത്തോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളോടും എനിക്ക് എന്നും വലിയ ആരാധന ഉണ്ട്. അതുപോലെ രജനികാന്ത് സാറിൻ്റെ അഭിനയത്തോടും സ്റ്റൈലിനോടും എനിക്ക് ആരാധനയുണ്ട്.
ഈ കഥ അവരെ പതിവുള്ള പോലെ വലിയ സൂപ്പർ ഹീറോകള് ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല. പകരം, അവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രായത്തിലുള്ള, ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരിക തലങ്ങളുള്ള, സാധാരണക്കാരായ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ സങ്കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു രൂപത്തിൽ ഈ രണ്ട് മഹാരഥൻമാരെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതൊരു സാധാരണ ഹീറോ സിനിമയല്ല, മറിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ, കമല് ഹാസൻ സാർ ഈ തിരക്കഥ അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും രജനികാന്ത് സാർ സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. പിന്നെ, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ! പക്ഷേ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. വിധി എനിക്ക് ഒരല്പ്പം അവസരം നൽകിയാൽ, ഈ അപൂർവ്വ കോമ്പിനേഷനെ വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സജ്ജനാണ്" -ശ്രീദേവ് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
സൂര്യ ടിവിയില് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്ന 'അമ്മ മാനസം', 'ഫോര് ദി പീപ്പള്' എന്നീ ടെലിവിഷന് പരമ്പരകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാണ് നടന് ശ്രീദേവ്. 2015ല് ഏഷ്യാനെറ്റില് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്ന 'ഫോര് ദി പീപ്പിള്' എന്ന പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ശ്രീദേശ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നത്. 2023ല് സൂര്യ ടിവിയില് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്ന 'സീതാരാമം' എന്ന പരമ്പരയിലാണ് നടന് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അഭിനയിച്ചത്. തെലുങ്കില് 'കല്യാണി' എന്ന സീരിയലിലും ശ്രീ ദേവ് വേഷമിട്ടിരുന്നു.
'ദി ഇന്വേര്ട്ടഡ് ക്രോണിക്കിള് വെഴ്സ് വണ് - ഡെസിബെല്' എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന പണിപ്പുരയിലാണിപ്പോള് നടന്. തന്റെ പുസ്തകവുമായി 'ലോക: ചാപ്റ്റര് വണ് ചന്ദ്ര'യ്ക്ക് സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ശ്രീദേവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും നേരത്തെ ശ്രദ്ധേ നേടിയിരുന്നു.
