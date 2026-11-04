നയന്താരയ്ക്ക് പിന്നാലെ രജനികാന്തിന്റെ 'ധര്മനി'ല് ശ്രീലീലയും; തലൈവരോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കാന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സംവിധായകന്
40 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ രജനികാന്തും കമല്ഹാസനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 3:35 PM IST
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി സംവിധായകൻ അശ്വത് മാരിമുത്തു ഒരുക്കുന്ന ആക്ഷൻ എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. ചിത്രത്തിന്റെതായി പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റിനും സിനിമാ പ്രേമികളില് നിന്നും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നതും. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ വിശേഷമാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിലേക്ക് നടി ശ്രീലീലയും ചേര്ന്നതായാണ് നിര്മാതാക്കള് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നത്. കമൽഹാസന്റെ നിർമാണ കമ്പനിയായ രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണലാണ് ഇക്കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.
'സ്പാർക്കും പടക്കവും ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞ താരം. സുന്ദരിയായ ശ്രീലീലയെ ധർമനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് നിർമാതാക്കൾ നടിയെ ചിത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. സംവിധായകൻ അശ്വത് മാരിമുത്തുവും തന്റെ എക്സ് പേജിലൂടെ ശ്രീലീലയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വെല്ക്കം ഓണ് ബോര്ഡ് എന്നാണ് സംവിധായകന് കുറിച്ചത്. അതേസമയം താരത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ഈ ചിത്രത്തില് ധര്മന് എന്ന ഡോക്ടറുടെ വേഷത്തിലാണ് രജനികാന്ത് എത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂള് സെപ്റ്റംബര് 30 ന് പൂര്ത്തിയായ വിവരം സംവിധായകന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ചിത്രീകരണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമയിലും നിലവാരത്തിലും രജനീകാന്ത് ഏറെ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ പ്രതികരണം. തുടക്കത്തിൽ രജനികാന്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ തനിക്ക് ഏറെ ഭയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായെന്നും അശ്വത് പറഞ്ഞു.
"ഇപ്പോൾ തലൈവർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അശോക് സെൽവൻ, പ്രദീപ് എന്നിവർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് തലൈവർക്കൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നീട് മനസിലായി. രജനികാന്തിന്റെ ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർഥതയും അച്ചടക്കവും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സെറ്റിൽ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെയാണ് അദ്ദേഹം. 50 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷവും അതേ ആവേശവും ഊർജവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്", എന്നായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ വാക്കുകൾ.
അടുത്തിടെയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികയായ നയന്താരയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവച്ചത്.
സെപ്റ്റംബർ 16നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിച്ചത്. അതിന് മുൻപ് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയുമാണുള്ളത്. സാധാരണ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന കഥാപാത്രമാണ് രജനിതാന്ത് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. നികേത് ബൊമ്മിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിങ് പ്രദീപ് ഇ. രാഘവാണ്. കമൽഹാസനും ആർ. മഹേന്ദ്രനും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. എസ്. ഡിസ്നിയാണ് സഹനിർമാണം നിർവഹിക്കുന്നത്.