2027 ദീപാവലി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വമ്പൻ പോരാട്ടം; പ്രഭാസിൻ്റെ സ്പിരിറ്റും രൺബീർ കപൂറിൻ്റെ രാമായണം 2വും നേര്ക്കുനേര്?
സ്പിരിറ്റ് 2027 ഒക്ടോബർ 29-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് സംവിധായകൻ സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമായത്
Published : October 18, 2026 at 8:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ 2027-ലെ ദീപാവലി റിലീസ് വിൻഡോയിൽ നേർക്കുനേർ എത്തുമോ? പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗയുടെ ‘സ്പിരിറ്റ്, രൺബീർ കപൂർ നായകനാകുന്ന രാമായണം പാർട്ട് 2 എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോക്സ് ഓഫീസ് പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നു. ‘സ്പിരിറ്റ്’ 2027 ഒക്ടോബർ 29-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് സംവിധായകൻ സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമായത്.
നേരത്തേ 2026 ഡിസംബറിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു സ്പിരിറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ പിന്നീട് റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ തീയതി പുറത്തുവന്നതോടെ ദീപാവലി ആഘോഷകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ രണ്ട് വലിയ പ്രോജക്ടുകൾ തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉയരുന്നത്. അതേസമയം, രാമായണം പാർട്ട് 2’ൻ്റെ ഔദ്യോഗിക റിലീസ് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നതിനാൽ ഇരു ചിത്രങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല.
ഒക്ടോബർ 29-ന് ‘സ്പിരിറ്റ്’; ദീപാവലിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് വമ്പൻ റിലീസ്
പ്രഭാസും തൃപ്തി ദിമ്രിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന സ്പിരിറ്റ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ 2027 ഒക്ടോബർ 29-ന് എത്തുമെന്നാണ് സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ പോസ്റ്ററും റിലീസ് തീയതിക്കൊപ്പം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാസിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Check this out........ 😊 #Spirit #InSpiritMode @TSeries @VangaPictures #IndiasBiggestSuperStar 29TH OCTOBER DIWALI 2027 💥 Worldwide RELEASE DATE 👆 https://t.co/SmPjKHzuVE— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) October 18, 2026
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2023-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘അനിമൽ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം നേടിയ സംവിധായകനാണ് സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ. രൺബീർ കപൂർ നായകനായ അനിമൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം വംഗ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ സ്പിരിറ്റ് പ്രഖ്യാപനകാലം മുതൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
പ്രഭാസിൻ്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ചിത്രമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ‘സ്പിരിറ്റിൻ്റെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇതുവരെ പൂർണമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പ്രമോഷണൽ വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപമാനിതനായ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥയാണെന്നാണ്. ആക്ഷനും തീവ്രമായ വൈകാരിക രംഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. വിവേക് ഒബ്റോയ്, കാഞ്ചന, ഐശ്വര്യ ദേശായി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്. ടി-സീരീസ്, ഭദ്രകാളി പിക്ചേഴ്സ് എന്നീ ബാനറുകളിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഭൂഷൺ കുമാർ, കൃഷ്ണൻ കുമാർ, പ്രണയ് റെഡ്ഡി വംഗ, പ്രഭാകർ റെഡ്ഡി വംഗ എന്നിവർ നിർമാണച്ചുമതല വഹിക്കുന്നു.
രൺബീർ കപൂറിൻ്റെ രാമായണം രണ്ടാഭാഗവും ദീപാവലിക്ക്
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘രാമായണം പാർട്ട് 2 വും 2027-ലെ ദീപാവലി റിലീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന ചിത്രമാണ്. നമിത് മൽഹോത്രയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ കൃത്യമായ റിലീസ് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 2027 നവംബർ 5-ഓടെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായും യാഷ് രാവണനായും എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് വലിയ താരനിരയുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. സണ്ണി ഡിയോളും ഈ വമ്പൻ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം, വൻ ബജറ്റിലും വിപുലമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രതീക്ഷ. സ്പിരിറ്റ് ഒക്ടോബർ 29 നും രാമായണം പാർട്ട് 2’ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ നവംബർ ആദ്യവാരത്തിലും റിലീസ് ചെയ്താൽ ഇരു ചിത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടവേള ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. ഇത് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനെയും തിയേറ്ററുകളിലെ പ്രദർശന ലഭ്യതയെയും സ്വാധീനിക്കുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. എന്നാൽ ‘രാമായണം പാർട്ട് 2 ൻ്റെ റിലീസ് തീയതി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകൾ സാധ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ അന്തിമ റിലീസ് പ്രഖ്യാപനമായിരിക്കും ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുക.
INDIAN CINEMA.... witness your AJANUBAHUDU / AJANUBAHU 🫡 Happy New Year 2026 🤗 #SpiritFirstLook #spirit @InSpiritMode @actorprabhas @tripti_dimri @vivekoberoi @rameemusic @sureshsrajan @RajThota_Dop @master_supremesundar #BhushanKumar @Pranayreddyvanga #KrishanKumar @ShivChanana @neerajkalyan24 @VangaPictures @tseriesfilms @anilandbhanu @wallsandtrends @bnaveenkalyan1 @anilandbhanu— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) December 31, 2025
ആരാധകർക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം; റിലീസ് മാറ്റുമോ?
സ്പിരിറ്റി’ൻ്റെ പുതിയ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ദീപാവലി കാലത്ത് രണ്ട് വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ആഘോഷമാകുമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ഇരു ചിത്രങ്ങളും ഒരേസമയം റിലീസ് ചെയ്താൽ അവയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ചിലർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സ്പിരിറ്റ്’ ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. മറുവശത്ത്, ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധമുള്ള ചിത്രമാണ് രാമായണം’ അതിനാൽ രണ്ട് സിനിമകളും വ്യത്യസ്ത പ്രേക്ഷകവിഭാഗങ്ങളെ ആകർഷിച്ചേക്കാമെന്നും ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
‘രാമായണം പാർട്ട് 2ൻ്റെ നിർമാണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാമെന്നും അതിനാൽ റിലീസ് നീട്ടുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ആരാധകൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിലയിരുത്തൽ മാത്രമാണ്; ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക വിവരമല്ല.
സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗയും രൺബീർ കപൂറും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുവരും ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ‘രാമായണം പാർട്ട് 2’ 2028-ലെ ദീപാവലിയിലേക്ക് മാറിയേക്കാമെന്നും ‘സ്പി രറ്റ്’ ക്രിസ്മസ് 2027-ലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാമെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ സാധ്യതകളൊന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ‘സ്പിരിറ്റിൻ്റെ റിലീസ് തീയതി 2027 ഒക്ടോബർ 29 ആണ്. രാമായണം പാർട്ട് 2 ൻ്റെ അന്തിമ തീയതി പുറത്തുവരുന്നതുവരെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രം വ്യക്തമാകില്ല. വരും മാസങ്ങളിൽ അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
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