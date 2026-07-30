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തിയേറ്ററുകൾ ഇളക്കിമറിച്ച് 'സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ'; ടോം ഹോളണ്ടിന് ആരാധകരുടെ കയ്യടി, പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ

ജൂലൈ 31 ന് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ്, ജൂലൈ 30 ന് സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തെ ആരാധകര്‍ വരവേറ്റത്.

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Spider-Man: Brand New Day (Photo: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 1:29 PM IST

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മാർവൽ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന 'സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ' ഇന്ന് അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി ഇന്ത്യയില്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തു.ആദ്യ ദിനം തന്നെ രാജ്യത്തെ പല തിയേറ്ററുകളിലും ഹൗസ്ഫുൾ ഷോകളുമായി എത്തിയ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞതോടെ എക്‌സിൽ (X) നിറയുന്നത് ആവേശം നിറഞ്ഞ പ്രതികരണങ്ങളാണ്.

ഡെസ്റ്റിൻ ഡാനിയേൽ ക്രെട്ടൺ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം, 'സ്പൈഡർമാൻ: നോ വേ ഹോം' അവസാനിച്ചിടത്ത് നിന്നാണ് കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ലോകം തന്‍റെ യഥാർഥ വ്യക്തിത്വം മറന്നുപോയതിന് ശേഷം പീറ്റർ പാർക്കറുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം. പതിവ് സൂപ്പർഹീറോ ആക്ഷനൊപ്പം വികാരങ്ങൾക്കും വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ചിത്രം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്നാണ് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങള്‍.

ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് ദിനത്തില്‍ തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. നിരവധി ആരാധകർ ഇതിനെ എം സി -യിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പൈഡർമാൻ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

" ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന യഥാർത്ഥ സ്പൈഡർമാൻ അനുഭവമാണ് ഇത്. ഇൻസോമ്നിയാക് ഗെയിമുകളുടെ ആക്ഷൻ, റൈമി ട്രൈലജിയുടെ ഹൃദയം, അമേസിംഗ് സ്പൈഡർമാന്റെ ദൃശ്യഭംഗി—എല്ലാം ചേർന്ന ഗംഭീര അനുഭവം.", ഒരു ആരാധകന്‍ എക്സില്‍ കുറിച്ചു.

"ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു", എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ കുറിച്ചത്. "ഏത് സ്പൈഡർമാൻ സിനിമയിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ ഇതിലുണ്ട്. 'നോ വേ ഹോം' എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അല്പം മുന്നിലാണെങ്കിലും ഇത് വീണ്ടും കാണണമെന്ന് തോന്നുന്ന മികച്ച സിനിമയാണ്.", സിനിമാപ്രേമി കുറിച്ചു.

വികാരഭരിതമായ കഥയും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ശക്തിയാണെന്ന് ആരാധകർ പറയുന്നു. "മാർവൽ സിനിമകൾ കണ്ടു വളർന്നവർക്ക് ഈ ചിത്രം നൽകുന്ന അനുഭവം വളരെ പ്രത്യേകമാണ്. വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന സിനിമ," എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രതികരണം.

ടോം ഹോളണ്ടിന്റെ പ്രകടനവും വലിയ പ്രശംസ നേടുകയാണ്. പീറ്റർ പാർക്കറുടെ നിസ്സഹായതയും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും നർമ്മവും ഒരുപോലെ അവതരിപ്പിച്ച നടന്‍റെ പ്രകടനം നിരവധി പേർ കരിയറിലെ മികച്ചതെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരിമിതമായ സ്‌ക്രീൻ ടൈം ഉണ്ടായിട്ടും സെൻഡായ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതായി അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം, പുതിയ കഥാപാത്രമായി എത്തിയ സാഡി സിങ്ക് ആരാധകരുടെ കൗതുകം വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും ഒരുപോലെ അനുകൂലമല്ല. ചിലർ ചിത്രത്തെ "മിക്സഡ് ബാഗ്" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മികച്ച തുടക്കവും ശക്തമായ പ്രകടനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും, ഒരേസമയം നിരവധി കഥാപാതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ചിത്രത്തിന്‍റെ വേഗതയെ ബാധിച്ചെന്നും ക്ലൈമാക്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ശക്തമായില്ലെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം, വെബ്-സ്വിംഗിംഗ് സീക്വൻസുകൾ, നഗരദൃശ്യങ്ങൾ, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി എന്നിവയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിന പ്രതികരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, 'സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ' മാർവൽ ആരാധകർക്ക് മികച്ച തിയേറ്റർ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന ചിത്രമായി മാറുമെന്ന സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

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