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ഇന്ത്യയിൽ സ്പൈഡർമാൻ കൊടുങ്കാറ്റ്; അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് നാലുലക്ഷത്തിലേക്ക്; റിലീസിന് മുന്‍പേ തരംഗമായി ചിത്രം

ഹോളിവുഡിന്‍റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പണറാകാൻ 'ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ'

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SPIDER MAN BRAND NEW DAY (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 5:17 PM IST

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രാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 'സ്‌പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ' ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ് ഓഫിസിൽ റിലീസിന് മുൻപേ തന്നെ ചരിത്രമെഴുതുകയാണ്. ജൂലൈ 31 ന് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ്, ജൂലൈ 30 ന് സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തുടനീളം വൻ പ്രീ-സെയിൽസ് പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ദേശീയ മൾട്ടിപ്ലക്‌സ് ശൃംഖലകളായ പിവിആർ, ഐഎൻഒഎക്‌സ്, സിനിപോളിസ് എന്നിവയിൽ മാത്രം ചിത്രം നാല് ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റുകളുകളാണ് അതിവേഗം വിറ്റഴിയുന്നത്.

ബുക്ക് മൈ ഷോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രം ഇതിനകം 13 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 2023 ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പ്രീ-സെയിൽസ് നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായി ചിത്രം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മണിക്കൂറുകൾക്കൊണ്ട് ബുക്കിംഗുകൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ പിറക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

ആരാധകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന 'സ്‌പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ' ജൂലൈ 30 നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. രാജ്യത്തെ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ശൃംഖലകളിൽ ഇതിനകം 3.69 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ഇതിലൂടെ 18 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അഡ്വാൻസ് ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു.

പിവിആർ – ഏകദേശം 1.76 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

ഐഎൻഒഎക്സ് – ഏകദേശം 1.20 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ

സിനിപോളിസ് – ഏകദേശം 73,000 ടിക്കറ്റുകൾ

മാർവൽ സിനിമകളിൽ പോലും അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രീ-റിലീസ് ആവേശമാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റിലീസിന്‍റെ രണ്ടാം ദിനമായ ജൂലൈ 31-നുള്ള ബുക്കിംഗുകളും അതിശക്തമാണ്. ഇതിനകം 1.97 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞതോടെ 10 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അഡ്വാൻസ് കലക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാം ദിവസത്തെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന:

പിവിആർ – 1.04 ലക്ഷം

ഐഎൻഒഎക്സ് – 59,600

സിനിപോളിസ് – 33,600

ആദ്യ ദിനം കഴിഞ്ഞും രണ്ടുലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ലഭിക്കുന്നത് ചിത്രം വമ്പൻ ഓപ്പണിംഗ് വീക്കെൻഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നതിന്‍റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. അതേസമയം 'അവഞ്ചേഴ്‌സ്: ഇൻഫിനിറ്റി വാർ' റെക്കോർഡ് തകർന്നേക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

ട്രേഡ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം ദേശീയ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ശൃംഖലകളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച് ചിത്രം പ്രീ-സെയിൽസ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ 4.86 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച 'അവഞ്ചേഴ്‌സ്: ഇൻഫിനിറ്റി വാർ' സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡ് മറികടക്കുകയും, ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മൂന്നാമത്തെ ഹോളിവുഡ് അഡ്വാൻസ് സെല്ലർ എന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ 'സ്‌പൈഡർമാൻ: നോ വേ ഹോം'യും 'അവഞ്ചേഴ്‌സ്: എൻഡ്ഗെയിം'യും മാത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.

'നോ വേ ഹോം' അവസാനിച്ചിടത്ത് നിന്ന് പീറ്റർ പാർക്കറുടെ പുതിയ ജീവിതമാണ് 'ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ' പറയുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ മറന്നുപോയ ഒരു സ്‌പൈഡർമാന്‍റെ പുതിയ അധ്യായം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍.

അതോടൊപ്പം പ്രമോഷൻ സാമഗ്രികളിൽ ഹൾക്കിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയതും ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ ഇരട്ടിയാക്കി. മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിൽ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുമെന്ന സൂചനയും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഐമാക്‌സ്, 4ഡി എക്സ്പോലുള്ള പ്രീമിയം ഫോർമാറ്റുകളിലും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പല പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെയും വൈകുന്നേര, രാത്രി ഷോകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഹൗസ്ഫുൾ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.

നിലവിലെ ബുക്കിംഗ് ട്രെൻഡ് തുടർന്നാൽ 'സ്‌പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ' ഇന്ത്യയിൽ റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ ചരിത്രം കുറിക്കുമെന്നാണ് ബോക്‌സ് ഓഫീസ് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. റിലീസ് ദിനത്തിൽ വമ്പൻ ഓപ്പണിംഗ് നേടുന്നതിനൊപ്പം ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലും പുതിയ അധ്യായം എഴുതാൻ ടോം ഹോളണ്ടിന്റെ സ്‌പൈഡർമാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

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