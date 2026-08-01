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'സ്പൈഡര്‍മാന്‍: ബ്രാന്‍ഡ് ന്യൂ ഡേ'; ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ സ്പൈഡര്‍മാന്‍ തരംഗം, ആഗോളതലത്തിലും റെക്കോര്‍ഡ് കുതിപ്പ്

ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ ചിത്രവും രണ്‍വീര്‍ ചിത്രത്തേയും പിന്നിലാക്കി സ്പൈഡര്‍മാന്‍: ബ്രാന്‍ഡ് ന്യൂ ഡേ.

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The Spider-Man: Brand New Day box office collection (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 10:56 AM IST

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മാർവലിന്‍റെ പുതിയ സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രം ' സ്പൈഡര്‍മാന്‍: ബ്രാന്‍ഡ് ന്യൂ ഡേ' ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കീഴടക്കി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു. ആദ്യദിനം മുതല്‍ വമ്പന്‍ പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രങ്ങളെയടക്കം പിന്നിലാക്കി ആദ്യ ദിവസം കലക്ഷന്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രം.

റിലീസിന്‍റെ രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടിയ ചിത്രം, ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായാണ് പ്രമുഖ ട്രാക്കര്‍മാരായ സാക്‌നില്‍ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചിത്രം 109.95 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷനും 131.47 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷനും സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യദിനത്തിലെ 60.60 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷന് പിന്നാലെ, രണ്ടാം ദിവസം ഏകദേശം 50 കോടി രൂപ കൂടി നേടി ചിത്രം ശക്തമായ പ്രകടനം തുടരുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയത്, ഇതുവരെ 60.25 കോടി രൂപയാണ് ഈ പതിപ്പിന്‍റെ സംഭാവന. ഹിന്ദി പതിപ്പ് 39 കോടി രൂപയും, തമിഴ്-തെലുഗു പതിപ്പുകൾ അഞ്ച് കോടിയിലേറെ വീതവും കലക്ഷൻ നേടി. വെള്ളിയാഴ്ച ഇംഗ്ലീഷ് 3D പതിപ്പിന് മികച്ച ഒക്യുപെൻസിയും രേഖപ്പെടുത്തി.

ദേശീയ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ശൃംഖലകളായ പിവി ആര്‍, ഐനോക്‌സ്,സിനിപോളിസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം വെള്ളിയാഴ്ച ഏകദേശം 21.9 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടി. നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രീമിയം ഫോർമാറ്റുകളാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കലക്ഷന് പ്രധാന കരുത്താകുന്നതെന്ന് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകൾ വിലയിരുത്തുന്നു.

ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബുക്ക് മൈഷോയിലും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. വാരാന്ത്യത്തിൽ കലക്ഷൻ ഇനിയും ഉയരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിതരണക്കാർ.

ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിലും 'സ്പൈഡര്‍മാന്‍: ബ്രാന്‍ജ് ന്യൂ ഡേ' ചരിത്ര നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ പ്രിവ്യൂ ഷോകളിലൂടെ മാത്രം ചിത്രം 72 മില്യൺ ഡോളർ നേടിയതായും, ആദ്യദിന കലക്ഷൻ 170 മില്യൺ ഡോളറിലധികം എത്തുമെന്നാണ് ആദ്യ വിലയിരുത്തലുകളെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ അതിവേഗം ഇടം നേടിയ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയ ' സ്പൈഡര്‍മാന്‍: ബ്രാന്‍ജ് ന്യൂ ഡേ' ഓപ്പണിംഗ് വാരാന്ത്യത്തിൽ പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് സിനിമാലോകം. പ്രിവ്യു ഷോകളോ ബ്ലോക്ക് ബുക്കിങോ ഇല്ലാതെയാണ് സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍: ബ്രാന്റ് ന്യു ഡെ ഈ നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകളുടെ റെക്കോര്‍ഡും സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍ ചിത്രം പിന്നിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 67.19 കോടി ആദ്യ ദിവസം നേടിയ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ ചിത്രം പഠാന്‍, ധുരന്ധര്‍, തുടങ്ങിയ വമ്പന്‍ സിനിമകളെയാണ് സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍ പിന്നിലാക്കിയത്. നിലവില്‍ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ റിലീസുകളില്‍ മുന്നിലുള്ള ധുരന്ധര്‍ 2 മാത്രമാണ്. 102.55 കോടിയാണ് രണ്‍വീര്‍ സിങ് ചിത്രം നേടിയത്.

കേരളത്തിലും വലിയ സ്വീകരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. 5.5 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യദിനം കേരളത്തില്‍ നിന്നും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. രാവിലെ ആറര മുതല്‍ തന്നെ ഷോകള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ പ്രതികരണം ലഭിച്ചാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രമായി സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍; ബ്രാന്‍ഡ് ന്യു ഡേ മാറും.

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