'ഇളയനിലാ പൊഴികിറതേ'! കാതുകളിലേക്ക് തേന്പോലെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന സ്വരം; സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തില് ജീവിക്കുന്ന എസ്. പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം
ഭാഷയുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം സംഗീതത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച എസ്. പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് മലയാളത്തിലും പ്രത്യേകമായൊരു ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 5:14 PM IST
‘ഇളയനിലാ പൊഴികിറതേ…’ ഒരിക്കൽ കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്ത ആ ശബ്ദം! വീണ്ടും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ, എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു നിമിഷമുണ്ടാകും. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾക്ക് കാതുകളില് തന്നെ മുഴങ്ങുകയാണ്. പ്രണയിച്ചവരുടെ മനസ്സിലും, വിരഹത്തിന്റെ നിശബ്ദതയിലും, പഴയ ഓർമകളുടെ വഴിത്താരകളിലും ആ ശബ്ദം ഇന്നും അതേ പുതുമയോടെ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.
ഒരു ഗായകൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ, അയാള് പാടിയ പാട്ടുകൾക്ക് ഒരിക്കലും നിശ്ചലമാകുന്നില്ല. എസ്.പി.ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് വെറുമൊരു വാക്കല്ല; ഓരോ ദിവസവും സംഗീത പ്ലേലിസ്റ്റുകളിലും സിനിമകളിലും റേഡിയോകളിലും അത് വീണ്ടും തെളിയുന്ന യാഥാർഥ്യമാണ്. ശബ്ദത്തിലൂടെ തലമുറകളെ കീഴടക്കിയ ആ മഹാഗായകനെ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് സിനിമാലോകവും സംഗീതപ്രേമികളും.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സംഗീതയാത്ര
എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന പേര് ഇന്ത്യൻ സംഗീതചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വലിയൊരു അധ്യായമാണ്. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സംഗീതജീവിതത്തിൽ നിരവധി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ഗാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പാടിയത്. തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം വേറിട്ടുനിന്നു.
2020 സെപ്റ്റംബർ 25നാണ് എസ്.പി.ബി വിടപറഞ്ഞത്. കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്നുണ്ടായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് 74-ാം വയസ്സിലായിരുന്നു അന്ത്യം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങളോട് വിടപറയാൻ സംഗീതപ്രേമികൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
ഹിന്ദി സിനിമയിലും എസ്.പി.ബി സ്വന്തമായൊരു ഇടം നേടിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് 1980കളുടെ അവസാനത്തിലും 1990കളിലും സൽമാൻ ഖാന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം വലിയ ജനപ്രീതി നൽകി. മൈനേ പ്യാർ കിയ, സാജൻ, ഹം ആപ്കേ ഹേം കൗൻ..!, ഹം സാഥ്-സാഥ് ഹേം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്.
‘ദിൽ ദീവാന’, ‘ആതേ ജാതേ ഹൻസ്തേ ഗാതേ’, ‘തുംസേ മിൽനേ കി തമന്നാ ഹൈ’, ‘പെഹ്ലാ പെഹ്ലാ പ്യാർ’, ‘യെ ഹസീൻ വാദിയാൻ’, ‘തേരേ മേറെ ബീച്ച് മേം’ തുടങ്ങി നിരവധി ഗാനങ്ങൾ എസ്.പി.ബിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ കാലാതീതമായി മാറി.
അതിരുകള്ക്കപ്പുറവും ഒഴുകിയെത്തിയ സ്വരം
ഒരു ഭാഷയിലോ ഒരു സംഗീതശൈലിയിലോ ഒതുങ്ങിനിന്ന ഗായകനായിരുന്നില്ല എസ്.പി.ബി. ഏത് ഭാവവും അനായാസമായി ശബ്ദത്തിലേക്ക് പകർത്താനുള്ള കഴിവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പ്രണയവും വിരഹവും സന്തോഷവും വേദനയും ആഘോഷവും—എല്ലാ വികാരങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ സ്വന്തമായൊരു നിറമുണ്ടായിരുന്നു.
ആരാധകർ സ്നേഹത്തോടെ ‘ബാലു’ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന എസ്.പി.ബി പിന്നണി ഗായകൻ മാത്രവുമല്ലായിരുന്നു. നടൻ, സംഗീതസംവിധായകൻ, ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ടെലിവിഷൻ അവതാരകൻ, സിനിമാ നിർമാതാവ് തുടങ്ങിയ നിലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു.
മികച്ച ഗായകനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ആറ് തവണ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. 2001ൽ പത്മശ്രീയും 2011ൽ പത്മഭൂഷണും ലഭിച്ചു. മരണാനന്തരമായി 2021ൽ പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു.
എസ്.പി.ബിയുടെ പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ആരാധകനും ഓരോ ഗാനമായിരിക്കും പറയുക. ചിലർക്ക് ‘ഇളയനിലാ പൊഴികിറതേ’, ചിലർക്ക് ‘മലരേ മൗനമാ’, മറ്റൊരാൾക്ക് ‘യെ ഹസീൻ വാദിയാൻ’. എന്നാൽ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളിലും പൊതുവായി ഒരേയൊരു കാര്യമാണ് ഉണ്ടാകുക—എസ്.പി.ബിയുടെ സ്വരം.
മലയാളികളുടെ സ്വന്തം എസ് പി ബി
ഭാഷയുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം സംഗീതത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധുര്യമേറിയ ആ സ്വരത്തിന് മലയാളത്തിലും പ്രത്യേകമായൊരു ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. തെലുങ്കിലും തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും കന്നഡയിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച എസ്.പി.ബി മലയാളത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. മലയാളത്തിലെ ഗാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിലെ മാധുര്യവും ഭാവസാന്ദ്രതയും വേറിട്ടുനിന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ സംഗീതസംവിധായകരുടെ ഈണങ്ങളിൽ എസ്.പി.ബി പാടിയ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും സംഗീതപ്രേമികൾ കേൾക്കുന്നു.
ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും അടുത്തെത്തും. പഴയൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പാടും. മറന്നുപോയൊരു പ്രണയകാലത്തിന്റെ ഓർമയിൽ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും നിറയും.
അത്തരമൊരു ഓർമ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് നടൻ ജാക്കി ഷ്റോഫ്. എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ജാക്കി ഷ്റോഫ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചത്. സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എസ്.പി.ബിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് എസ് പി ബിയെ നടന് അനുസ്മരിച്ചത്.
ജൂൺ 4, 1946 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 25, 2020 വരെയുള്ള ജീവിതയാത്രയെ ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ജാക്കിയുടെ കുറിപ്പ്. പോസ്റ്റിനൊപ്പം എസ്.പി.ബി ആലപിച്ച ‘ഹം ന സമ്ജേ ഥേ’ എന്ന ഗാനവും അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തല സംഗീതമായി ചേർത്തു. 1993ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗർദിഷ്' എന്ന ചിത്രത്തിനായി എസ്.പി.ബി ആലപിച്ച ഗാനമാണിത്. ജാക്കി ഷ്റോഫും ഡിംപിൾ കപാഡിയയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു 'ഗർദിഷ്'.
എസ്.പി.ബി വിടപറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾക്ക് വിടപറയാൻ കാലത്തിനാകില്ല. പാടിത്തീർന്ന പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് എസ്.പി.ബി യാത്രയായെങ്കിലും, ആ മാന്ത്രിക ശബ്ദം ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.