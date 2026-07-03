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'ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയാണ്, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു'; ബിസിനസ് സംരംഭം 'പൂവ്' ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് സൗഭാഗ്യ

മകളുടെ നാലാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിലായിരുന്നു പുതിയ ബിസിനസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം സൗഭാഗ്യയും ഭർത്താവ് അർജുനും ചേർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

MALAYALAM MOVIE NEWS INFLUENCER SOUBHAGYA VENKITESH Sowbhagya Venkitesh Sowbhagya Venkitesh business poove
Sowbhagya Venkitesh (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 3:53 PM IST

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ര്‍ത്തകിയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്ലുന്‍സറുമായ സൗഭാഗ്യ വെങ്കിടേഷിനെ മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടമാണ്. തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും സൗഭ്യാഗ്യ ഇട്യ്ക്കിടെ ആരാധകരോടായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ താരം പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ആരാധകരേയും വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സൗഭാഗ്യ വെങ്കിടേഷ് അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച ബിസിനസ് സംരംഭമാണ് പൂവ്. ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ പോകുകയാണെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ സൗഭാഗ്യ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെയാണ് താൻ ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് സൗഭാഗ്യ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബിസിനസ് പങ്കാളിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട ചതിയാണ് ബ്രാൻഡ് പൂട്ടിപ്പോകാൻ കാരണമായതെന്ന് താരം വെളിപ്പെടുത്തി.

മകളുടെ നാലാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിലായിരുന്നു പുതിയ ബിസിനസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം സൗഭാഗ്യയും ഭർത്താവ് അർജുനും ചേർന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഈ സംരംഭം അടച്ചുപൂട്ടുകയാണെന്നാണ് താരം ഇപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാതായതുകൊണ്ടോ, ആവശ്യത്തിന് പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല 'പൂവ്' അടച്ചുപൂട്ടുന്നതെന്ന് സൗഭാഗ്യ വ്യക്തമാക്കി. വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഒരാളിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു, പക്ഷേ ആ വിശ്വാസം തകർക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതാത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ ആഘാതങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതതെന്നും സൗഭാഗ്യ പറഞ്ഞു.

സൗഭാഗ്യയുടെ കുറിപ്പിന്‍റെ പൂര്‍ണ രൂപം

‘‘വിഷമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു..‘പൂവി’നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി… തികച്ചും വിങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തോടെയാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ല; നിങ്ങളുടെയൊന്നും പിന്തുണയുടെ കുറവുകൊണ്ടുമല്ല. മറിച്ച്, ചതിയില്‍ കലാശിച്ച ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഞാൻ ഒരാളെ അത്രയധികം വിശ്വസിച്ചു, എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം പൂർണമായും തകർക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതാത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ ആഘാതങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്.

ഒരു ബ്രാൻഡ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സമയവും സ്നേഹവും പണവും, ഒപ്പം ഒരുപാട് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളും ആവശ്യമാണ്. കൂടെയുള്ളയാൾ വാക്ക് പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സംരംഭം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഹൃദയഭേദകമാണ്.

ആദ്യ ദിവസം മുതൽ പൂവിനെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവരോടും എനിക്കൊരു വിശദീകരണം നൽകാൻ കടമയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ബിസിനസ്സിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പാഠം എന്തെന്നാൽ, നമ്മൾ നൽകുന്ന അത്രയും വില മറ്റുള്ളവർ സത്യസന്ധതയ്ക്കോ മര്യാദയ്ക്കോ വിശ്വസ്തതയ്ക്കോ നൽകണമെന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്.

എന്റെ സമാധാനം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പൂവിനെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവും എനിക്ക് എത്രത്തോളം വലുതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഒരു സംരംഭക എന്ന നിലയിൽ ഇത് എന്‍റെ അവസാനമല്ല. ഇതൊരു അധ്യായത്തിന്‍റെ അവസാനം മാത്രമാണ്. കൂടുതൽ കരുത്തോടെ, വിവേകത്തോടെ, ശരിയായ അടിത്തറയോടെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചുവരും.",സൗഭാഗ്യ കുറിച്ചു.

സൗഭാഗ്യയുടെ ഈ പോസ്റ്റിന് നിരവധിപേരാണ് കമന്‍റുമായി എത്തുന്നത്. നടന്‍ കൃഷ്‌ണ കുമാറിന്‍റെ ഭാര്യ സിന്ധു കൃഷ്‌ണ കുമാറും ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്‍റു പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

"കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ നിന്നെ കൂടുതൽ കരുത്തയാക്കും... മികച്ച തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും ആളുകളെ കൂടുതൽ വിവേകത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അത് നിന്നെ സഹായിക്കും.. വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.. നിന്‍റെ ഭാവി സംരംഭങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും.. കുടുംബത്തിന് നിറയെ സ്നേഹം... അവധിക്കാല ക്ലാസുകളുടെ സമയത്ത് എന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ടിപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന, ആ മനോഹരമായ ചിരിയുള്ള കൊച്ചുപെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിന്നെ ഓർക്കുന്നത്.", എന്നാണ് സിന്ധു കൃഷ്‌ണകുമാര്‍ കുറിച്ചത്.

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