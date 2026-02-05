കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് മുതല് ശ്രീലീല വരെ; 2026 ല് ബോളിവുഡിനെ കീഴടക്കാന് തെന്നിന്ത്യന് നായികമാര്
ഈ വര്ഷം തെന്നിന്ത്യയില് നിന്ന് ബോളിവുഡിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുന്നത് ഒട്ടേറെ നായികമാരാണ്.
Published : February 5, 2026 at 12:16 PM IST
വര്ഷങ്ങളായി ബോളിവുഡ് സിനിമകളില് ദക്ഷിണേന്ത്യന് താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പ്രേകഷകര് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് അത്തരം വാര്ത്തകള് സ്വാഗതം ചെയ്യാറുള്ളതും. മലയാളത്തിന്റെ വിദ്യാ ബാലന് മുതല് ഇങ്ങ് കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് വരെ എത്തിനില്ക്കുകയാണത്.
മലയാളി നായികമാര് മാത്രമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പല പ്രമുഖ നടിമാരും ബോളിവുഡിലേക്ക് ചുവട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. തേരെ നാമിലെ ഭൂമിക ചൗള മുതല് ദി ഫാമിലി മാന് 2 വിലെ സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവരെ അങ്ങനെ നിരവധി നടിമാര് ബോളിവുഡില് അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിലിതാ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം കല്യാണി പ്രിയദര്ശനം തെലുഗു താരം ശ്രീലീലയുമൊക്കെ ബോളിവുഡിലേക്ക് ചുവടു വയ്ക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. കീര്ത്തി സുരേഷിന്റെ ചിത്രവും അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ലോക ചാപ്റ്റര് വണ്:ചന്ദ്ര എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജയ് മേത്ത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രളയ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് കല്യാണി നായികയായി എത്തുന്നത്.നേരത്തെ കൃഷ് 3 എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തില് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈനറായി പ്രവര്ത്തിച്ച കല്യാണിക്ക് ബോളിവുഡ് പരിചിതമാണ്. പക്ഷേ അത് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലാണെന്ന് മാത്രം.
റണ്വീര് സിംഗിന്റെ നായികയായാണ് കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് ബോളിവുഡില് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. റണ്വീര് തന്നെയാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നതും. റണ്വീര് തന്നെയാണ് കല്യാണിയെ ഈ വേഷത്തിനായി സമീപിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
നവീന മുംബൈയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തില് അതിജീവിക്കാന് പാടുപെടുന്ന ദമ്പതികളൊണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇരുവരും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കിലാണ് ഈ ചിത്രം എത്തുന്നത്. 2026 അവസാനത്തോടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
ശ്രീലീല
അനുരാഗ് ബന്ധുവിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന റൊമാന്റിക് ചിത്രമായ തു മേരി സിന്ദഗി ഹേയില് കാര്ത്തിക് ആര്യനൊപ്പം എത്തുന്നത് തെലുഗു താരസുന്ദരി ശ്രീലീലയാണ്. സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ആദ്യമായാണ് കാര്ത്തിക് ആര്യനും ശ്രീലീലയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്. ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനോടകം പുറത്തു വന്ന ദൃശ്യങ്ങള് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
തെലുഗു കന്നഡ സനിമകളില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ശ്രീലീലയുടെ ബോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റം ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
കീര്ത്തി സുരേഷ്
രാജ് കുമാര് റാവു അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കീര്ത്തി സുരേഷ് വീണ്ടും ബോളിവുഡില് അഭിനയിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. റാവുവും പത്രലേഖയും ചേര്ന്ന് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രതതില് ആദിത്യ നിംബാര്ക്കര് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ വാണിജ്യ വത്ക്കരണം നടക്കുന്ന ഈക്കാലത്ത് ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരായിട്ടാണ കീര്ത്തിയും രാജ് കുമാര് റാവുവും അഭിനയിക്കുന്നത്.2025 പകുതിയോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫില് ഗുഡ് സിനിമകള് മുതല് ത്രില്ലര് വരെ ബോളിവുഡില് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. അതില് തെന്നിന്ത്യന് താരങ്ങള് തന്നെയാണ് കൂടുതലായും എത്തുന്നത്. 2026 ല് ബോളിവുഡില് നിരവധി പുതുമുഖങ്ങള് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് സൂചന.
