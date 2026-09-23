കലാസൂര്യന് വിട... സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി അന്തരിച്ചു, വിട വാങ്ങുന്നത് കലാകൂട്ടായ്മ സൂര്യയുടെ അമരക്കാരൻ
കലാ കൂട്ടായ്മയായ സൂര്യമേളയുടെ അമരക്കാരനാണ് വിടവാങ്ങുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഒരുമിപ്പിച്ച അതുല്യ വ്യക്തി. വൈകീട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം.
Published : September 23, 2026 at 7:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കലാസംഘാടകനും കലാസാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തകനുമായ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി അന്തരിച്ചു. 75 വയസായിരുന്നു. ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൂടെ കലാകേരളത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനായി അദ്ദേഹം മാറി. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഒരുമിപ്പിച്ച അതുല്യ വ്യക്തി. വൈകീട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം.
ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കലാമേലകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിഭാശാലികളായ കലാകാരന്മാരെ കൂട്ടിയിണക്കി വേദിയിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. നൃത്ത സംഗീത നാടക മേഖലയിൽ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൂടെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
ഐഎസ്ആർഒ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഡോക്ടർ എപിജെ അബ്ദുള് കലാമിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാത്രലോകത്ത് നിന്നും കലാ രംഗത്തേക്ക് പിന്നീട് മാറുകയായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് തൻ്റെ മേഖല കലയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചതും അപ്രകാരം തന്നെ.
കണ്ടമ്പററി നൃത്ത ശാഖയ്ക്ക് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ പിന്തുണ ഏറെ വലുതാണ്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി കണ്ടബററി നൃത്ത കലാകാരന്മാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. യേശുദാസ് തുടർച്ചയായി 40 വർഷം സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായി വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശോഭന അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രതിഭകൾ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചു.
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കലാകേരളത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന പേര് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടപെട്ടിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ സൂര്യാ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആത്മവിശ്വാസം. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ഒട്ടനവധി വലിയ കലാകാരന്മാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടക സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് സംഗീതജ്ഞൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം.
സംഗീത നാടക അക്കാദമി മുന് ചെയര്മാനായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച 'മേല്വിലാസം' എന്ന നാടകം നാനൂറിലേറെ വേദികളില് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്വിലാസം എന്ന നാടകം സിനിമയുമായിരുന്നു. ഇരുപതില്പ്പരം രംഗാവതരണങ്ങളുടെ ശില്പിയായിരുന്നു.
മേൽവിലാസം എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്താണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലൈറ്റ് ആന്റ് സൌണ്ട് ഷോയുടെ ശിൽപിയാണ് അദ്ദേഹം. 50 വര്ഷത്തോളമായി സൂര്യ മേളയുടെ അമരക്കാരൻ. ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്ഡ്സിലെത്തിയ സാംസ്കാരികോത്സവമാണ് സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ. വിശ്വപ്രതിഭകള്ക്കായി സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തി കേരളത്തിൽ അരങ്ങൊരുക്കി. കലാ ലോകത്തിന് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം.
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