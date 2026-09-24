സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തിക്ക് കലാകേരളത്തിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി; സംസ്കാരം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട 6.45 ന്, അവസാന യാത്ര ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ
സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 10:10 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കലാസംഘാടകനും നാടകപ്രവർത്തകനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ വിയോഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സിനിമാ കലാ സാംസ്കാരിക ലോകം. പ്രശസ്തമായ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ അമരക്കാരനായിരുന്ന സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര് 23) തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.78 വയസ്സായിരുന്നു.
സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ഭൗതികശരീരം ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതല് തിരുവനന്തപുരത്തെ തൈക്കാട് ഗണേശം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാനും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനുമായി നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. കലാ-സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ, സിനിമാ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും പൊതുജനങ്ങളും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നടൻ മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി അടക്കമുള്ള സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ, കലാ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലെത്തി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാരം
സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തിൽ പൂർണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാജീവിതവുമായി ഏറെക്കാലമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്താണ് അവസാന യാത്രയും നടക്കുന്നത്.
സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പരിപാടികൾ പതിവായി അരങ്ങേറിയിരുന്ന സമയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വൈകുന്നേരമാണ് സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 6.45 നാണ് സംസ്കാരം. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തിലേക്ക് ഭൗതികശരീരം കൊണ്ടുപോകും.
1951 ഏപ്രിൽ 11ന് കോട്ടയത്ത് ജനിച്ച സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേര് നടരാജ കൃഷ്ണമൂർത്തിഎന്നായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മോഡൽ സ്കൂളിലും ആർട്സ് കോളജിലും പഠിച്ച അദ്ദേഹം കൊല്ലം ടി.കെ.എം എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം നേടി.
തുടർന്ന് ഐഎസ്ആർഒയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കലാരംഗത്തേക്ക് പൂർണമായി തിരിയുകയായിരുന്നു. നാടകം, സംഗീതം, നൃത്തം, സിനിമ, ചിത്രകല, സാഹിത്യം, നാടൻ കലകൾ തുടങ്ങി വിവിധ കലാരൂപങ്ങളെ ഒരേ വേദിയിലെത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കലാസാംസ്കാരിക യാത്ര
1977ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളിലൊന്നാണ്. വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് ഒരേ വേദിയിൽ ഇടം നൽകിക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച സൂര്യ കൂട്ടായ്മ പിന്നീട് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രധാന സാന്നിധ്യമായി മാറി.
നാടകം, സംഗീതം, നൃത്തം, സിനിമ, ചിത്രകല, സാഹിത്യം, നാടൻ കലകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ നിരവധി കലാകാരന്മാരെ സൂര്യയുടെ വേദി കേരളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി. വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ശ്രദ്ധ നേടി. ഫെസ്റ്റിവൽ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇടം നേടിയിരുന്നു.
ഈ വർഷത്തെ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അതിന്റെ അമരക്കാരന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി വിടപറയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളർന്ന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ഇത് വലിയ നഷ്ടമാണ്.
കേരളത്തിൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോകളെ ജനകീയമാക്കുന്നതിലും സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോകൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാടകത്തിലും രംഗാവിഷ്കാരത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അദ്ദേഹം രചനയിലും സംവിധാനത്തിലും സജീവമായിരുന്നു. ‘മേൽവിലാസം’, ‘ചായക്കഥകൾ’, ‘എന്റെ രക്ഷകൻ’ തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കൃതികളാണ്. ‘മേൽവിലാസം’ പിന്നീട് സിനിമയായും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി.
കലാരംഗത്തെ സമഗ്രമായ സംഭാവനകൾക്ക് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1996ൽ മികച്ച സ്റ്റേജ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ കലൈമാമണി പുരസ്കാരവും 2023ലെ കേരളപ്രഭ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളും അദ്ദേഹം വഹിച്ചു.
കലാരംഗത്തെ നിരവധി തലമുറകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. വേദികലകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും കലാകാരന്മാർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വേറിട്ട സാന്നിധ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി.