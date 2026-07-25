മുംബൈ മോഡലിന്റെ പ്രതിഷേധ ചിത്രം പുനരാവിഷ്കരിച്ച് നവ്യ നായര്; രൂക്ഷ വിമര്ശനം, മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളില് പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്ത് താരം
മുംബൈയിലെ ദാദറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് 27-കാരിയായ മോഡലും നടിയുമായ റിയ അഹിർ പൊലീസ് വാനിന് മുന്നിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഈ ചിത്രം സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 12:29 PM IST
സി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ജന്തര് മന്തിറില് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുംബൈയില് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തില് പൊലീസ് വാന് ഒറ്റയ്ക്ക് തടഞ്ഞ യുവതിയുടെ ചിത്രം നമ്മളില് പലരും കണ്ടതാണ്. റിയ ആഹിര് എന്ന മോഡലായിരുന്നു അത്.
ദാദറിലെ ശിവജി പാർക്കിന് സമീപത്തു നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിദ്യാർഥികളുമായി പോയ പൊലീസ് വാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തി പ്രതിഷേധിച്ച റിയയുടെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു. ഈ ചിത്രം പുനരാവിഷ്കരിച്ച നടി നവ്യ നായര്ക്ക് കടുത്ത വിമര്ശനം. സോഷ്യല് മീഡിയയില് രൂക്ഷ വിമര്ശനം നേരിട്ടതോടെ നിമിഷങ്ങള്ക്കകം തന്നെ നടി ഈ പോസ്റ്റ് പിന്വലിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാല് നടി പങ്കുവെച്ച ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചിത്രം ഞൊടിയിടയിലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വലിയ ചര്ച്ചയ്ക്കും വിമര്ശനത്തിനും വഴിവച്ചത്. കൊൽക്കത്തയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പൊലീസ് വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ കൈവെച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം താരം പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. പോസ്റ്റിന് പശ്ചാത്തല സംഗീതമായി 'വന്ദേ മാതരം' നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, മറ്റൊരു അടിക്കുറിപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ, ചിത്രം സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായതോടെ നിരവധി പേർ അതിനെ മുംബൈയിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് വാൻ തടഞ്ഞ യുവതി റിയ അഹിറിന്റെ വൈറൽ ചിത്രത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രത്യേകിച്ച് പൊലീസ് വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ കൈവെച്ച് നിൽക്കുന്ന പോസും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ചേർന്നപ്പോൾ, നീറ്റ് യു.ജി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരായ വിദ്യാർഥി സമരത്തിന് പരോക്ഷ പിന്തുണ അറിയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്നത്.
വിവാദം ശക്തമായതോടെ, നവ്യ നായർ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തു. ഇതാണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടിയത്. "വിമർശനം വന്നതോടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തു", "ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള ശ്രമം തിരിച്ചടിയായി" തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതികരണങ്ങളാണ് കമന്റ് ബോക്സില് നിറയുന്നത്.
ഇതിനിടെ, താരത്തിന്റെ ചിത്രവും മുംബൈയിൽ വൈറലായ പ്രതിഷേധ ദൃശ്യവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.
വൈറലായ മുംബൈ പ്രതിഷേധം
മുംബൈയിലെ ദാദറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് 27-കാരിയായ മോഡലും നടിയുമായ റിയ അഹിർ പൊലീസ് വാനിന് മുന്നിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളുമായി പോകുകയായിരുന്ന പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞ റിയ, മാറാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ സംഭവം ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടി. കനത്ത മഴയ്ക്കിടയിലും നടത്തിയ ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ, നിരവധി പേർ റിയയെ ധീരതയുടെ പ്രതീകമായി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, നവ്യ നായർ ഇതുവരെ ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.