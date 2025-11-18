ETV Bharat / entertainment

ആദിലയും നൂറയും പങ്കെടുത്തത് എന്‍റെ അറിവോടെ അല്ലെന്ന് ഫൈസല്‍; വിളിച്ച് വരുത്തി അപമാനിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ചെറ്റത്തരമെന്ന് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം

മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടര്‍ എകെ ഫൈസലിന്‍റെ വീടിന്‍റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങില്‍ ആദിലയും നൂറയും പങ്കെടുത്തത് തന്‍റെ അറിവോടെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈസലിന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം.

ADHILA NOORA ആദില നൂറ എകെ ഫൈസല്‍ AK FAISAL
Adhila Noora and Faisal (Social media)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
താരനിബിഡമായിരുന്നു മലബാര്‍ ഗ്രൂപ് സഹസ്ഥാപകനും കോര്‍പ്പറേറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറുമായ എകെ ഫൈസലിന്‍റെ വീടിന്‍റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങ്. മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ബോളിവുഡ് താരം അര്‍ജുന്‍ കപൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി മലയാള സിനിമ താരങ്ങള്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 7ലെ മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ചടങ്ങില്‍ ക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ലെസ്‌ബിയന്‍ കപ്പിള്‍സായ ആദിലയും നൂറയും ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിന് പിന്നാലെയുള്ള എകെ ഫൈസലിന്‍റെ പ്രതികരണം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കാരണമായി.

തന്‍റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങില്‍ നിരവധി പ്രമുഖര്‍ പങ്കെടുത്തെന്നും ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സൗഹൃദങ്ങള്‍ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. എന്നാല്‍ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഈ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തത് തന്‍റെ അറിവോടെ ആയിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഫൈസലിനെ വിമര്‍ശിച്ച് നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി.

"എന്‍റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങുകളില്‍ സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്‌ത മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്‌തികള്‍ പങ്കെടുത്തു. ആഗോള തലത്തില്‍ ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാത്തരം സൗഹൃദങ്ങളും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ എന്‍റെ പരിപാടിയില്‍ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പങ്കെടുത്തത് എനിക്ക് മുന്‍കൂട്ടി അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ADHILA NOORA ആദില നൂറ എകെ ഫൈസല്‍ AK FAISAL
AK Faisal Facebook post (Social Media)

പൊതു സമൂഹത്തിന്‍റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ തന്നെ ധിക്കരിച്ചും സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ താറടിച്ചും പ്രവര്‍ത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ പുതു തലമുറയ്‌ക്ക് തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കി എന്ന ആരോപണത്തെ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കുന്നു. മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ച്ചയും പാടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് എന്‍റെ ആത്‌മാര്‍ത്ഥമായ ഖേദം അറിയിക്കുകയും സമൂഹത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" -എകെ ഫൈസല്‍ കുറിച്ചു.

ഫൈസലിന്‍റെ ഈ പോസ്‌റ്റ് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവയ്‌ക്കുകയും വിവാദമാവുകയും ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ നിന്നും പോസ്‌റ്റ് നീക്കം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഫൈസലിന്‍റെ ഈ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. "വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടം, ആരും ഒന്നും പറയില്ല. പക്ഷേ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ഇമ്മാതിരി മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണന പോലും നല്‍കാതെ അപമാനിക്കുന്നത് ശുദ്ധ പ്രോക്രിത്തരമാണ്" -ഇപ്രകാരമാണ് ഒരാളുടെ പ്രതികരണം.

"ആദിലയ്‌ക്കോ നൂറയ്‌ക്കോ വലിഞ്ഞുകയറി സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവിശ്യമില്ല. ജോലിയുള്ള അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയോ വിവരം ഇല്ലാത്തവർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവർ വിളിക്കാതെ വലിഞ്ഞുകയറി വന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി. വിളിച്ച് വരുത്തി അപമാനിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ചെറ്റത്തരം ആണ്. ആ കുട്ടികൾ മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് ശപിച്ചാൽ നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പാടെ തകരും. ഇന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് വന്ന പ്രമുഖ ബന്ധങ്ങൾ അന്ന് കാണുക പോലുമില്ല. ഒന്നുകിൽ അവരെ ക്ഷണിക്കരുതായിരുന്നു. ഇനി ക്ഷണിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വിധത്തിൽ അപമാനിച്ചത് ശരിയാണോ? കുറെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ വിവരവും ബോധവും പോകുമോ? ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സ്?" -മറ്റൊരാള്‍ കുറിച്ചു.

