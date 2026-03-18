ധുരന്ധര് രണ്ടാം ഭാഗത്തില് രണ്വീറിന്റെ ശരീര ഭാരം കുറച്ചത് അറിയാതിരിക്കാന് കോസ്റ്റ്യൂമില് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു; കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര് സ്മൃതി ചൗഹാന്
ധുരന്ധറിലും തുടർഭാഗത്തിലും രൺവീർ സിങ്ങിന്റെയും അക്ഷയ് ഖന്നയുടെയും ലുക്കുകൾക്ക് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ച സ്മൃതി ചൗഹാന് അഭിമുഖം.
By Seema Sinha
Published : March 18, 2026 at 10:31 AM IST
രണ്വീര് സിംഗ് നായകനായി എത്തുന്ന ധുരന്ധര് 2 വിന് വേണ്ടി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രമേയുള്ളു. ധുരന്ധര് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാംഭാഗത്തില് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരുക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്നാല് ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ സ്വഭാവവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങള് പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ആകര്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയു മനോഹരമായി ആ കഥാപാത്രത്തെ പൂര്ണതയില് എത്തിക്കാന് അതിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചത് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര് സ്മൃതി ചൗഹാന് ആണ്. ധുരന്ധറിന്റെ യാത്രയെ കുറിച്ച് സ്മൃതി ചൗഹാന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ സ്മൃതി ചൗഹാന് ‘ധുരന്ധർ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും വമ്പിച്ച വിജയവും മൂലം ബോളിവുഡിന്റെ മുഖ്യധാരാ വാണിജ്യലോകത്തിലേക്ക് ശക്തമായി കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ‘ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്’ റിലീസ് ചെയ്യാന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ബാക്കി നില്ക്കുമ്പോള് ചൗഹാന്റെ ആവേശവും കൊടുമുടിയിലാണ്.
"ധുരന്ധറില് പല ഉപസന്ദര്ഭങ്ങളുമുണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ ലോകം ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വേഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആ ലോകം കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുമോ? കഥ വികസിക്കുന്നതിനാല് അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോള് കോസ്റ്റ്യൂം രൂപകല്പ്പന ചെയ്തതിലോ ഡിസൈനില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല് ഇതെല്ലാം ചേര്ന്നാല് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൃശ്യഭാഷയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എന്നാല് ധുരന്ധറിന്റെയും അതിന്റെ തുടര്ഭാഗങ്ങളും തമ്മില് വേര്തിരിക്കാന് കഴിയില്ല. കാരണം അത് രണ്ടും ഒരേ അമ്മേയും മക്കളാണ്",. ചൗഹാന് ചിത്രത്തിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
“എനിക്ക് വളരെ ആവേശമുണ്ട്. ആവേശം, പ്രതീക്ഷ, ആശങ്ക, നർവസ്നസ് എന്നിവയുടെ ഒരു മിശ്രണമാണിത്. കാരണം തുടര്ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വളരെ വലുതാണ്. അതാണ് എന്നെ കുറച്ച് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. ‘ധുരന്ധർ’ നേടിയ വമ്പിച്ച വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്തു, എല്ലാ വിധിയും പ്രേക്ഷകർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തു. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ഞാന് ചിന്തിക്കാറില്ല, ഞാൻ 200 ശതമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്,” എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
സംവിധായകൻ ആദിത്യ ധര് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചൗഹാന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, “പാകിസ്ഥാന് പശ്ചാത്തലമായ കഥയായതിനാൽ, അത്യന്തം സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. രണ്വീര് സിംഗിനെ മുമ്പ് കാണാത്ത തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉള്ള വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹം ഇതിനകം നിരവധി ലുക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്; ഫാഷൻ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ഡിവയാണ്. പൊതുപരിപാടികളിലോ ഇവന്റുകളിലോ കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ലുക്കുകൾ ഓര്ത്തില്ലെങ്കിലും, പത്മാവതില് ഖില്ജിയായി ബജിറാവോ മസ്താനിയില് ബജിറാവനായി ആദ്യ ചിത്രമായ ബാന്ഡ് ബാജ ബരാത്തിലെ കോളജ് പയ്യനായി എന്നിങ്ങനെയൊക്കയുള്ള വേഷങ്ങളില് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിശയകരമായ ഒരു രീതിയുണ്ട്. അംഗ്രഖകൾ, വിന്റേജ് വസ്ത്രങ്ങൾ, വെസ്റ്റേൺ വസ്ത്രങ്ങൾ, പോലും ചിന്തിക്കാനാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.” ചൗഹാന് പറഞ്ഞു.
"രണ്വീറിന്റെ ലുക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിലെ ഓരോ സന്ദര്ഭത്തിനും കോസ്റ്റ്യൂം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് മുന്പ് തന്നെ കൃത്യമായ ലുക്ക് ടെസ്റ്റുകള് നടത്തിയിരുന്നു. അതിനായി പല തവണ ആവര്ത്തിച്ചു പരിശോധിച്ചു", ചൗഹാന് പറഞ്ഞു.
"പ്രേക്ഷകര് പത്താനി ധരിച്ച രണ്വീറിനെയല്ല നോക്കുന്നത്. പത്താനി ധരിച്ച ഹംസ അലി മസാരി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളു. രണ്വീര് അത്തരം വസ്ത്രത്തിലും ലുക്കിലും ഭംഗിയായി കാണപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകര് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് ആ കഥാപാത്രത്തെ രൂപകല്പ്പന ചെയ്യുന്നത്. ക്രൂവിനേക്കാള് കൂടുതല് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടെയാണ് തന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിനെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ലിനന്, എന്തുകൊണ്ട് പട്ട് വേണ്ട, എന്തിനാണ് ഈ ആഭരണങ്ങള് എന്തിനാണ് ഈ രുപകല്പ്പന എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങള് നല്കിയ ആദ്യ കോസ്റ്റ്യൂമില് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആവേശമായിരുന്നു. ലുക്കിന്റ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിന് ചില ആഭരണങ്ങള് നല്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്ദേശിച്ചു. പക്ഷേ ആക്ഷന് നിറഞ്ഞ സിനിമയായതിനാല് ഞാന് അങ്ങനെ നല്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആക്ഷന് നിറഞ്ഞ സിനിമയായതിനാല് ഇത്രയും ആഭരണങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് താരത്തിനോട് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓരോ സിനിമയിലും നിരന്തര മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ലൊക്കേഷനുകളും വേരിയബിളുകളും മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ്യൂം മാറികൊണ്ടിരിക്കുംഠ, ചൗഹാന് വ്യക്തമാക്കി.
"എന്നാല് കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് ആക്സസറികള്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 10 മുതല് 12 ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിന്ന ആക്ഷന് സീക്വന്സുകള് എടുക്കുമ്പോള് താരത്തിന് പരിക്കേല്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില് സീനുകള് എടുക്കുമ്പോള് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാത്ത തരത്തിലുള്ള സിലിക്കോണ് ആഭരണങ്ങളാണ് നല്കിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷത്തിനായി കുറേയധികം ആക്സസറിസ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ആക്ഷന് സീക്വന്സുകള്ക്കായി സിലിക്കോണ് ആഭരണങ്ങള് നിര്മിക്കുകയെന്നത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു", ചൗഹാന് പറഞ്ഞു.
"ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി പരമ്പരാഗത ബലൂചി സര്വാര് നിര്മിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു. സാധാരണ വസ്ത്രം 30 മുതല് 40 വരെയുള്ള തുണികൊണ്ടാണ് നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷന് രംഗങ്ങള് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനായി 17 മുതല് 20 വരെ നീളമുള്ള പ്രൊട്ടോടൈപ്പുകളാണ് നിര്മിച്ചത്. തുണിയുടെ ഭാരം, അത് വീണാലുണ്ടാകുന്ന മാററം എന്നിവയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി ഇവരുടെ ശരീരം മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വസ്ത്രങ്ങള് ഡിസൈന് ചെയ്യുകയെന്നതായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനായി രണ്വീര് കുറേയധികം പണം ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ശരീര ഭാരം കുറച്ചു. ശരീരത്തിലെ ഓരോ മാറ്റത്തിലും വസ്ത്രത്തിലൂടെ ആ മാറ്റം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പാക്കണമായിരുന്നു. ലുക്കില് ഒരു സ്ഥിരത പുലര്ത്തണമായിരുന്നു", ചൗഹാന് തുടര്ന്നു.
"രണ്വീറിന്റെ കഥാപാത്രം തെരുവിലെ ആരുമില്ലാത്ത ഒരാളില് നിന്ന് വലിയൊരാളായി മാറുകയാണ്. വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ആ മാറ്റത്തെ കാണിക്കണം. തുടക്കത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലുക്ക് പരുക്കനായിരുന്നു. ഏതൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങളിലാണ് പരുക്കനായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഞാന് മനസിലാക്കി. ഈ ചിത്രത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയില് മറ്റൊരാളായി മാറുന്നത് പോലെയാണ്.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യാത്രയും അതിശയകരമാകുന്നത്.", സ്മൃതി പറഞ്ഞു.
"ധുരന്ധർ’ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ റാലി രംഗത്തില് അക്ഷയ് ഖന്നയ്ക്ക് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കാന് താത്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പത്താനി ധരിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ജയിച്ച് ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോള് സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് നബിലിന്റെ മുന്നില് പത്താനി ധരിച്ച് നില്ക്കാനാവില്ലെന്ന് ഞാന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. കാരണം ആ കഥാപാത്രം ഗുണ്ടയില് നിന്ന് മാറി വരുന്നതാണെന്നും അതിനാല് അത് അത്തരത്തില് മാത്രമേ കാണിക്കാന് കഴിയുകയുള്ളുവെന്നും ഞാന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അക്ഷയ് ഖന്ന സമ്മതിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്ലേസര് നല്കിയിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ജയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് താരം അത് ധരിച്ചത്. ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴം നടന്മാര്ക്ക് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നല്കാന് സാധിച്ചാല് ചെയ്യുന്ന ജോലി ശരിയായി ചെയ്തുവെന്നാണ്", ചൗഹാന് പറഞ്ഞു.
പതിനഞ്ച് വര്ഷത്തെ സിനിമാ കരിയറില് വാട്ട് ആര് ദി ഓഡ്സ്, അഗ്രസി മീഡിയം, ദി വൈറ്റ് ടൈഗര്, ദാഹദ്, ഡല്ഹി ക്രൈം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും സീരിസുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കല് അതിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമായിരുന്നു കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈനര് ഇന്ന് കഥപറച്ചിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിഭാജ്യഘടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ചൗഹാന് പറയുന്നു.
"കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര്മാര്ക്ക് ഇപ്പോള് അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മുന്പ് സിനിമാ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോള് എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസരങ്ങള് വളരെ കുറവായിരുന്നു. കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തില് സ്വന്തം കഴിവ് തെളിയിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാല് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് അവസ്ഥ മാറി.കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുടെ സംഭാവന പ്രധാനമാണെന്ന ബോധ്യം വളര്ന്നു. എന്നാല് ധുരന്ധറില് അവസരം ലഭിക്കാന് ഡല്ഹി ക്രൈം, ദഹാദ്, തുംബാദ് എന്നിവയിലെ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലഭിച്ചതെന്ന്", ചൗഹാന് പറഞ്ഞു.
"ഇനിയും പൂര്ണമായ മാറ്റം സംഭവിക്കാന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തില് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായോ എന്ന് പറയാന് ഇപ്പോള് സമയമായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രധാനമാറ്റം ആളുകള് എന്നെ തിരിച്ചറിയാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. ധുരന്ധറിലെ കോസ്റ്റ്യുകള് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു എന്നതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ഞാന് അത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്", കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര് പറഞ്ഞു.
"ബാഹുബലി, അവതാര് അല്ലെങ്കില് സഞ്ജയ് ലീല ബന്സാലിയുടെ സിനിമകളിലെ പോലെ പിരീയഡ് കോസ്റ്റ്യൂമുകള് ആയാല് ആളുകള് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. അതേസമയം ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിനിമകളിലെ കോസ്റ്റ്യുമുകളെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകര് സംസാരിക്കാന് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വ്യവസായത്തിലും എന്റെ കരിയറിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുക. അത് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുടെ ഒരു യാത്രയാണ്. കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോള് ആ കഥയില് മുഴുകി പോകും. അപ്പോള് കോസ്റ്റ്യൂമുകള് ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുന്നില്ല. എന്നാല് രണ്ടാമത്തേയോ മൂന്നാമത്തേയോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോള് കോസ്റ്റ്യൂകള് ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുന്നുവെങ്കില് അത് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള് ഞാന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കരിയര് ഇനി എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് ഞാന് ഇനിയും കാണേണ്ടതുണ്ട്ഠ, സ്മൃതി ചൗഹാന് വ്യക്തമാക്കി.
