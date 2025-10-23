ക്യാമറയ്ക്കു പിന്നിലെ മാന്ത്രിക വിരലുകൾ; കാന്താരയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ മലയാളി
സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ആദ്യരൂപം നൽകുന്ന 'മാന്ത്രിക വിരലുകൾക്ക്' പിന്നിലെ കഥയുമായി കാന്താര ടുവിലെ കോൺസെപ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സ്മിജേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
Published : October 23, 2025 at 5:39 PM IST
അക്കി വിനായക്
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കാന്താര ടു' പോലൊരു വമ്പൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആർട്ട് ചെയ്തതോടെ സ്മിജേഷ് കാപ്പ എന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ്. കാന്താര ടുവിൻ്റെ പ്രചാരണവേളയിൽ സംവിധായകനും നടനുമായ റിഷബ് ഷെട്ടി സ്മിജേഷിനെ പ്രശംസിച്ചതോടെയാണ് പലരും ഇദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കാന്താരാ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൽ ജയറാമിൻ്റെ അടക്കമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആദ്യരൂപം പിറവിയെടുത്തത് സ്മിജേഷിൻ്റെ വിരലുകളിലൂടെയാണ്. നിലവിൽ ഡോ. മഹേഷ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാളിയൻ എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പൃഥ്വിരാജ് സിനിമയുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളിലാണ് അദ്ദേഹം. സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ആദ്യരൂപം നൽകുന്ന ഈ 'മാന്ത്രിക വിരലുകൾക്ക്' പിന്നിലെ കഥ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സ്മിജേഷ്.
സ്മിജേഷ് എന്ന പേരിനൊപ്പം ഈ 'കാപ്പ' എന്നൊരു കൗതുകകരമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എങ്ങനെ വന്നു?
അത് വീട്ടിലെ വിളിപ്പേര് മാത്രമാണ്. എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ പേരായിരുന്നു കാപ്പ. ചോറൂണിൻ്റെ സമയത്ത് വീട്ടുകാർ വിളിച്ച പേരാണിത്. ഔദ്യോഗികമായി സ്മിജേഷ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര്. പക്ഷേ കലാമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാപ്പയും ഒപ്പം ചേർത്തു.
'കാന്താര 2' വിലൂടെ താങ്കൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ നേടി. സംവിധായകൻ ഋഷഭ് ഷെട്ടി തന്നെ താങ്കളെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിച്ചത് വലിയൊരു അംഗീകാരമായിരുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്കുള്ള വഴി എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ചെന്നൈയിൽ രശ്മിക മന്ദാന അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പ്രശസ്ത കലാസംവിധായകൻ ബംഗ്ലാൻ (ലോക) എന്നെ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്താനായി ക്ഷണിക്കുന്നത്. കാന്താരയുടെ തിരക്കഥാ ചർച്ചകൾ അന്ന് അവിടെ പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ലൊക്കേഷനുകളുടെയും പ്രാഥമിക രൂപരേഖ വരച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ബംഗ്ലാൻ സാർ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയോട് എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു. എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിംഗിലുള്ള കഴിവ് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അദ്ദേഹം എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങനെ രശ്മിക മന്ദാനയുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ കാന്താരയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു.
ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്ത റെഫറൻസ് കാളിയൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വരച്ച ഇരവിക്കുട്ടി പിള്ളയുടെ ഒരു രൂപമായിരുന്നു. രണ്ട് സിനിമകളുടെയും കാലഘട്ടം ഏകദേശം ഒന്നായതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്. കാന്താരയിലെ കഥാപാത്രം ആദിവാസി പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളായിരുന്നതിനാൽ തോൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ചില സ്കെച്ചുകൾ പിന്നീട് ഞാൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ചെയ്തു.
കാന്താരയുടെ ജോലികളിൽ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഘടകം എന്തായിരുന്നു?
സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തുറമുഖം ആദ്യം വരച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും ശ്രമകരം. ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള കപ്പലുകൾ, തുറമുഖത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ, അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കച്ചവട മേഖല എന്നിവയെല്ലാം ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഒതുക്കുന്നത് പ്രയാസമായിരുന്നു. ഒരുപാട് റെഫറൻസുകൾ എടുത്ത ശേഷമാണ് ആ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം വളരെ വലുതാണ്. അവരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് സ്റ്റോറിബോർഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായി ഞാൻ ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾക്കും സിനിമകൾക്കും ശേഷം 'മിന്നൽ മുരളി' എന്ന വലിയ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി. അതിൽ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. ക്ലൈമാക്സിലെ മലകളും കുന്നുകളും പള്ളിയുടെ ഉൾവശവുമെല്ലാം ഡമ്മി രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി.
അതേസമയം തന്നെ 'ഇഷ്ക്' എന്ന സിനിമയിൽ ഷെയിൻ നിഗമിൻ്റെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ കലാസംവിധാനം ഒരുക്കാൻ കാർട്ടൂൺ ചിത്രം വരച്ചു നൽകി. പിന്നീട് ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖേനയാണ് 'കാളിയൻ' എന്ന പൃഥ്വിരാജ് സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് ബംഗ്ലാൻ സാറുമായി പരിചയത്തിലായത്. ആ പരിചയമാണ് എന്നെ 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' പോലുള്ള സിനിമകളിലേക്കും ഒടുവിൽ കാന്താരയിലേക്കും എത്തിച്ചത്.
ലോക എന്ന സിനിമയിൽ ബംഗ്ലാൻ സാറിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു. ആ സിനിമയിൽ ചാത്തൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഡ് കോയിൻ, സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഞാനാണ്. കലാസംവിധാനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും വരച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ മഹേഷ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കാളിയൻ' എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിലാണ് നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാന്താരയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചുകൾ ഒരുപാട് നാളുകൾ എടുത്താണ് വരച്ചത്. അത് പൂർത്തിയായപ്പോൾ കഴുത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു. ഒരുപാട് നേരം തലകുമ്പിട്ടിരുന്ന് വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പിന്നോട്ട് പോയാലോ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ, ഒരു പ്രതിബന്ധത്തിനും എന്നെ തളർത്താൻ ആകില്ല. ഇന്ന് നിരവധി ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ സിനിമകൾ എന്നെ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ ചിത്രകല പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ യാത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല. എത്രയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടാലും കലാപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല.
