'മികച്ച അഭിനയം'; മമിത ബൈജുവിനെ 'നടിപ്പു അറക്കി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് നടന് എസ്. ജെ. സൂര്യ
ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെത്തിയ മമിത ബൈജു, തുടർച്ചയായ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 3:10 PM IST
മലയാള സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസില് ഇടംപിടിച്ച് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തും തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച താരമാണ് മമിത ബൈജു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന താരത്തിന്റെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ മമിതയുടെ അഭിനയമികവിനെ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകനും നടനുമായ എസ്.ജെ. സൂര്യ.
തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് അഭിനയമികവിന്റെ പേരിൽ 'നടിപ്പു അറക്കൻ' എന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് എസ്.ജെ. സൂര്യ. ഈ വിശേഷണത്തിന് അർഹയായ ഒരു നടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മമിത ബൈജുവിന്റെ പേരാണ് താരം പറഞ്ഞത്. മമിതയുടെ സമീപകാല പ്രകടനങ്ങളെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എസ്.ജെ. സൂര്യയുടെ പ്രശംസ. ഇന്ത്യഗ്ലിറ്റ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അഭിനയത്തിലെ മികവുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയയായ നടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് എസ്.ജെ. സൂര്യ മമിത ബൈജുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 'നടിപ്പു അറക്കൻ' എന്ന വിശേഷണം താങ്കൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്നും 'നടിപ്പു അറക്കി'യായി ആരെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുകയെന്നും അവതാരകൻ ചോദിച്ചു.
👀 When asked who he would call a “Nadippu Arakki” among actresses, #SJSuryah names #MamithaBaiju! 👏❤️ A special shout-out that grabs everyone's attention! 🎬✨ #Jailer2 https://t.co/zbsYrRytzv— CineBuzzMedia (@CineBuzzMedia) October 14, 2026
ഇതിന് മറുപടിയായി, "ഈ അടുത്തായി നമ്മുടെ മമിത ബൈജു ഭയങ്കരമായ അഭിനയം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. നോർത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ആലിയ ഭട്ട്" എന്നായിരുന്നു എസ്.ജെ. സൂര്യയുടെ പ്രതികരണം.
ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെത്തിയ മമിത ബൈജു, തുടർച്ചയായ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്വാഭാവികതയോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും യുവപ്രേക്ഷകർക്കിടയിലെ സ്വീകാര്യതയും താരത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായി. തമിഴിലെ മുന്നിര നായകന്മാരായ ദളപതി വിജയ്ക്കൊപ്പവും സൂര്യയ്ക്കൊപ്പവും ധനുഷിനൊപ്പമൊക്കെ മമിത ഇതിനോടകം തന്നെ വേഷമിട്ടുകഴിഞ്ഞു.
തമിഴ് സൂപ്പർതാരം ദളപതി വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രമായ ജന നായകനില് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ മമിത തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള യുവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറി. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു മമിതയുടെ വേഷം.
ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റാണ് മമിതയുടേതായി ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. തിയേറ്ററിലും ഒടിടിയിലും വലിയ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം. 331 കോടി രൂപയാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഈ ചിത്രത്തിലെ ആഷ്ലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമിത ബൈജു അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രായവ്യത്യാസമുള്ള രണ്ടുപേരുടെ പ്രണയമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
അതേസമയം ജയിലര് 2 ആണ് എസ്. ജെ സൂര്യയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ പുതിയ ചിത്രം. സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തില് വമ്പന് താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.