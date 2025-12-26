ETV Bharat / entertainment

'കിട്ടി കിട്ടി ഈ ചിരി പാരമ്പര്യമാണ്'! കുടുംബത്തോടൊപ്പം പൊട്ടിച്ചിരി; മനോഹര ദൃശ്യം പങ്കുവച്ച് സിത്താര

ഇപ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നത് സിത്താര ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ്.

SITHARA KRISHNAKUMAR SITHARA KRISHNAKUMAR SINGER MALAYALAM CINEMA PLAYBACK SINGER SITHARA
Sithara Krishnakumar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വ്യത്യസ്‌ത ആലാപന ശൈലികൊണ്ട് മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന ഗായികയാണ് സിത്താര കൃഷ്ണ കുമാര്‍. ഒട്ടേറെ പാട്ടുകള്‍ കൊണ്ട് സംഗീതാസ്വാദകരെ ഞെട്ടിച്ച ഗായിക കൂടിയാണ് സിത്താര. പാട്ടില്‍ മാത്രമല്ല സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ താരമാണ്.

തന്‍റെ സംഗീത വിശേഷങ്ങളും കുടുംബ വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ നിരന്തരമായി താരം പങ്കുവയ്ക്കാറുമുണ്ട്. സിത്താരയുടെ സംഗീത യാത്രയും കുടുംബവിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ കേള്‍ക്കാന്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിത്താരയുടെ കുടുംബത്തെ സ്വന്തം കുടുബാംഗങ്ങള്‍ എന്ന പോലെ ഓരോ മലയാളിക്കും അത്രയും സുപരിചിതമാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നത് സിത്താര ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സിത്താരയുടെ പാട്ടുകള്‍ പോലെ തന്നെ ഗായികയുടെ ചിരിയും മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടമാണ്. അത് പലപ്പോഴും ചര്‍ച്ചയാവാറുമുണ്ട്. ഈ ചിരിയുടെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തായാണ് ഗായിക ഇപ്പോള്‍ ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളാണ് സിത്താര പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.അച്ഛമ്മയ്ക്കും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും ഒപ്പമിരിക്കുന്നതും തമാശ പറയുന്നതൊക്കെ വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഇതോടൊപ്പം അച്ഛമ്മയെ ഊഞ്ഞാലാട്ടിക്കൊണ്ട് പാട്ടു പാടുന്നതും അതിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന രസകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് വീഡിയോയില്‍ ഉള്ളത്. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ ആരാധകരിലും ചിരി പടരുന്നുണ്ട്.

എന്‍റെ ചിരി ഉച്ചത്തിലുള്ളതാണ്, അത് ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല എന്‍റെ ജീനുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂ എന്നകുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൃശ്യത്തില്‍ സിത്താരയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ടാല്‍ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതാണെന്ന് തോന്നും.

ഫാമിലി, ഹാപ്പിനെസ്, ക്രിസ്മസ് എന്നീ ടാഗുകളോടെയാ് താരം വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സെലിബ്രിറ്റികളടക്കം നിരവധി താരങ്ങളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേര്‍ കമന്‍റുമായും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് സിത്താര കൃഷ്‌ണ കുമാര്‍ എത്തിയത്. നിരവധി തവണ മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസിക്കല്‍ ഡാന്‍സറായിരുന്ന സിത്താര 2007 ല്‍ അതിശയന്‍ എന്ന സിനിമയില്‍ പാട്ടുപാടികൊണ്ടാണ് പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ പിന്നീടങ്ങോട്ട് കൈനിറയെ പാട്ടുകളായിരുന്നു. ഇതോടെ മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര ഗായികമാരില്‍ ഒരാളായി സിത്താര മാറി.

2017 ല്‍ സിത്താര രൂപീകരിച്ച പ്രൊജക്‌ട് മലബാറിക്കസ് എന്ന ബാന്‍ഡിനും നിരവധി ആരാധകരുണ്ട്.

Also Read:'ടീമേ… ഞങ്ങളുടെ മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞുട്ടാ'! വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിന്‍

TAGGED:

SITHARA KRISHNAKUMAR
SITHARA KRISHNAKUMAR SINGER
MALAYALAM CINEMA
PLAYBACK SINGER SITHARA
SITARA SHARES WITH HER FAMILY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.