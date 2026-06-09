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മകള്‍ സായുവിന് ഇന്ന് 13-ാം ജന്മദിനം; ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ ആശംസകളുമായി സിത്താരയും സജീഷും

മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സാവന്‍ ഋതുവിന് ഇന്ന് ജന്മദിനം.

SITHARA KRISHNAKUMAR SAAWAN RITHU SINGER SITHARA KRISHNAKUMAR dr sajish
Sayu Turns 13 (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 9, 2026 at 8:03 PM IST

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ലയാളികളുടെ പ്രിയ ഗായികയാണ് സിത്താര കൃഷ്‌ണ കുമാര്‍. വ്യത്യസ്‌ത ആലാപന ശൈലികൊണ്ടും ഒട്ടേറെ പാട്ടുകള്‍ക്കൊണ്ടും സംഗീതാസ്വാദകരെ ഞെട്ടിച്ച ഗായിക കൂടിയാണിത്. പാട്ടില്‍ മാത്രമല്ല നൃത്തത്തിലും അഭിനയത്തിലുമൊക്കെ സിത്താര കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിലുപരി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സജീവമാണ് താരം.

തന്‍റെ സംഗീത വിശേഷങ്ങളും കുടുംബ വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ നിരന്തരമായി താരം പങ്കുവയ്ക്കാറുമുണ്ട്. സിത്താരയുടെ സംഗീത യാത്രയും കുടുംബവിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ കേള്‍ക്കാന്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിത്താരയുടെ കുടുംബത്തെ സ്വന്തം കുടുബാംഗങ്ങള്‍ എന്ന പോലെ ഓരോ മലയാളിക്കും.

ഗായിക സിത്താര കൃഷ്‌ണ കുമാറിനെ അറിയുന്നത് പോലെ മകള്‍ സാവന്‍ ഋതു(സായു)വിനെയും ഭര്‍ത്താവ് ഡോ. സജീഷിനെയുമൊക്കെ വീട്ടിലെ അംഗത്തെ പോലെ മലയാളികള്‍ക്ക് സുപരിചിതമാണ്.

ചെറുപ്രായത്തില്‍ തന്നെ സ്വരശുദ്ധിയോടെ മനോഹരമായി ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിക്കുന്ന സായുവിന്‍റെ പാട്ടുകളൊക്കെ സിത്താര ഇടയ്ക്കിടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയല്‍ പങ്കിടാറുണ്ടായിരുന്നു. സായുവിന്‍റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് (ജൂണ്‍ 9). മകള്‍ക്ക് മനോഹരമായ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ് സിത്താരയും ഡോ. സജീഷും.

"അമ്മേടെ കുഞ്ഞുമണിക്ക് പിറന്നാൾ ഉമ്മകൾ!!! എപ്പളും പറയുന്നത് തന്നെ… മിടുക്കിയായി, ധൈര്യമായി, സമാധാനമായി, സന്തോഷമായി ഇരിക്കെന്റെ കുട്ടി!!!", എന്നാണ് സിത്താര സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ മകള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സിത്താരയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സായുവിന്‍റെ ഫോട്ടോയാണ് താരം പങ്കുവച്ചത്. ഇതിന് സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ആരാധകരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് സായുവിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നത്.

സായുവിന് അച്ഛന്‍ സജീഷും പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സായുവിനോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കികൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് പിറന്നാള്‍ ആശംസയ്ക്കൊപ്പം പങ്കുവച്ചത്. കുട്ടികള്‍ എത്രപെട്ടെന്നാണ് വളരുന്നത് എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്.

ഡോ. സജീഷ് മകള്‍ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ്

"കുട്ടികൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വലുതാവുന്നത്!
മക്കൾ വളരുന്നത് ഏറെ ആനന്ദത്തോടെയാണ് അച്ഛനമ്മമാർ അനുഭവിക്കുന്നത്! പക്ഷെ ആ സന്തോഷത്തോടൊപ്പം ഉള്ളിന്‍റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വിഷാദം കൂടി തോന്നാറില്ലേ? അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം നമുക്ക്‌ നഷ്ടമാവുന്നത് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്‌ പ്രായം കൂടുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാവാം. എന്തായാലും സമയം എന്നത് ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെയാണല്ലേ. ആരെയും ഒരിടത്തും ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കാനനുവദിക്കാതെ അതങ്ങനെ പാഞ്ഞുപോവുകയാണ്. നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെയും പിന്നെയും പറന്നങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ കാലത്തെക്കാൾ പ്രവേഗമുള്ള ഒന്നുണ്ട്, ഒന്നുമാത്രം-ചിന്തകൾ! കഴിഞ്ഞവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഓർമ്മകളാണ്; വരാനുള്ളവ പ്രതീക്ഷകളും.

പതിമൂന്നിലെത്തിയതിന്‍റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് സായു. ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരെപ്പോലെ കൂട്ടുകാരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാവുന്ന പ്രായമാണ്. പഠിക്കാൻ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. എല്ലാത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തണം. സ്വന്തമായ വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം . ശരിതെറ്റുകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയണം. നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ നാളയിലേക്ക് വളരണം. കുട്ടിത്തം കൈമോശം വരാതെ വലിയ ആളാവണം.
പിറന്നാൾ ഒരു പതിവു ദിവസം മാത്രമാണ്. വളരുമ്പോൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ പുറം മോടികളെക്കാൾ തിരിച്ചറിവിന്‍റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളാണ് വർദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു.മകളേ, നീ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നെന്ന യാഥാർഥ്യത്തിനു മുന്നിൽ അതിശയപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താണ് ആശംസിക്കേണ്ടത്? ഉയർന്ന ചിന്തകളും നല്ല ഉൾക്കാഴ്ചകളുമുണ്ടാവട്ടെ എന്നല്ലാതെ.പ്രായം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയവും കൂടട്ടെ. പകരം നീയും പകരണം സ്‌നേഹം. പരത്തണം പ്രകാശം.
പിറന്നാൾ ആശംസകൾ സായൂ", ഡോ. സജീഷ് കുറിച്ചു.

2013 ജൂൺ ഒമ്പതിന് ആയിരുന്നു ഗായിക സിതാരയ്ക്കും ഡോ സജീഷിനും സാവൻ റിതു എന്ന സായൂ പിറന്നത്. സായുവിനും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിരവധി ആരാധകരാണുള്ളത്.

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SITHARA KRISHNAKUMAR
SAAWAN RITHU
SINGER SITHARA KRISHNAKUMAR
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